https://ukraina.ru/20230608/1047030805.html

Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети

Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети - 08.06.2023 Украина.ру

Зеленский ответил немецким журналистам, где его дети

Владимир Зеленский на днях дал интервью немецкой газете Bild, в котором, в том числе, ответил на вопрос, где в настоящее время находятся его дети - 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл

2023-06-08T15:19

2023-06-08T15:19

2023-06-08T15:19

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Глава украинского государства добавил, что он очень переживает за своих детей и не представляет жизни без них.Зеленский максимально огородил жизнь своих наследников от медийного пространства, поэтому найти их свежие фотографии в сети практически невозможно. Вот один из последних снимков, на который нынешний президент Украины дал добро. Кадр датируется 2019 годом.Прошлым летом Daily Mail написала, что сын Зеленского Кирилл - тогда мальчику было еще 9 лет - дает отцу военные советы. Например, продолжать боевые действия."Он (Кирилл Зеленский - ред.) подрастающий политолог, всё знает, даёт военные советы, что нужно приобрести. И своему отцу он советует… Какие танки, самолёты, вертолёты нам надо купить, чего нам не хватает. Какие страны нам помогают плохо, какие страны помогают хорошо. Он военный эксперт, с ним на эту тему можно говорить месяцами", — привело тогда издание слова Елены Зеленской.

https://ukraina.ru/20230608/1047026935.html

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