Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"

Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет

После Гражданской войны Одесса еще лет пять влачила жалкое существование просто потому, что ее порт перестал полноценно работать. А почему? Потому что с большевиками никто не хотел иметь дело, и все дореволюционные торговые связи прервались. Только со временем город начал постепенно восстанавливаться, пока не стал главными морскими воротами СССР