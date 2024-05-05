Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене" - 05.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240505/1054862276.html
Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"
Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене" - 05.05.2024 Украина.ру
Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"
Премьер Венгрии Виктор Орбан твёрдо идёт к своей цели на выборах в Европарламент, подталкиваемый крупным национальным капиталом и кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на отдельные мелкие княжества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
2024-05-05T05:00
2024-05-05T05:00
новости
венгрия
россия
москва
виктор орбан
краснов
выборы
ес
европарламент
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101170/51/1011705121_0:54:2898:1684_1920x0_80_0_0_7dfabcab5e9e9add2e3f621a4f5aa1fc.jpg
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в этом году есть "уникальная возможность заменить загнивающий прогрессивный либеральный миропорядок" благодаря июньским выборам в Европарламент и ноябрьским выборам президента США.Орбан сказал, что в мире должна быть установлена такая система отношений, при которой "не будет глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения", действия государств будут определяться их национальными интересами, а "настоящим сувереном станет народ".Однако подобные речи венгерского премьера - не новость. Орбан твёрдо идёт к своей цели, подталкиваемый крупным национальным капиталом, кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на отдельные мелкие княжества, рассказал эксперт.Все эти [европейские] самостийники-сепаратисты, поющие о том, что верховной властью, сувереном станет народ, хотят обратного — самим стать таким сувереном над народом, добавил он.Причём речь идёт как о перенаправлении финансовых потоков в карман своей клики, так и о возможности реализовывать "властное самодурство" без внешних ограничений в виде "глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240502/1054855622.html
венгрия
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101170/51/1011705121_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_30ab6325a9bc29951cdcf9c379da2c1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, россия, москва, виктор орбан, краснов, выборы, ес, европарламент, финансы, народ
Новости, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Краснов, выборы, ЕС, Европарламент, финансы, народ

Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"

05:00 05.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкCаммит форума "Азия- Европа"
Cаммит форума Азия- Европа - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер Венгрии Виктор Орбан твёрдо идёт к своей цели на выборах в Европарламент, подталкиваемый крупным национальным капиталом и кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на отдельные мелкие княжества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в этом году есть "уникальная возможность заменить загнивающий прогрессивный либеральный миропорядок" благодаря июньским выборам в Европарламент и ноябрьским выборам президента США.
Орбан сказал, что в мире должна быть установлена такая система отношений, при которой "не будет глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения", действия государств будут определяться их национальными интересами, а "настоящим сувереном станет народ".
Однако подобные речи венгерского премьера - не новость. Орбан твёрдо идёт к своей цели, подталкиваемый крупным национальным капиталом, кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на отдельные мелкие княжества, рассказал эксперт.
Все эти [европейские] самостийники-сепаратисты, поющие о том, что верховной властью, сувереном станет народ, хотят обратного — самим стать таким сувереном над народом, добавил он.
"Вспомните, как Максимилиан Волошин с сарказмом описывал большевика времён революции, который заявлял: "Буржуй здесь мой, и никому чужим их резать не позволю". (...) Перефразирую Волошина: народ здесь мой и никому чужим их грабить не позволю", - отметил Краснов.
Причём речь идёт как о перенаправлении финансовых потоков в карман своей клики, так и о возможности реализовывать "властное самодурство" без внешних ограничений в виде "глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Александр Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 18:49
Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много летПосле Гражданской войны Одесса еще лет пять влачила жалкое существование просто потому, что ее порт перестал полноценно работать. А почему? Потому что с большевиками никто не хотел иметь дело, и все дореволюционные торговые связи прервались. Только со временем город начал постепенно восстанавливаться, пока не стал главными морскими воротами СССР
 
НовостиВенгрияРоссияМоскваВиктор ОрбанКрасноввыборыЕСЕвропарламентфинансынарод
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00На пост президента в Кабул: ветеран рассказал, как к Путину относятся в Афганистане
06:49"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая
06:40“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России
06:30Профессор рассказал, как Запад может спровоцировать волнения в анклаве России
06:20“Европа это сделает с большим удовольствием”: эксперт о том, что ждет “беспаспортных товарищей” в ЕС
06:09От синего паспорта у них шерсть дыбом: ветеран рассказал, рады ли американцам в Афганистане
06:00"Нам надо снять белые перчатки": эксперт раскрыл, как должна закончится СВО для России и Европы
05:51Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог
05:42Вашингтон держит Афганистан в цепких объятиях с помощью денежных самолетов - ветеран
05:30"Ждут, что мы приползем на коленях": эксперт раскрыл, о чем фантазируют на карте России Европа и США
05:20"Ура, Вашингтон горит": эксперт о том, почему задача России - не дать Западу довести мир до ядерной войны
05:11Вашингтон дал Кишиневу указания, чтобы втянуть его в игры Запада. Бардин о “пансионе” для Майи Санду
05:00Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"
04:49Липовой о F-16 и ATACMS: попытки обучения ВСУ становятся главной причиной провала
04:39Скориков: переговоры - сыр в мышеловке Запада, не нужно на него вестись
04:30Орбан и "оккупация Европы": эксперт оценил "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в ЕС
04:20Ищенко: США выгодно кинуть в топку войны Европу, пока киевский режим еще жив
04:12Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой
04:00"Они явно что-то знают": эксперт о том, что сделают ВСУ, как только российские танки прорвут фронт
03:50Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент
Лента новостейМолния