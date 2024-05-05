https://ukraina.ru/20240505/1054856229.html

“Европа это сделает с большим удовольствием”: эксперт о том, что ждет “беспаспортных товарищей” в ЕС

“Европа это сделает с большим удовольствием”: эксперт о том, что ждет “беспаспортных товарищей” в ЕС - 05.05.2024 Украина.ру

“Европа это сделает с большим удовольствием”: эксперт о том, что ждет “беспаспортных товарищей” в ЕС

В свое время в Риге украинских флагов висело больше, чем латышских, а украинских беженцев размещали в пятизвездочных гостиницах. Сегодня все это закончилось. Накал трепетного отношения к украинским беженцам резко упал. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-05-05T06:20

2024-05-05T06:20

2024-05-05T06:20

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польша

грег вайнер

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паспорт

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По данным эксперта, сегодня в Польше и Германии находится более 860 тысяч украинцев призывного возраста. Однако поляки заявили, что горят помочь, а заодно и снять со своего содержания миллион сбежавших украинцев. Это означает то, что все “беспаспортные товарищи” будут координированно депортироваться из ЕС на территорию Украины.“А ведь непродленный паспорт значит, что у тебя нет никакого ID, ты никуда не можешь пойти, не можешь предъявить документы по требованию. Получается, ты становишься абсолютно никому не нужным существом [за границей]. Единственный выход, который остается у украинцев, — возвращаться на родину и вставать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ)”, - отметил Вайнер.В разных странах ЕС сбежавшие из Украины люди получили весь перечень необходимых услуг: им предоставили жилье, еду и социальные пособия, но в последнее время среди европейцев назревает общественная усталость из-за неприемлемого поведения украинцев за границей.Порой украинцы, как говорится “перебирают харчами”. В Хорватии они устроили настоящий скандал после того как им предложили переселиться из одного отеля в другой. Им не понравилось то, что предложенное место оказалось менее комфортным и без развитой инфраструктуры рядом.В Мюнхене украинская беженка устроила драку с сотрудниками центра временного проживания беженцев из-за использования сетевого удлинителя, что запрещено правилами пожарной безопасности. В результате конфликта украинка получила "легкие" повреждения руки и плеча, а также "душевную" травму. Она заявила, что "уже не чувствует себя в безопасности".Пытаются украинцы за границей и навязать свою моду: на одной из улиц Польши заметили девушку, которая прогуливалась по городу с сумками, изображающими главного идеолога украинской повстанческой армии (УПА)* Степана Бандеру.Полную версию интервью Грег Вайнер о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ читайте на Украина.ру *Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

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украина, польша, грег вайнер, ес, всу, беженцы, паспорт