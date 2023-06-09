Зеленский пожаловался, как тяжело быть президентом
Владимир Зеленский
Заместитель главного редактора немецкой газеты BILD Пауль Ронцхаймер поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском после недавнего интервью
"Зеленский сказал мне, что иногда спит всего два часа в сутки, часто просыпаясь среди ночи от таких новостей, как подрыв плотины. Как с этим справиться? С самого начала войны он круглые сутки в строю, у него почти не остаётся времени на жену и двоих детей 10 и 18 лет", – приводятся его слова.
В ходе интервью Зеленский также пожаловался, что Германия и Франция препятствуют вступлению Украины в НАТО, и он не поминает, на чьей они стороне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава российского государства Владимир Путин фактически круглосуточно находится на своём посту и именно это значит руководить страной.
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