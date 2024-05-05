https://ukraina.ru/20240505/1054874705.html

"Ждут, что мы приползем на коленях": эксперт раскрыл, о чем фантазируют на карте России Европа и США

"Ждут, что мы приползем на коленях": эксперт раскрыл, о чем фантазируют на карте России Европа и США - 05.05.2024 Украина.ру

"Ждут, что мы приползем на коленях": эксперт раскрыл, о чем фантазируют на карте России Европа и США

Если у российских олигархов и политиков есть иллюзии, что с Западом получится договориться, то они глубоко заблуждаются. США искренне полагали, что максимум через полгода Россия якобы "развалится". Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-05-05T05:30

2024-05-05T05:30

2024-05-05T05:30

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сша

запад

станислав крапивник

развал

переговоры

мигранты

теракт

украина

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Америка давно добивается уничтожения России, они прямо об этом говорят. Что значит по мнению Запада некая "деколонизация" Российской Федерации? Это ее разделение на 10-40 государств, рассказал эксперт.Свои фантазии страны Запада уже рисуют на картах. Если у российских олигархов и политиков есть иллюзии, что с ними можно договориться, то они глубоко заблуждаются. США пойдут на переговоры только тогда, когда якобы "мы приползем к ним на коленях", подчеркнул специалист.В 2022 году Европа пошла на то, чтобы воевать с Россией руками Украины? Потому что они искренне полагали, что максимум через полгода она якобы "развалится". Но что-то пошло не так, и "развалить" Россию у Запада не получилось, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240503/1054861328.html

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новости, россия, сша, запад, станислав крапивник, развал, переговоры, мигранты, теракт, украина, война