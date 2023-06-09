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"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО

"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО - 09.06.2023 Украина.ру

"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО

Украинская пропаганда делает из любой мелочи большую победу, при этом российское общество тяжело переживает самую незначительную неудачу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-06-09T05:45

2023-06-09T05:45

2023-06-09T05:45

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Граждане РФ воспринимают успехи нашей армии как должное, потому что мы - нация победителей. И другого развития событий быть не может, это заложено на генном уровне, рассказал эксперт.Российские СМИ должны более подробно и грамотно рассказывать про успехи российских войск над противником в зоне СВО, добавил он.У России свой особый путь в истории, которого мы и будем придерживаться. То, что наша экономика выдержала санкции и перешла на военные рельсы – уже стало чудом. Мы должны показать странам Запада, что никогда не были под игом и никогда на это не согласимся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сми, победа, вс рф, запад