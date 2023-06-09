https://ukraina.ru/20230609/1047059238.html
В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"*
В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"* - 09.06.2023 Украина.ру
В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"*
В ходе специальной военной операции 7 июня уничтожен один из лидеров нацистской группировки "Традиция и Порядок" Руслан Шеремет. Об этом 9 июня сообщили украинские телеграм-каналы
2023-06-09T10:39
2023-06-09T10:39
2023-06-09T10:39
новости
ликвидация
русский добровольческий корпус
нацисты
спецоперация
украина
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Известно, что националист входил в близкое окружение главаря "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* Дениса Капустина и участвовал в прорыве группировки в Белгородскую область.Данные о месте и обстоятельствах ликвидации Шеремета разнятся. По одним сведениям, он был уничтожен у границ Белгородской области, по другим - на Запорожском фронте.РДК - националистическое формирование, состоящее из уехавших на Украину российских ультраправых, входит в состав Иностранного легиона ВСУ.Информация об уничтожении праворадикалов приходит с фронта регулярно. Так, в конце мая армией России под Артемовском был ликвидирован другой неонацист - лидер белорусских ультраправых, основатель "Белого легиона" Мирослав Лозовский, а позже стало известно об уничтожении сына одного из украинских олигархов, разделявшего нацистские взгляды.*-Запрещен в РФ.
https://ukraina.ru/20230605/1046902576.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ликвидация, русский добровольческий корпус, нацисты, спецоперация, украина
Новости, ликвидация, Русский добровольческий корпус, нацисты, Спецоперация, Украина
В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"*
В ходе специальной военной операции 7 июня уничтожен один из лидеров нацистской группировки "Традиция и Порядок" Руслан Шеремет. Об этом 9 июня сообщили украинские телеграм-каналы
Известно, что националист входил в близкое окружение главаря "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* Дениса Капустина и участвовал в прорыве группировки в Белгородскую область.
Данные о месте и обстоятельствах ликвидации Шеремета разнятся. По одним сведениям, он был уничтожен у границ Белгородской области, по другим - на Запорожском фронте.
РДК - националистическое формирование, состоящее из уехавших на Украину российских ультраправых, входит в состав Иностранного легиона ВСУ.
Информация об уничтожении праворадикалов приходит с фронта регулярно. Так, в конце мая армией России под Артемовском был ликвидирован другой неонацист - лидер белорусских ультраправых, основатель "Белого легиона" Мирослав Лозовский, а позже стало известно об уничтожении сына одного из украинских олигархов, разделявшего нацистские взгляды.