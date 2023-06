https://ukraina.ru/20230609/1047052047.html

Польская интервенция на Украину: уже не "если", а "когда"

Польская интервенция на Украину: уже не "если", а "когда"

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Польша может "индивидуально" ввести свои войска на территорию Украины. Польские эксперты считают такой сценарий вероятным и крайне опасным.

Андерс Фог Расмуссен, который выступает в качестве официального советника Владимира Зеленского по вопросу места Украины в будущей архитектуре безопасности Европы, ныне путешествует между странами НАТО, чтобы оценить меняющиеся настроения в преддверии важного саммита Альянса, который начнется 11 июля в Вильнюсе, написало 8 июня британское издание The Guardian.По его словам, которые приводит The Guardian, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или её гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально".Андерс Фог Расмуссен отметил, что Польша "серьёзно рассмотрит возможность создания коалиции желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе", а для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью. Он также добавил, что "нельзя недооценивать чувства поляков, которые считают, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предупреждениям о подлинном российском менталитете".Не исключено, что эти заявления Расмуссена согласованы с официальной Варшавой и специально сделаны накануне встречи президентов Польши и Франции и канцлера Германии, которая должна состояться в Париже в следующий понедельник. Как сообщила вечером 8 июня брюссельская редакция американского портала Politico, главным вопросом на этой встрече будет предоставление Украине гарантий безопасности на саммите НАТО."Польша неоднократно призывала к сильным гарантиям безопасности для Украины. Во вторник на саммите "Бухарестской девятки" польский президент Анджей Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну на Украине и её заявку на вступление в Альянс" – отмечает Politico.Польские эксперты в эксклюзивных комментариях для издания Украина.ру отметили, что ввод польских войск на территорию Украины весьма вероятен, и это может привести к глобальному вооружённому конфликту."Есть два варианта: либо Андерс Расмуссен – очередная "русская портянка" (так в Польше называют "агентов Кремля" – прим.), провокатор, выполняющий задачи военной пропаганды Москвы, либо происходит то, чего мы опасаемся практически с февраля 2022 года. Следующей страной, отправленной Западом на войну с Россией, будет Польша. Конечно, она окажется там в одиночестве, без активной помощи со стороны основных держав НАТО, – то есть это будет война, изначально обреченная на провал, и лишь умножающая наши и российские потери" – говорит политический аналитик Конрад Рэнкас."А если серьезно, то план ввода польских войск в Украину существовал с начала нынешнего конфликта, на него уже давно указывали некоторые заявления Ярослава Качиньского и других представителей силового лагеря в Польше, которые затем скрупулезно отрицали и скрывали. Само публичное рассмотрение такой возможности до недавнего времени было равносильно обвинениям в том, что человек вражеский агент или провокатор. Между тем, сегодня об этом громко говорит бывший генсек НАТО, об этом пишет The Guardian, ведущая и формирующая общественное мнение британская газета, и широко обсуждают политики и аналитики-международники всего мира. Таким образом, мы имеем дело с началом публичной дискуссии по проекту, который до недавнего времени был более или менее тщательно скрыт. И прямое вступление Польши и Прибалтики в войну против России, и польская интервенция на Украине – это уже не вопрос "если", а скорее простой вопрос КОГДА?" – продолжает он.По мнению Конрада Рэнкаса, с исторической точки зрения это будет чрезвычайно интересное и значимое событие. "В конце концов, Войско Польское не только вернется в оккупированную Украиной часть Восточных Кресов (территории Польши, отошедшие к СССР после 1945 года – прим.) – Львов, Станиславов и Тарнополь (Ивано-Франковск и Тернополь – прим.), Волынь. Оно также должно будет оказать военную поддержку Литве, т.е. войти в Вильнюсский край, населённый в большинстве поляками. А ожидаемые боевые действия против Белоруссии, вероятно, будут происходить в её части Кресов, т.е. в направлении Гродно, где проживает многочисленное польское меньшинство, и т. д." – отмечает он."Таким образом, поляки предприняли бы действия по прямой просьбе Запада, но на наших собственных бывших землях, что придало бы всей операции весьма двусмысленный характер, напоминающий польскую реконкисту. Это, в свою очередь, было бы игрой с антиполонизмом, что стал бы естественной реакцией на реальный или мнимый "польский империализм". Военная операция повлекла бы за собой полномасштабный межэтнический конфликт, подобный тем, которые, как мы помним, крайне кроваво и жестоко разрушили бывшую Югославию. Запад любит, когда славяне убивают друг друга, и заявление Расмуссена свидетельствует о том, что, возможно, вскоре у наших общих врагов будет ещё больше поводов для радости от созерцания славянской крови, пролитой в братоубийственной войне" – предупреждает польский эксперт.В свою очередь, главный редактор варшавского портала Strajk Мачей Вишнёвский считает, что заявления экс-генсека НАТО свидетельствуют о желании Запада продлить боевые действия на территории Украины, а это может привести к глобальному конфликту."Господин Расмуссен умный человек, и должен отдавать себе отчёт в том, что его заявления является своего рода шантажом, и он состоит в следующем. Если начавшееся украинское контрнаступление не достигнет своих целей и закончится провалом, то Запад перестанет финансировать и снабжать Киев оружием в нынешних объёмах, Украина ослабнет, и появится шанс на достижение мира, которого до сих пор не было. Но господин Расмуссен чётко дал понять, что не заинтересован в мире, – наоборот, он жаждет, чтобы война продолжалась как можно дольше на территории Украины, и Европы в целом. Как по мне, это фатально для него как для политика, но мы, по крайней мере, знаем его намерения. Возможно, продолжение войны является целью коллективного Запада – но это не должно быть целью всех разумных людей в мире. Они должны стремиться к тому, чтобы война перестала забирать человеческие жизни" – заявил Вишнёвский."К счастью, господин Расмуссен является бывшим генсеком НАТО. Однако действия нынешнего руководства Альянса, а также происходящее в ключевых странах-членах НАТО, в частности, грядущие президентские выборы в США, будут иметь серьёзное влияние на ход боевых действий на Украине. Но если говорить об упомянутых Расмуссеном государствах, войска которых могут быть введены на Украину, то при всём уважении к прибалтийским странам, их армии слишком микроскопические, чтобы повлиять на ситуацию. То есть говорить стоить только о Польше" – отметил он."Польская армия, если она будет введена на территорию Украины, рано или поздно столкнётся с российскими войсками, которые там находятся, и мы получим вооружённый конфликт европейского, если не мирового масштаба. Он в таком случае неизбежен, хотя введение сухопутных войск стран-членов НАТО на территорию Украины – даже в случае согласия украинского правительства – вряд ли может подпадать под действие 5-й статьи Североатлантического договора. Поэтому сценарий, описанный господином Расмуссеном, является самым худшим из тех, которые только можно себе представить" – считает польский журналист.

