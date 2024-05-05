Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог - 05.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240505/1054842648.html
Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог
Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог - 05.05.2024 Украина.ру
Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог
На молдавскую оппозицию оказывается сильное давление со стороны властей страны. Политиков в Молдавии лишают депутатских мандатов, снимают с избирательных кампаний, пугают преследованиями.
2024-05-05T05:51
2024-05-05T05:51
новости
молдавия
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102961/04/1029610497_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_5cf9f55bf7be4a1fb91aa5719415cc7c.jpg
Об этом рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Эксперт заметил, что оппозиционные СМИ закрывают под предлогом того, что Россия через них якобы вмешивается во внутренние дела Молдавии. По словам политолога Бардина, журналистов обвиняют в угрозе государственным интересам и закрывают.“Это прецедент не молдавский, а американский. В США под предлогом "защиты суверенитета и ценностей демократии" такие вопросы решают мгновенно”, — добавил Максим Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.
молдавия
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102961/04/1029610497_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_e995cef456bbff838278a2b4d0cee0e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, сша, россия
Новости, Молдавия, США, Россия

Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог

05:51 05.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Молдавии И. Додона
Митинг в поддержку действующего президента Молдавии И. Додона - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
На молдавскую оппозицию оказывается сильное давление со стороны властей страны. Политиков в Молдавии лишают депутатских мандатов, снимают с избирательных кампаний, пугают преследованиями.
Об этом рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Эксперт заметил, что оппозиционные СМИ закрывают под предлогом того, что Россия через них якобы вмешивается во внутренние дела Молдавии. По словам политолога Бардина, журналистов обвиняют в угрозе государственным интересам и закрывают.
“Это прецедент не молдавский, а американский. В США под предлогом "защиты суверенитета и ценностей демократии" такие вопросы решают мгновенно”, — добавил Максим Бардин.
Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиМолдавияСШАРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00На пост президента в Кабул: ветеран рассказал, как к Путину относятся в Афганистане
06:49"О нем будут шептаться на кухнях": Скориков заявил, что слухи об отставке Умерова связаны с 20 мая
06:40“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России
06:30Профессор рассказал, как Запад может спровоцировать волнения в анклаве России
06:20“Европа это сделает с большим удовольствием”: эксперт о том, что ждет “беспаспортных товарищей” в ЕС
06:09От синего паспорта у них шерсть дыбом: ветеран рассказал, рады ли американцам в Афганистане
06:00"Нам надо снять белые перчатки": эксперт раскрыл, как должна закончится СВО для России и Европы
05:51Оппозицию в Молдавии душат под теми же предлогами, что и в США - политолог
05:42Вашингтон держит Афганистан в цепких объятиях с помощью денежных самолетов - ветеран
05:30"Ждут, что мы приползем на коленях": эксперт раскрыл, о чем фантазируют на карте России Европа и США
05:20"Ура, Вашингтон горит": эксперт о том, почему задача России - не дать Западу довести мир до ядерной войны
05:11Вашингтон дал Кишиневу указания, чтобы втянуть его в игры Запада. Бардин о “пансионе” для Майи Санду
05:00Орбан твердо идет к своей цели: эксперт объяснил, зачем власти Венгрии заявляют о "народном суверене"
04:49Липовой о F-16 и ATACMS: попытки обучения ВСУ становятся главной причиной провала
04:39Скориков: переговоры - сыр в мышеловке Запада, не нужно на него вестись
04:30Орбан и "оккупация Европы": эксперт оценил "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в ЕС
04:20Ищенко: США выгодно кинуть в топку войны Европу, пока киевский режим еще жив
04:12Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой
04:00"Они явно что-то знают": эксперт о том, что сделают ВСУ, как только российские танки прорвут фронт
03:50Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент
Лента новостейМолния