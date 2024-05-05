"Ждут, что мы приползем на коленях": эксперт раскрыл, о чем фантазируют на карте России Европа и США
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Если у российских олигархов и политиков есть иллюзии, что с Западом получится договориться, то они глубоко заблуждаются. США искренне полагали, что максимум через полгода Россия якобы "развалится". Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Америка давно добивается уничтожения России, они прямо об этом говорят. Что значит по мнению Запада некая "деколонизация" Российской Федерации? Это ее разделение на 10-40 государств, рассказал эксперт.
Свои фантазии страны Запада уже рисуют на картах. Если у российских олигархов и политиков есть иллюзии, что с ними можно договориться, то они глубоко заблуждаются. США пойдут на переговоры только тогда, когда якобы "мы приползем к ним на коленях", подчеркнул специалист.
"Они уже 30 лет пытаются расколоть Россию. Просто в 1990-е они это активно не делали, полагая, что Россия сама умрет. А теперь они пытаются провоцировать у нас в стране теракты среди мигрантов и этнический национализм в республиках", - отметил Крапивник.
В 2022 году Европа пошла на то, чтобы воевать с Россией руками Украины? Потому что они искренне полагали, что максимум через полгода она якобы "развалится". Но что-то пошло не так, и "развалить" Россию у Запада не получилось, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
3 мая, 06:26Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные рукиВ ближайшее время у нас будут прорывные действия в районе Авдеевки и в районе Часова Яра. Мы попытаемся расчленить группировку ВСУ, чтобы потом ее уничтожить. А если наши танки пойдут вперед, противник на месте сидеть не будет. Он будет или бежать, или отступать, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв