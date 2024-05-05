https://ukraina.ru/20240505/1054842648.html

Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог

Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог - 05.05.2024 Украина.ру

Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог

На молдавскую оппозицию оказывается сильное давление со стороны властей страны. Политиков в Молдавии лишают депутатских мандатов, снимают с избирательных кампаний, пугают преследованиями.

2024-05-05T05:51

2024-05-05T05:51

2024-05-05T05:51

новости

молдавия

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102961/04/1029610497_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_5cf9f55bf7be4a1fb91aa5719415cc7c.jpg

Об этом рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Эксперт заметил, что оппозиционные СМИ закрывают под предлогом того, что Россия через них якобы вмешивается во внутренние дела Молдавии. По словам политолога Бардина, журналистов обвиняют в угрозе государственным интересам и закрывают.“Это прецедент не молдавский, а американский. В США под предлогом "защиты суверенитета и ценностей демократии" такие вопросы решают мгновенно”, — добавил Максим Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.

молдавия

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, сша, россия