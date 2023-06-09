"Мины ушли по течению". Полковник запаса рассказал о последствиях теракта на Каховской ГЭС - 09.06.2023 Украина.ру
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"Мины ушли по течению". Полковник запаса рассказал о последствиях теракта на Каховской ГЭС
"Мины ушли по течению". Полковник запаса рассказал о последствиях теракта на Каховской ГЭС - 09.06.2023 Украина.ру
"Мины ушли по течению". Полковник запаса рассказал о последствиях теракта на Каховской ГЭС
Украина устроила теракт на Каховской ГЭС, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она в очередной раз через западные СМИ вылила ушаты грязи на Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T04:41
2023-06-09T04:41
новости
каховская гэс
теракт
запорожская аэс
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Сейчас западные СМИ странным образом ставят под сомнения то, что дамбу мог уничтожить кто-то, кроме Украины. По их мнению, это сделали инопланетяне или неизвестно откуда "вынырнувшие морские чудовища", рассказал эксперт.В практическом смысле ВСУ обязательно воспользуются подрывом дамбы, у них есть намерения изменить существующий статус-кво. У Украины есть специальные суда, которые продолжают проводить воздушную разведку. Российские войска сбили один из таких пилотируемых аппаратов, добавил он.Эксперт отметил, что у взрыва на Каховской ГЭС было одно интересное последствие. Как только уровень воды поднялся, минные поля были снесены и эти мины ушли вниз по течению Днепра. Они были в боевом состоянии, поэтому еще могут где-то взорваться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, каховская гэс, теракт, запорожская аэс
Новости, Каховская ГЭС, теракт, Запорожская АЭС

"Мины ушли по течению". Полковник запаса рассказал о последствиях теракта на Каховской ГЭС

04:41 09.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗатопленная дорога в Алешки. Город Алешки оказался под водой после разрушения Каховской ГЭС.
Затопленная дорога в Алешки. Город Алешки оказался под водой после разрушения Каховской ГЭС. - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Украина устроила теракт на Каховской ГЭС, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она в очередной раз через западные СМИ вылила ушаты грязи на Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Сейчас западные СМИ странным образом ставят под сомнения то, что дамбу мог уничтожить кто-то, кроме Украины. По их мнению, это сделали инопланетяне или неизвестно откуда "вынырнувшие морские чудовища", рассказал эксперт.
В практическом смысле ВСУ обязательно воспользуются подрывом дамбы, у них есть намерения изменить существующий статус-кво. У Украины есть специальные суда, которые продолжают проводить воздушную разведку. Российские войска сбили один из таких пилотируемых аппаратов, добавил он.
"Если говорить об угрозе десанта на Запорожскую АЭС, то у нас [ВС РФ] есть штатные подразделения Росгвардии, которые каждый день обеспечивают там безопасность. Кроме того, у нас есть многоуровневые и многоходовые планы, которые призваны защитить этот самый крупный ядерный объект в Европе", - подчеркнул Насонов.
Эксперт отметил, что у взрыва на Каховской ГЭС было одно интересное последствие. Как только уровень воды поднялся, минные поля были снесены и эти мины ушли вниз по течению Днепра. Они были в боевом состоянии, поэтому еще могут где-то взорваться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиКаховская ГЭСтерактЗапорожская АЭС
 
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