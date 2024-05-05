https://ukraina.ru/20240505/1054862276.html
Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"
Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене" - 05.05.2024 Украина.ру
Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"
Премьер Венгрии Виктор Орбан твёрдо идёт к своей цели на выборах в Европарламент, подталкиваемый крупным национальным капиталом и кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на отдельные мелкие княжества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
2024-05-05T05:00
2024-05-05T05:00
2024-05-05T05:00
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в этом году есть "уникальная возможность заменить загнивающий прогрессивный либеральный миропорядок" благодаря июньским выборам в Европарламент и ноябрьским выборам президента США.Орбан сказал, что в мире должна быть установлена такая система отношений, при которой "не будет глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения", действия государств будут определяться их национальными интересами, а "настоящим сувереном станет народ".Однако подобные речи венгерского премьера - не новость. Орбан твёрдо идёт к своей цели, подталкиваемый крупным национальным капиталом, кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на отдельные мелкие княжества, рассказал эксперт.Все эти [европейские] самостийники-сепаратисты, поющие о том, что верховной властью, сувереном станет народ, хотят обратного — самим стать таким сувереном над народом, добавил он.Причём речь идёт как о перенаправлении финансовых потоков в карман своей клики, так и о возможности реализовывать "властное самодурство" без внешних ограничений в виде "глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240502/1054855622.html
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новости, венгрия, россия, москва, виктор орбан, краснов, выборы, ес, европарламент, финансы, народ
Новости, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Краснов, выборы, ЕС, Европарламент, финансы, народ
Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"
Премьер Венгрии Виктор Орбан твёрдо идёт к своей цели на выборах в Европарламент, подталкиваемый крупным национальным капиталом и кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на отдельные мелкие княжества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что в этом году есть "уникальная возможность заменить загнивающий прогрессивный либеральный миропорядок" благодаря июньским выборам в Европарламент и ноябрьским выборам президента США.
Орбан сказал, что в мире должна быть установлена такая система отношений, при которой "не будет глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения", действия государств будут определяться их национальными интересами, а "настоящим сувереном станет народ".
Однако подобные речи венгерского премьера - не новость. Орбан твёрдо идёт к своей цели, подталкиваемый крупным национальным капиталом, кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на отдельные мелкие княжества, рассказал эксперт.
Все эти [европейские] самостийники-сепаратисты, поющие о том, что верховной властью, сувереном станет народ, хотят обратного — самим стать таким сувереном над народом, добавил он.
"Вспомните, как Максимилиан Волошин с сарказмом описывал большевика времён революции, который заявлял: "Буржуй здесь мой, и никому чужим их резать не позволю". (...) Перефразирую Волошина: народ здесь мой и никому чужим их грабить не позволю", - отметил Краснов.
Причём речь идёт как о перенаправлении финансовых потоков в карман своей клики, так и о возможности реализовывать "властное самодурство" без внешних ограничений в виде "глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения", резюмировал собеседник издания.