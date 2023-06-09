https://ukraina.ru/20230609/1047041259.html
"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО
"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО - 09.06.2023 Украина.ру
"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО
Украинская пропаганда делает из любой мелочи большую победу, при этом российское общество тяжело переживает самую незначительную неудачу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T05:45
2023-06-09T05:45
2023-06-09T05:45
новости
сми
победа
вс рф
запад
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Граждане РФ воспринимают успехи нашей армии как должное, потому что мы - нация победителей. И другого развития событий быть не может, это заложено на генном уровне, рассказал эксперт.Российские СМИ должны более подробно и грамотно рассказывать про успехи российских войск над противником в зоне СВО, добавил он.У России свой особый путь в истории, которого мы и будем придерживаться. То, что наша экономика выдержала санкции и перешла на военные рельсы – уже стало чудом. Мы должны показать странам Запада, что никогда не были под игом и никогда на это не согласимся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040729123_3:0:452:337_1920x0_80_0_0_582900b18e3d6fb9de803c3c4e8982c1.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сми, победа, вс рф, запад
Новости, СМИ, победа, ВС РФ, Запад
"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО
Украинская пропаганда делает из любой мелочи большую победу, при этом российское общество тяжело переживает самую незначительную неудачу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Граждане РФ воспринимают успехи нашей армии как должное, потому что мы - нация победителей. И другого развития событий быть не может, это заложено на генном уровне, рассказал эксперт.
Российские СМИ должны более подробно и грамотно рассказывать про успехи российских войск над противником в зоне СВО, добавил он.
"Нанесли мы удар [по ВСУ] , а потом немножко в сторону. А то, что в результате этого удара бригадный комплект бронетехники был изничтожен и превратился в металлолом, прошло незамеченным. Мы даже не говорим об этом на второй день, когда появляются подтверждающие данные космической разведки", - подчеркнул Насонов.
У России свой особый путь в истории, которого мы и будем придерживаться. То, что наша экономика выдержала санкции и перешла на военные рельсы – уже стало чудом. Мы должны показать странам Запада, что никогда не были под игом и никогда на это не согласимся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь