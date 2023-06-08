https://ukraina.ru/20230608/1047030805.html
Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети
Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети - 08.06.2023 Украина.ру
Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети
Владимир Зеленский на днях дал интервью немецкой газете Bild, в котором, в том числе, ответил на вопрос, где в настоящее время находятся его дети - 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл
2023-06-08T15:19
2023-06-08T15:19
2023-06-08T15:19
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владимир зеленский
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Глава украинского государства добавил, что он очень переживает за своих детей и не представляет жизни без них.Зеленский максимально огородил жизнь своих наследников от медийного пространства, поэтому найти их свежие фотографии в сети практически невозможно. Вот один из последних снимков, на который нынешний президент Украины дал добро. Кадр датируется 2019 годом.Прошлым летом Daily Mail написала, что сын Зеленского Кирилл - тогда мальчику было еще 9 лет - дает отцу военные советы. Например, продолжать боевые действия."Он (Кирилл Зеленский - ред.) подрастающий политолог, всё знает, даёт военные советы, что нужно приобрести. И своему отцу он советует… Какие танки, самолёты, вертолёты нам надо купить, чего нам не хватает. Какие страны нам помогают плохо, какие страны помогают хорошо. Он военный эксперт, с ним на эту тему можно говорить месяцами", — привело тогда издание слова Елены Зеленской.
https://ukraina.ru/20230608/1047026935.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, владимир зеленский, дети
Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети
Владимир Зеленский на днях дал интервью немецкой газете Bild, в котором, в том числе, ответил на вопрос, где в настоящее время находятся его дети - 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл
"Мои дети в Украине, моему сыну 10 лет, и он в Украине. Он сегодня мог бы уехать за границу, но он не может это сделать. Потому что в голове у меня или у моей жены даже представления нет – кто-то отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей. Это будет нечестно и несправедливо", - сказал Зеленский.
Глава украинского государства добавил, что он очень переживает за своих детей и не представляет жизни без них.
Зеленский максимально огородил жизнь своих наследников от медийного пространства, поэтому найти их свежие фотографии в сети практически невозможно. Вот один из последних снимков, на который нынешний президент Украины дал добро. Кадр датируется 2019 годом.
Прошлым летом Daily Mail написала, что сын Зеленского Кирилл - тогда мальчику было еще 9 лет - дает отцу военные советы. Например, продолжать боевые действия.
"Он (Кирилл Зеленский - ред.) подрастающий политолог, всё знает, даёт военные советы, что нужно приобрести. И своему отцу он советует… Какие танки, самолёты, вертолёты нам надо купить, чего нам не хватает. Какие страны нам помогают плохо, какие страны помогают хорошо. Он военный эксперт, с ним на эту тему можно говорить месяцами", — привело тогда издание слова Елены Зеленской.