За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230609/1047059907.html
За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах
За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах - 09.06.2023 Украина.ру
За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в студии Украина.ру рассказал о последствиях разрушения Каховской ГЭС, а также о ракетной войне на... Украина.ру, 09.06.2023
2023-06-09T10:46
2023-06-09T10:46
олег царев
видео
россия
украина
сво
всу
каховская гэс
крым
херсон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047059607_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2cfa331ebb1209ca4e88ce5c28a4f16.jpg
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в студии Украина.ру рассказал о последствиях разрушения Каховской ГЭС, а также о ракетной войне на Украине и о том, почему США жалеют денег на войну с Россией: 00:37 – Почему необходимо восстанавливать Каховскую ГЭC? 02:50 – Угрозы для Крыма и для Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС;06:20 – Началось ли украинское наступление? 14:05 – Почему США не хотят тратить деньги на Украину?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047059607_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94747ecd082eda26bb2f441d368f0ed3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
олег царев, видео, россия, украина, сво, всу, каховская гэс, крым, херсон, нато, ракеты, сша, оружие, верховная рада, видео
Олег Царев, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Каховская ГЭС, Крым, Херсон, НАТО, ракеты, США, оружие, Верховная Рада

За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах

10:46 09.06.2023
 
Читать в
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в студии Украина.ру рассказал о последствиях разрушения Каховской ГЭС, а также о ракетной войне на Украине и о том, почему США жалеют денег на войну с Россией:
00:37 – Почему необходимо восстанавливать Каховскую ГЭC?
02:50 – Угрозы для Крыма и для Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС;
06:20 – Началось ли украинское наступление?
14:05 – Почему США не хотят тратить деньги на Украину?
 
Олег ЦаревВидеоРоссияУкраинаСВОВСУКаховская ГЭСКрымХерсонНАТОракетыСШАоружиеВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49В американских СМИ рассказали, как Байден помог Москве
11:26"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина
11:02Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови
10:58Наградить акулу орденом: украинский шоумен поиздевался над гибелью россиянина в Египте
10:52Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор
10:46За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах
10:39В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"*
10:35Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области
09:42"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС
09:28СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще
09:26Экстрасенсы и террористы, новое наступление под Запорожьем. Главное на Украине на утро 9 июня
08:48Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине
08:38"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море
08:10В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
08:09Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T
07:57Мы делили... Черноморский флот
07:49Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
07:39Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию
07:28Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США
07:09Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера Карлсона
Лента новостейМолния