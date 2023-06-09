https://ukraina.ru/20230609/1047059907.html
За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах
За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах - 09.06.2023 Украина.ру
За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в студии Украина.ру рассказал о последствиях разрушения Каховской ГЭС, а также о ракетной войне на... Украина.ру, 09.06.2023
2023-06-09T10:46
2023-06-09T10:46
2023-06-09T10:46
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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в студии Украина.ру рассказал о последствиях разрушения Каховской ГЭС, а также о ракетной войне на Украине и о том, почему США жалеют денег на войну с Россией: 00:37 – Почему необходимо восстанавливать Каховскую ГЭC? 02:50 – Угрозы для Крыма и для Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС;06:20 – Началось ли украинское наступление? 14:05 – Почему США не хотят тратить деньги на Украину?
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в студии Украина.ру рассказал о последствиях разрушения Каховской ГЭС, а также о ракетной войне на Украине и о том, почему США жалеют денег на войну с Россией:
00:37 – Почему необходимо восстанавливать Каховскую ГЭC?
02:50 – Угрозы для Крыма и для Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС;
06:20 – Началось ли украинское наступление?
14:05 – Почему США не хотят тратить деньги на Украину?