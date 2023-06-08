Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети - 08.06.2023 Украина.ру
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Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети
Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети - 08.06.2023 Украина.ру
Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети
Владимир Зеленский на днях дал интервью немецкой газете Bild, в котором, в том числе, ответил на вопрос, где в настоящее время находятся его дети - 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл
2023-06-08T15:19
2023-06-08T15:19
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владимир зеленский
дети
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Глава украинского государства добавил, что он очень переживает за своих детей и не представляет жизни без них.Зеленский максимально огородил жизнь своих наследников от медийного пространства, поэтому найти их свежие фотографии в сети практически невозможно. Вот один из последних снимков, на который нынешний президент Украины дал добро. Кадр датируется 2019 годом.Прошлым летом Daily Mail написала, что сын Зеленского Кирилл - тогда мальчику было еще 9 лет - дает отцу военные советы. Например, продолжать боевые действия."Он (Кирилл Зеленский - ред.) подрастающий политолог, всё знает, даёт военные советы, что нужно приобрести. И своему отцу он советует… Какие танки, самолёты, вертолёты нам надо купить, чего нам не хватает. Какие страны нам помогают плохо, какие страны помогают хорошо. Он военный эксперт, с ним на эту тему можно говорить месяцами", — привело тогда издание слова Елены Зеленской.
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Новости, Новости Украины, Украина, Владимир Зеленский, дети

Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети

15:19 08.06.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский ОАЭ Елена Зеленская
Зеленский ОАЭ Елена Зеленская
© пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский на днях дал интервью немецкой газете Bild, в котором, в том числе, ответил на вопрос, где в настоящее время находятся его дети - 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл
"Мои дети в Украине, моему сыну 10 лет, и он в Украине. Он сегодня мог бы уехать за границу, но он не может это сделать. Потому что в голове у меня или у моей жены даже представления нет – кто-то отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей. Это будет нечестно и несправедливо", - сказал Зеленский.
Глава украинского государства добавил, что он очень переживает за своих детей и не представляет жизни без них.
Зеленский максимально огородил жизнь своих наследников от медийного пространства, поэтому найти их свежие фотографии в сети практически невозможно. Вот один из последних снимков, на который нынешний президент Украины дал добро. Кадр датируется 2019 годом.
©
©
Прошлым летом Daily Mail написала, что сын Зеленского Кирилл - тогда мальчику было еще 9 лет - дает отцу военные советы. Например, продолжать боевые действия.
"Он (Кирилл Зеленский - ред.) подрастающий политолог, всё знает, даёт военные советы, что нужно приобрести. И своему отцу он советует… Какие танки, самолёты, вертолёты нам надо купить, чего нам не хватает. Какие страны нам помогают плохо, какие страны помогают хорошо. Он военный эксперт, с ним на эту тему можно говорить месяцами", — привело тогда издание слова Елены Зеленской.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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15:19Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети
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