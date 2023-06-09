Зеленский пожаловался, как тяжело быть президентом

"Зеленский сказал мне, что иногда спит всего два часа в сутки, часто просыпаясь среди ночи от таких новостей, как подрыв плотины. Как с этим справиться? С самого начала войны он круглые сутки в строю, у него почти не остаётся времени на жену и двоих детей 10 и 18 лет", – приводятся его слова.