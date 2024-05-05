https://ukraina.ru/20240505/1054850016.html
Ищенко: США выгодно кинуть в топку войны Европу, пока киевский режим еще жив
Ищенко: США выгодно кинуть в топку войны Европу, пока киевский режим еще жив - 05.05.2024 Украина.ру
Ищенко: США выгодно кинуть в топку войны Европу, пока киевский режим еще жив
США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы. Поэтому Вашингтону нужно продлить жизнь киевского режима
2024-05-05T04:20
2024-05-05T04:20
2024-05-05T04:20
новости
ростислав ищенко
украина.ру
миа "россия сегодня"
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, США было бы выгодны, чтобы боевые действия начались прямо сейчас, когда киевский режим еще сопротивляется. И арифметика тут простая: Польша, Прибалтика и Румыния тогда смогут воевать против России вместе с ВСУ, а не вместо них. В этом случае, отметил Ищенко, фронт мог бы растянуться от Балтики до Черного моря, причем подковой огибая Белоруссию.Он добавил, что пока это все только в проекте у Запада, "Польша сможет этот год пересидеть", а уже в 2005-26 годах, судя по ее военной подготовке, Варшава будет готова вступить в полноценное военное противостояние.Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.Авторы материала также заявили, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на картеИНТЕРВЬЮ РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"
https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня"
Ищенко: США выгодно кинуть в топку войны Европу, пока киевский режим еще жив
США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы. Поэтому Вашингтону нужно продлить жизнь киевского режима
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, США было бы выгодны, чтобы боевые действия начались прямо сейчас, когда киевский режим еще сопротивляется. И арифметика тут простая: Польша, Прибалтика и Румыния тогда смогут воевать против России вместе с ВСУ, а не вместо них. В этом случае, отметил Ищенко, фронт мог бы растянуться от Балтики до Черного моря, причем подковой огибая Белоруссию.
"В этом случае Белоруссия автоматически бы приняла участие в войне. Потому что прорываться в Калининград можно было бы только через ее территорию. Наступать через всю Прибалтику слишком далеко. Да, через нее можно наносить вспомогательные удары. Но прорываться надо только через Сувалки. Это как Фермопилы. Их не обойдешь. Надо именно здесь бить", - сказал эксперт.
Он добавил, что пока это все только в проекте у Запада, "Польша сможет этот год пересидеть", а уже в 2005-26 годах, судя по ее военной подготовке, Варшава будет готова вступить в полноценное военное противостояние.
Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, и это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.
Авторы материала также заявили, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.