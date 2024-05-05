https://ukraina.ru/20240505/1054850016.html

Ищенко: США выгодно кинуть в топку войны Европу, пока киевский режим еще жив

Ищенко: США выгодно кинуть в топку войны Европу, пока киевский режим еще жив - 05.05.2024 Украина.ру

Ищенко: США выгодно кинуть в топку войны Европу, пока киевский режим еще жив

США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы. Поэтому Вашингтону нужно продлить жизнь киевского режима

2024-05-05T04:20

2024-05-05T04:20

2024-05-05T04:20

новости

ростислав ищенко

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, США было бы выгодны, чтобы боевые действия начались прямо сейчас, когда киевский режим еще сопротивляется. И арифметика тут простая: Польша, Прибалтика и Румыния тогда смогут воевать против России вместе с ВСУ, а не вместо них. В этом случае, отметил Ищенко, фронт мог бы растянуться от Балтики до Черного моря, причем подковой огибая Белоруссию.Он добавил, что пока это все только в проекте у Запада, "Польша сможет этот год пересидеть", а уже в 2005-26 годах, судя по ее военной подготовке, Варшава будет готова вступить в полноценное военное противостояние.Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.Авторы материала также заявили, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на картеИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"

https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html

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новости, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня"