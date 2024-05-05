https://ukraina.ru/20240505/1054843689.html

Липовой о F-16 и ATACMS: попытки обучения ВСУ становятся главной причиной провала

Липовой о F-16 и ATACMS: попытки обучения ВСУ становятся главной причиной провала - 05.05.2024 Украина.ру

Липовой о F-16 и ATACMS: попытки обучения ВСУ становятся главной причиной провала

Новая техника от Вашингтона для ВСУ существенных успехов на поле боя не принесет. Чем недовольны натовские инструктора, рассказал "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой

2024-05-05T04:49

2024-05-05T04:49

2024-05-05T04:49

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В новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона, войдут дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Также Украина ожидает поставки F-16.Эксперт рассказал, что ATACMS создаст некоторое напряжение для наших ПВО. Но он также подчеркнул, что Россия имеет опыт уничтожения баллистических ракет как на земле, так и в воздухе. Поэтому, по словам Сергея Липового, новая техника не поможет ВСУ выйти на новые позиции.Эксперт добавил, что натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки, уточнил Сергей Липовой.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240502/1054832596.html

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