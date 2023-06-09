https://ukraina.ru/20230609/1047059907.html

За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах

За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах - 09.06.2023 Украина.ру

За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в студии Украина.ру рассказал о последствиях разрушения Каховской ГЭС, а также о ракетной войне на... Украина.ру, 09.06.2023

2023-06-09T10:46

2023-06-09T10:46

2023-06-09T10:46

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нато

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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в студии Украина.ру рассказал о последствиях разрушения Каховской ГЭС, а также о ракетной войне на Украине и о том, почему США жалеют денег на войну с Россией: 00:37 – Почему необходимо восстанавливать Каховскую ГЭC? 02:50 – Угрозы для Крыма и для Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС;06:20 – Началось ли украинское наступление? 14:05 – Почему США не хотят тратить деньги на Украину?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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