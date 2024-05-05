https://ukraina.ru/20240505/1054859684.html

От синего паспорта у них шерсть дыбом: ветеран рассказал, рады ли американцам в Афганистане

От синего паспорта у них шерсть дыбом: ветеран рассказал, рады ли американцам в Афганистане - 05.05.2024 Украина.ру

От синего паспорта у них шерсть дыбом: ветеран рассказал, рады ли американцам в Афганистане

К американцам в Афганистане относятся довольно настороженно, и синий паспорт США вызывает у местных проверяющих большие подозрения

2024-05-05T06:09

2024-05-05T06:09

2024-05-05T06:09

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владимир путин

ветераны

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Об этом рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Он рассказал, что его группа проехала несколько городов Афганистана и предварительное извещение властей о визите значительно упростило процедуру перемещения. Увидев, что они российские, проверяющие "с извинениями и улыбками отпускали, в знак уважения и гостеприимства нередко предлагали выпить традиционный афганский чай".Некрасов добавил, что многие афганцы питают к России весьма доброе отношение, тысячи из них хотели бы учиться в российских вузах, получать медицинскую помощь в РФ, а также шутят, что не отпустят ли русские своего лидера Владимира Путина "на пост президента в Кабул".Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине* Деятельность организации запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20231220/1052271169.html

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новости, афганистан, паспорт, россия, владимир путин, ветераны