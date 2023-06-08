Лукашенко призвал остановить украинский конфликт - 08.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230608/1047020695.html
Лукашенко призвал остановить украинский конфликт
Лукашенко призвал остановить украинский конфликт - 08.06.2023 Украина.ру
Лукашенко призвал остановить украинский конфликт
На сегодняшний день важно остановить украинский конфликт, а не заниматься поиском его причин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, сообщает БЕЛТА 8 июня
2023-06-08T11:22
2023-06-08T11:22
новости
лукашенко
белоруссия
одкб
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044913663_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9bd7e7544d1f1979a094f5fa960d24d.jpg
Комментируя наступление ВСУ, Лукашенко заявил, что за последнее время ВСУ потеряли большое количество техники. Кроме того, по его словам, Украина несёт большие потери в живой силе.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230526/1046608532.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044913663_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_288b9a92f86ae14f51bffada1b0f7c27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лукашенко, белоруссия, одкб, украина, спецоперация
Новости, Лукашенко, Белоруссия, ОДКБ, Украина, Спецоперация

Лукашенко призвал остановить украинский конфликт

11:22 08.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
На сегодняшний день важно остановить украинский конфликт, а не заниматься поиском его причин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, сообщает БЕЛТА 8 июня

"Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос - остановить этот конфликт", - подчеркнул Лукашенко.

Комментируя наступление ВСУ, Лукашенко заявил, что за последнее время ВСУ потеряли большое количество техники. Кроме того, по его словам, Украина несёт большие потери в живой силе.
В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.
России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
26 мая, 14:34
Российское ядерное оружие в Белоруссии: помощь Лукашенко, угроза для ЗападаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что уже происходит перемещение российского ядерного оружия на белорусскую территорию
 
НовостиЛукашенкоБелоруссияОДКБУкраинаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Визит Зеленского на Херсонщину, Кличко пошёл в СБУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июня
13:09Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР
13:08Зеленский прибыл в Херсонскую область
13:06Патрушев: Украина предлагала мир России, но под давлением Запада отказалась
13:01Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
12:50Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно
12:38Зеленский – в шоке. Он вдруг осознал, что Запад не полностью поддерживает Украину
12:31Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске
12:28Алексей Мухин: Когда Россия разрушит дьявольские планы ВСУ, она предъявит счет гражданам США и Британии
12:13Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает перевести Украину из приемной в Альянс. Но это уже война с Россией
12:01Индия отказалась приглашать Зеленского на саммит G-20 в Нью-Дели
11:56Украина не ждет войска НАТО на своей территории до окончания конфликта с РФ
11:52"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле
11:41Наступление ВСУ захлебнулось? Чего ждать дальше и когда начнётся война на территории НАТO - Насонов
11:27Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС
11:22Лукашенко призвал остановить украинский конфликт
11:19Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС
11:16Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС
11:11ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР
10:52Инструктор ЧВК "Вагнер": Я считаю эту войну гражданской
Лента новостейМолния