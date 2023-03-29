https://ukraina.ru/20230329/1044766203.html

Александр Перенджиев о том, что было и что будет: РФ уничтожит ВСУ, когда НАТО вложит в нее все ресурсы

Александр Перенджиев о том, что было и что будет: РФ уничтожит ВСУ, когда НАТО вложит в нее все ресурсы - 29.03.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев о том, что было и что будет: РФ уничтожит ВСУ, когда НАТО вложит в нее все ресурсы

Когда генсек НАТО говорит про войну на истощение, то речь идет не только об истощении оружия, денег или боеприпасов. Речь идет об уничтожении людских ресурсов с Украина.ру, 29.03.2023

2023-03-29T06:32

2023-03-29T06:32

2023-03-29T06:32

интервью

россия

сша

украина

сирия

всу

ядерное оружие

великобритания

белоруссия

польша

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Когда генсек НАТО говорит про войну на истощение, то речь идет не только об истощении оружия, денег или боеприпасов. Речь идет об уничтожении людских ресурсов с их стороны. Уже истощаются украинские ресурсы, а НАТО вливает туда все больше своих "наемников", прежде всего, поляков. Но от этого их дела не улучшаются, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно. Он также назвал текущие боевые действия "войной на истощение".- Александр Николаевич, каким образом Запад может попытаться истощить Россию кроме того, что он будет вводить очередной пакет санкций и направлять на Украину все больше оружия?- Сразу скажу, что некоторое время назад на улице НАТО наступил праздник. С момента развала СССР Альянс постоянно искал себе врага. Они находили его в лице Югославии, Бин-Ладена и Ирака. И их обострение отношений с Россией было связано именно с тем, чтобы доказать необходимость своего существования.А теперь получается интересная вещь. НАТО вроде бы доказал всему западному миру смысл своего существования, но Альянс теперь не понимает, выстоит он против России или нет.Да, они стараются отправлять на Украину оружие и боеприпасы. Но дело в том, что НАТО всегда воевал против слабых противников. В фильме "Аватар" в форме научной фантастики как раз показывалась спецоперация НАТО против аборигенов. А теперь они вынуждены воевать не с аборигенами, а с серьезным противником. И сегодняшний вой Столтенберга связан именно с этим.Когда генсек НАТО говорит про войну на истощение, то речь идет не только об истощении оружия, денег или боеприпасов. Речь идет об уничтожении людских ресурсов с их стороны. Уже истощаются украинские ресурсы, а НАТО вливает туда все больше своих "наемников", прежде всего, поляков. Но от этого их дела не улучшаются.Спикер Госдумы Вячеслав Володин четко сказал, что если раньше война велась до последнего украинца, то теперь она идет до последнего европейца. Столтенберг это понимает. НАТО может положить всех украинцев, но европейцы точно не пойдут воевать за Украину. Если речь пойдет о масштабном вмешательстве НАТО в конфликт, то даже не все действующие военнослужащие готовы будут принять в нем участие, не говоря уже о широких слоях европейского общества.Напомню, что примерно месяц назад начальник генштаба Чехии прозондировал почву на эту тему, предложив проверить мобилизационный ресурс Европы. Мне пришлось через СМИ ему ответить, что мобилизационный ресурс у них, может, и есть. Но Европа не учитывает, что у них действует шенгенская зона. Если из России ряд граждан уехали за границу во время частичной мобилизации, то поток из ЕС может быть более мощный. Они могут побежать в Швейцарию, Австрию, или даже в Тунис, Египет или Израиль. Никаких людских ресурсов у них не будет.Пока еще есть украинцы, натовцы могут за их спинами чувствовать себя героями, передавая им танки, артиллерию и самолеты. Они уже даже дошли до снарядов с обедненным ураном. Понятно, что это уже паника. И заявление генсека НАТО – это тоже паника.- Почему вы думаете, что нынешние ВСУ – это максимум, который смогли придумать в НАТО? Европейцы не хотят воевать исключительно по политическим мотивам? Или у Альянса в любом случае нет для них ресурсов?