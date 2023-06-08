https://ukraina.ru/20230608/1047020695.html
Лукашенко призвал остановить украинский конфликт
Лукашенко призвал остановить украинский конфликт - 08.06.2023 Украина.ру
Лукашенко призвал остановить украинский конфликт
На сегодняшний день важно остановить украинский конфликт, а не заниматься поиском его причин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, сообщает БЕЛТА 8 июня
2023-06-08T11:22
2023-06-08T11:22
2023-06-08T11:22
новости
лукашенко
белоруссия
одкб
украина
спецоперация
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Комментируя наступление ВСУ, Лукашенко заявил, что за последнее время ВСУ потеряли большое количество техники. Кроме того, по его словам, Украина несёт большие потери в живой силе.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230526/1046608532.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, белоруссия, одкб, украина, спецоперация
Новости, Лукашенко, Белоруссия, ОДКБ, Украина, Спецоперация
Лукашенко призвал остановить украинский конфликт
На сегодняшний день важно остановить украинский конфликт, а не заниматься поиском его причин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, сообщает БЕЛТА 8 июня
"Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос - остановить этот конфликт", - подчеркнул Лукашенко.
Комментируя наступление ВСУ, Лукашенко заявил, что за последнее время ВСУ потеряли большое количество техники. Кроме того, по его словам, Украина несёт большие потери в живой силе.
В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.
России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.