Липовой о F-16 и ATACMS: попытки обучения ВСУ становятся главной причиной провала
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Новая техника от Вашингтона для ВСУ существенных успехов на поле боя не принесет. Чем недовольны натовские инструктора, рассказал "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
В новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона, войдут дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Также Украина ожидает поставки F-16.
Эксперт рассказал, что ATACMS создаст некоторое напряжение для наших ПВО. Но он также подчеркнул, что Россия имеет опыт уничтожения баллистических ракет как на земле, так и в воздухе. Поэтому, по словам Сергея Липового, новая техника не поможет ВСУ выйти на новые позиции.
“Что касается самолетов F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них необходимо подготовить аэродромные сети, коммуникации и специалистов. Ничего этого у Украины нет”, — заявил Сергей Липовой.
Эксперт добавил, что натовские инструктора отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают сложную и капризную технику, для управления которой нужны особые навыки, уточнил Сергей Липовой.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.
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