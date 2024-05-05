https://ukraina.ru/20240505/1054873807.html

Скориков: переговоры - сыр в мышеловке Запада, не нужно на него вестись

Скориков: переговоры - сыр в мышеловке Запада, не нужно на него вестись - 05.05.2024 Украина.ру

Скориков: переговоры - сыр в мышеловке Запада, не нужно на него вестись

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что после июньской конференции в Швейцарии возможны некие коммуникации с Россией - это западная уловка для России, и вестись на нее нельзя

2024-05-05T04:39

2024-05-05T04:39

2024-05-05T04:39

новости

иван скориков

переговоры

запад

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198516_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_ac8f81e7668eba4276265ca6a5d4f260.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Запад видит положение на фронте, буксующую мобилизацию и огромных масштабов коррупцию, поэтому пытается зайти в тыл России с другой стороны, делая вид, что Киев вдруг решился на переговоры с Москвой.Он добавил, что у России есть свои интересы, которые она последовательно решает, и невыгодные Москве уступки в ее планы не входят.Зеленский многократно говорил, что намерен вернуть Украины к границам 1991 года, подчеркивая при этом, что позицию свою не поменяет ни при каких обстоятельствах. Он даже законодательно сам себе запретил разговаривать с Москвой.Между тем, недавно в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил переговоры с Россией до выхода ВСУ на границы 1991 года.Многие эксперты связали это с риторикой советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Вот, в частности, что сказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко."Позиция Салливана – это очень нехороший звоночек для Зеленского. Тем более что помощник президента и раньше говорил, что Украина уже одержит победу, не тогда, когда ее границы вернутся к линиям 1991 года, а когда боевые действия завершатся, и она останется "суверенной, демократической, свободной страной". Без Зеленского, разумеется. И хотя Салливан об этом и не говорил, но сам Зеленский недавно скорректировал свою прежнюю "твердокаменную" позицию и готов к переговорам о мире при нынешних границах Украины, которая потеряла где-то 20% территорий", - отметил Скачко.А профессор университета Огайо Джон Мюллер и вовсе заявил, что Киеву выгодна потеря регионов, так как Украина не сможет потянуть бремя по их восстановлению.Мюллер: Киеву выгодна потеря территорийПараллельно американское издание Washington Post выпустило материал, в котором говорится, что на Украине критикуют упертую позицию Владимира Зеленского по возвращению страны к границам 1991 года.В статье также отмечается, что в последние месяцы усилился пессимизм в отношении шансов Киева на победу на поле боя, чему виной, по версии Washington Post, нехватка живой силы и боеприпасов."Умные люди понимают, что это нереально": Washington Post указал, где просчитался ЗеленскийМаск спросил у Салливана, как именно в Белом Доме видят победу КиеваВ конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что всем хорошо известно, что именно стало причиной отказа украинцев от переговоров, несмотря на то, что соответствующий документ уже был одобрен сторонами."Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия. Все остальное - это рассуждения. Поэтому спецоперация продолжается", - заключил Песков.Песков назвал причины отказа Киева от продолжения переговоров в СтамбулеВ конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны.После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".Территории Украины в границах 1991 года составляли 603,5 тыс. км². В 2014-м эта цифра снизилась до 576,6 тыс. км². После начала СВО страна потеряла 22% территории и сохраняет контроль над 467 тыс. км².ИНТЕРВЬЮ ИВАН СКОРИКОВ: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ

запад

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иван скориков, переговоры, запад, украина, россия