Зеленский пожаловался, как тяжело быть президентом - 09.06.2023 Украина.ру
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Зеленский пожаловался, как тяжело быть президентом
Зеленский пожаловался, как тяжело быть президентом - 09.06.2023 Украина.ру
Зеленский пожаловался, как тяжело быть президентом
Заместитель главного редактора немецкой газеты BILD Пауль Ронцхаймер поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском после недавнего интервью
2023-06-09T14:26
2023-06-09T14:26
новости
украина
владимир зеленский
президент
сон
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В ходе интервью Зеленский также пожаловался, что Германия и Франция препятствуют вступлению Украины в НАТО, и он не поминает, на чьей они стороне.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава российского государства Владимир Путин фактически круглосуточно находится на своём посту и именно это значит руководить страной.
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новости, украина, владимир зеленский, президент, сон
Новости, Украина, Владимир Зеленский, президент, сон

Зеленский пожаловался, как тяжело быть президентом

14:26 09.06.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Заместитель главного редактора немецкой газеты BILD Пауль Ронцхаймер поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском после недавнего интервью
"Зеленский сказал мне, что иногда спит всего два часа в сутки, часто просыпаясь среди ночи от таких новостей, как подрыв плотины. Как с этим справиться? С самого начала войны он круглые сутки в строю, у него почти не остаётся времени на жену и двоих детей 10 и 18 лет", – приводятся его слова.
В ходе интервью Зеленский также пожаловался, что Германия и Франция препятствуют вступлению Украины в НАТО, и он не поминает, на чьей они стороне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава российского государства Владимир Путин фактически круглосуточно находится на своём посту и именно это значит руководить страной.
Вчера, 12:38
Зеленский – в шоке. Он вдруг осознал, что Запад не полностью поддерживает УкраинуРазрушение плотины Каховской ГЭС – не только масштабная катастрофа, которая привела к затоплению городов, уничтожению дорог и посевных площадей, созданию бактериологической угрозы, но и событие, которое могло бы сплотить Запад вокруг Украины посредством новых обвинений в адрес России
 
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