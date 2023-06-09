https://ukraina.ru/20230609/1047053134.html

Тамань заменит Одессу: чем Россия ответит на подрыв аммиакопровода

Тамань заменит Одессу: чем Россия ответит на подрыв аммиакопровода - 09.06.2023 Украина.ру

Тамань заменит Одессу: чем Россия ответит на подрыв аммиакопровода

От одного до трёх месяцев при условии допуска ремонтных бригад и прекращения боевых действий. Примерно столько времени, по оценкам экспертов, озвученных официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, уйдёт на ремонт аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса, в котором за сутки с 5 по 6 июня появилось несколько крупных пробоин.

2023-06-09T06:45

2023-06-09T06:45

2023-06-09T06:46

эксклюзив

украина

россия

одесский припортовый завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039196493_273:168:1040:599_1920x0_80_0_0_3b4d3d34c47629f72a2e765b77ed950b.jpg.webp

Весь опыт взаимодействия Москвы и Киева после 24 февраля 2022 года свидетельствует о том, что аммиакопровод вышел из строя всерьёз и надолго — Киев ни на какие переговоры с Москвой не идёт из принципа за исключением контактов по поводу обмена пленными. Тем не менее, несмотря на изоляцию российского участка аммиакопровода от украинского, есть смысл вспомнить, почему Россия так цеплялась за эту трубу, и как теперь будет жить без неё.Комсомольская стройка за капиталистические деньгиАммиак — базовое азотное удобрение, при производстве которого по процессу Габера-Боша смесь атмосферного азота и водорода пропускается через нагретый катализатор под высоким давлением, в результате чего газообразный азот превращается в жидкий аммиак.Процесс эффективный, но крайне энергоёмкий: в среднем для производства тонны аммиака приходится сжечь 1 тыс. м3 природного газа. Как следствие — производят аммиак страны, обладающие либо большим запасами недорого природного газа, либо государства, которые могут позволить себе этот газ купить.В когорту первых стран как раз входил послевоенный Советский союз, где активно прокладывали газопроводы и изыскивали способы по увеличению объёмов своего экспорта на мировой рынок, включая враждебные капиталистические страны. Для увеличения объёмов производства азотных удобрений и, тем более экспорта, СССР требовалась помощь в виде внешнего финансирования и допуска на рынки капиталистических стран. И здесь совпали интересы США и СССР. Главным западным лоббистом активизации торговли между СССР и США был Арманд Хаммер, у которого ещё с 1920 года сложились плодотворные и прибыльные, но не всегда простые отношения с советской властью. В 1948 году власти Советского Союза обратились к Хаммеру с предложением инвестировать в производство удобрений в СССР. Вскоре началась Холодная война и проект "лёг в стол". Достать его удалось лишь к началу 1960-х и то лишь для того, чтобы вновь отложить из-за Карибского кризиса. Только в 1972 году принадлежащая Хаммеру Occidental Petroleum подписала с СССР договор о научно-техническом сотрудничестве. Участники проекта решили построить два химических завода — в Самарской области и под Одессой, — а также аммиакопровода между ними. Так и появились Толяттиазот, Одесский припортовый завод и аммиакопровод Тольятти-Горловка-Одесса.Местоположение заводов и трасса аммиакопровода выбраны не случайно.Мимо Тольятти проходят четыре крупных газопровода (помним, что 1 тонна аммиака примерно равна 1 тыс. м3 природного газа), сам город находится на берегу Волги, что облегчало доставку габаритного оборудования на стройплощадку. Также в Самарской области (тогда Куйбышевская) находилась строительная организация "Куйбывшегидрострой", которая построила Волжскую ГЭС, Волжский автозавод и умела строить химические заводы. Одесса же стала точкой выхода аммиака в мировой океан через крупный южный незамерзающий порт. Заодно — чтобы повысить эффективность производственной цепочки — аммиакопровод проложили через Горловку и её химический завод.Тольяттиазот начали строить в 1974 году за счёт займов французских, японских, американских и итальянских банков. В 1979 году предприятие стоимостью свыше 100 млн советских рублей выдало первые тонны аммиака и карбамида. Параллельно с возведением Тольяттиазота начали строить Одесский припортовый завод и тянуть от него ветку аммиакопровода к Горловке, где ещё с 1933 года работал химический завод. Этот 800-км участок аммиакопровода запустили в 1979 году, а через два года трубу дотянули и до Тольятти.Аммиакопровод получился исполинским: протяжённость — 2417 км, диаметр трубы — 355 мм толщина стенок привезённых из Франции труб — от 8 до 12 мм. На основном участке аммиакопровода труба проложена на глубине 1,4 метра, а 720 метров трубы пустили над водной гладью Днепра. Трасса, начинающаяся в 12 км от Тольятти, проходит на юго-запад по территории Самарской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Харьковской областей (тут от трубы уходит ветка на горловский "Стирол), а после идёт через Днепропетровскую и Николаевскую области к Одессе.