https://ukraina.ru/20230609/1047035745.html

"Мины ушли по течению". Полковник запаса рассказал о последствиях теракта на Каховской ГЭС

"Мины ушли по течению". Полковник запаса рассказал о последствиях теракта на Каховской ГЭС - 09.06.2023 Украина.ру

"Мины ушли по течению". Полковник запаса рассказал о последствиях теракта на Каховской ГЭС

Украина устроила теракт на Каховской ГЭС, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она в очередной раз через западные СМИ вылила ушаты грязи на Россию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-06-09T04:41

2023-06-09T04:41

2023-06-09T04:41

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каховская гэс

теракт

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Сейчас западные СМИ странным образом ставят под сомнения то, что дамбу мог уничтожить кто-то, кроме Украины. По их мнению, это сделали инопланетяне или неизвестно откуда "вынырнувшие морские чудовища", рассказал эксперт.В практическом смысле ВСУ обязательно воспользуются подрывом дамбы, у них есть намерения изменить существующий статус-кво. У Украины есть специальные суда, которые продолжают проводить воздушную разведку. Российские войска сбили один из таких пилотируемых аппаратов, добавил он.Эксперт отметил, что у взрыва на Каховской ГЭС было одно интересное последствие. Как только уровень воды поднялся, минные поля были снесены и эти мины ушли вниз по течению Днепра. Они были в боевом состоянии, поэтому еще могут где-то взорваться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, теракт, запорожская аэс