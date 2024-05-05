Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Молдавии И. Додона
На молдавскую оппозицию оказывается сильное давление со стороны властей страны. Политиков в Молдавии лишают депутатских мандатов, снимают с избирательных кампаний, пугают преследованиями.
Об этом рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Эксперт заметил, что оппозиционные СМИ закрывают под предлогом того, что Россия через них якобы вмешивается во внутренние дела Молдавии. По словам политолога Бардина, журналистов обвиняют в угрозе государственным интересам и закрывают.
“Это прецедент не молдавский, а американский. В США под предлогом "защиты суверенитета и ценностей демократии" такие вопросы решают мгновенно”, — добавил Максим Бардин.
Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.