https://ukraina.ru/20230608/1047020695.html

Лукашенко призвал остановить украинский конфликт

Лукашенко призвал остановить украинский конфликт - 08.06.2023 Украина.ру

Лукашенко призвал остановить украинский конфликт

На сегодняшний день важно остановить украинский конфликт, а не заниматься поиском его причин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, сообщает БЕЛТА 8 июня

2023-06-08T11:22

2023-06-08T11:22

2023-06-08T11:22

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Комментируя наступление ВСУ, Лукашенко заявил, что за последнее время ВСУ потеряли большое количество техники. Кроме того, по его словам, Украина несёт большие потери в живой силе.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230526/1046608532.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лукашенко, белоруссия, одкб, украина, спецоперация