"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО - 09.06.2023 Украина.ру
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"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО
"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО - 09.06.2023 Украина.ру
"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО
Украинская пропаганда делает из любой мелочи большую победу, при этом российское общество тяжело переживает самую незначительную неудачу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T05:45
2023-06-09T05:45
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Граждане РФ воспринимают успехи нашей армии как должное, потому что мы - нация победителей. И другого развития событий быть не может, это заложено на генном уровне, рассказал эксперт.Российские СМИ должны более подробно и грамотно рассказывать про успехи российских войск над противником в зоне СВО, добавил он.У России свой особый путь в истории, которого мы и будем придерживаться. То, что наша экономика выдержала санкции и перешла на военные рельсы – уже стало чудом. Мы должны показать странам Запада, что никогда не были под игом и никогда на это не согласимся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сми, победа, вс рф, запад
Новости, СМИ, победа, ВС РФ, Запад

"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО

05:45 09.06.2023
 
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
Херсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
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Украинская пропаганда делает из любой мелочи большую победу, при этом российское общество тяжело переживает самую незначительную неудачу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Граждане РФ воспринимают успехи нашей армии как должное, потому что мы - нация победителей. И другого развития событий быть не может, это заложено на генном уровне, рассказал эксперт.
Российские СМИ должны более подробно и грамотно рассказывать про успехи российских войск над противником в зоне СВО, добавил он.
"Нанесли мы удар [по ВСУ] , а потом немножко в сторону. А то, что в результате этого удара бригадный комплект бронетехники был изничтожен и превратился в металлолом, прошло незамеченным. Мы даже не говорим об этом на второй день, когда появляются подтверждающие данные космической разведки", - подчеркнул Насонов.
У России свой особый путь в истории, которого мы и будем придерживаться. То, что наша экономика выдержала санкции и перешла на военные рельсы – уже стало чудом. Мы должны показать странам Запада, что никогда не были под игом и никогда на это не согласимся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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