С распадом СССР аммиакопровод разделили на два участка: украинским управлял "Укрхимтрансаммиак", а российским — "Трансаммиак". Качали аммиак без серьёзных проблем вплоть до 2014 года. Тогда перестали использовать ветку, идущую к горловскому "Стиролу", но в остальном в год отгружалось до 2,5 млн тонн удобрений.Нерешаемых проблем между Киевом и Москвой не было вплоть до начала СВО, поэтому серьёзных и — главное — упорных работ по созданию логистической инфраструктуры на территории России "Тольяттиазот", вошедший в состав компании "Уралхим", не вёл. Логика была вполне прагматичной: зачем создавать дополнительную инфраструктуру, тратя на неё десятки миллиардов рублей, если уже построенная работает и ей ничего не угрожает. Точнее не угрожало вплоть до начала СВО.СВО и "зерновая сделка"24 февраля 2022 года Тольяттиазот прекратил транзит аммиака по соображениям безопасности, а когда попытался его вновь запустить, то получил отказ из Киева.Вскоре подвернулась возможность запустить транзит: США и ЕС требовали от России разблокировать экспорт украинских зерновых и масличных по морю. Так возобновление транзита аммиака вошло в состав российских требований в рамках "зерновой сделки". Предполагалось, что никаких расчётов между Москвой и Киевом не будет: на границе двух стран аммиак покупала бы фирма, связанная с ООН и дальше он переставал бы иметь какое-либо юридическое отношение к России. Пока шли переговоры украинские чиновники кивали и соглашались. Приключения начались спустя пару месяцев.Сперва Киев потребовал отдать ему часть террористов и неонацистов из "Азова". Когда ему отдали часть пленных, он стал требовать выдать сначала всех пленных из "Азова", а затем и вовсе устроить обмен по формуле "всех на всех". С учётом того, что транзит аммиака должен был быть запущен без предварительных условий, а желания Киева перешли границу межу просто наглостью и хуцпой (обезоруживающая наглость), Москва ушла в отказ. Но от идеи запуска транзита не отказалась.Киев Москву "кинул" сознательно — там доминирует логика нанесения России максимального экономического вреда, пусть и ценой уничтожения остатков своей промышленности, — а ЕС и США такое рвение украинской власти всячески поддерживают. ООН и Турция принудить Киев к запуску транзита оказались не в состоянии.К 1 июня 2023 года Россия уведомила ООН, что ограничит регистрацию судов, следующих в Одессу в порт Южный в рамках зерновой сделки, пока не будет восстановлен экспорт аммиачных удобрений из России. 5 июня аммиакопровод получил первую пробоину, 6 июня количество дырок в трубе стало больше.Теперь у Киева есть железобетонная причина не возобновлять транзит так как труба физически повреждена и восстановить её не представляется возможным в силу идущих в том районе боевых действий. А у Москвы появился дополнительный повод не продлевать уже изрядно надоевшую всем зерновую сделку, условия которой нарушают все кроме России. Тем более, что страдать от отсутствия экспорта аммиака осталось недолго.Тамань заменит ОдессуЕщё в 2002 году Тольяттиазот начал работы по строительству на Таманском полуострове терминала по перевалке аммиака. Работы шли ни шатко, ни валко: для компании проект приоритетным не был, да и местная бюрократия не особо стремилась помочь, скорее регулярно вставляла палки в колёса. После начала СВО всё изменилось и работы — под влиянием крайней нужды и при содействии федеральной власти — ускорили. Тольяттиазот – ведь не только крупный производитель удобрений, но и потребитель природного газа: 3 млн тонн аммиака из Тольятти — это почти 3 млрд м3 газа.Первую очередь терминала мощностью 2 млн тонн обещают запустить в конце 2023 года. Вторая — мощностью 1,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида — должна заработать до конца 2025 года. До начала СВО планировали запустить первую очередь лишь к 2025 году. С запуском второй мощности терминала Тольяттиазот перестанет нуждаться в аммиакопроводе так как у него появится возможность по ж/д вывезти всю производимую им продукцию (свыше 3 млн тонн аммиака и около 1 млн тонн карбамида).Соответственно, уже к концу текущего года — с пуком первой очереди терминала — Тамань заменит Одессу. Соответственно законсервированный Одесский припортовый завод с 4 тыс. сотрудников останется даже без призрачного шанса на перезапуск. Горловский "Стирол", чья продукция до 2014 года экспортировалась по аммиакопроводу пока остаётся в подвешенном состоянии: предприятие остановлено и находится на линии фронта, а перезапустить его без аммиакопровода или альтернативных мощностей по отгрузке аммиака (например, по ж/д) не получится. Впрочем, вопрос со "Стиролом" пока и близко не стоит на повестке дня.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, украина, россия, одесский припортовый завод