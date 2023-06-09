https://ukraina.ru/20230609/1047059238.html

В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"*

В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"* - 09.06.2023 Украина.ру

В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"*

В ходе специальной военной операции 7 июня уничтожен один из лидеров нацистской группировки "Традиция и Порядок" Руслан Шеремет. Об этом 9 июня сообщили украинские телеграм-каналы

2023-06-09T10:39

2023-06-09T10:39

2023-06-09T10:39

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ликвидация

русский добровольческий корпус

нацисты

спецоперация

украина

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Известно, что националист входил в близкое окружение главаря "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* Дениса Капустина и участвовал в прорыве группировки в Белгородскую область.Данные о месте и обстоятельствах ликвидации Шеремета разнятся. По одним сведениям, он был уничтожен у границ Белгородской области, по другим - на Запорожском фронте.РДК - националистическое формирование, состоящее из уехавших на Украину российских ультраправых, входит в состав Иностранного легиона ВСУ.Информация об уничтожении праворадикалов приходит с фронта регулярно. Так, в конце мая армией России под Артемовском был ликвидирован другой неонацист - лидер белорусских ультраправых, основатель "Белого легиона" Мирослав Лозовский, а позже стало известно об уничтожении сына одного из украинских олигархов, разделявшего нацистские взгляды.*-Запрещен в РФ.

https://ukraina.ru/20230605/1046902576.html

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новости, ликвидация, русский добровольческий корпус, нацисты, спецоперация, украина