- Здесь много разных аспектов. Дело не только в том, хотят ли рядовые европейские граждане воевать за Украину. Дело в том, что в Европе и США назревает серьезный кризис: и экономический, и технологический, и социальный. Посмотрите, что происходит во Франции. Это еще цветочки.Запад пытается заглушить этот кризис, переключив внимание на Украину. Но европейцы не считают, что им нужно заниматься Украиной. Иначе не появлялись бы видеоролики, когда чехи и словаки под своими знаменами выступают против украинских беженцев. Они уже воспринимают их как врагов. Вот до чего довела эта ситуация. Как Чехия и Словакия пойдет воевать за Украину, если их граждане уже относятся к ней негативно?- На Западе могут повернуть ситуацию так, что дело не в Украине, а в том, что Россия – опасный враг, против которого надо идти воевать.- Не так все просто. Конечно, русофобия и антироссийские взгляды в Европе развиваются. Но в той же Германии по-прежнему живет много русских, которые точно не пойдут против России.По своему опыту общения с западными дипломатами я могу сказать, что у них есть понимание, что Россия не стремится быть врагом. Все прекрасно понимают, что мы дали сдачи. Нас ненавидят не за то, что мы на кого-то напали, а за то, что на нас напали и мы ответили. Запад ведет себя как хулиган, который пытается обвинить тебя в нападении.Тем не менее, общественное мнение в разных странах Запада по поводу Украины все равно разное. Например, та же Греция сейчас занята противостоянием с Турцией. Хотя их тоже заставляют присоединиться к конфликту против России.Сейчас идет борьба за общественное мнение в Европе. И мы за него тоже боремся. Нет такого, что мы утерлись и смирились с тем, что их обработали. Есть же интернет. Многие на Западе смотрят российские СМИ. Какая-то правда пробивается. Даже европейские политики аккуратно говорят, что такая оголтелая политика в отношении России не совсем правильная.Та же Венгрия сотрудничает с Россией по многим вопросам. Будапешт понимает, что происходит. Будапешт также не устраивает положение венгров в Закарпатье. Но Венгрия нашла для себя аккуратную формулу, что они "не укрепляют связи с Россией, а поддерживают их". За это им уже надо сказать спасибо.В нашем глобальном мире уже невозможно сделать так, чтобы два единых лагеря враждовали друг с другом. Потому что есть страны, которые просто наблюдают, выстоит ли Россия в этом противостоянии с Западом. В той же Турции у нас есть болельщики, а это уже страна НАТО.Я вам даже скажу нестрашную крамолу по поводу Китая. Почему китайский лидер выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине? Потому, что в китайском обществе ему могли задавать вопросы: "почему Россия не побоялась начать СВО на Украине, а мы боимся начать СВО против Тайваня"? Вот он и выступил как миротворец. Это тот подводный камень, о котором мы почему-то стесняемся говорить.Есть такой научный термин – точка бифуркации. Это точка наивысшего напряжения, после которой ситуация будет развиваться непредсказуемым образом. Мы сейчас к этой точке и идем. Я не говорю, что скоро начнется ядерная война. Но мы увидим напряжение всех ресурсов, о которых говорил Столтенберг.Столтенберг говорит: "давайте готовиться к войне на долгие годы". Да не будем мы долгие годы воевать. Я уверен, что к концу года мы увидим ясную картину относительно того, чем все может закончиться. Пока же идет серьезная рубка в районе Артемовска. Зеленский как Урфин Джюс кидает туда всушников словно деревянных солдат, чтобы они там горели. И я могу объяснить, почему сейчас нельзя спрогнозировать окончание СВО и украинского кризиса в целом.- Давайте.- Вы же помните, как Александр Невский из кинофильма победил тевтонцев. Он дождался, пока враг стянул на озеро все свои силы, и только потом сказал: "Пора". У нас есть силы для победы. Но мы хотим поймать большую рыбу.Есть более свежий пример из новейшей истории России. Это подвиг 6-ой роты, когда она выманила на эту высоту террористов со всего Северного Кавказа. Да, десантниками пожертвовали, но всех боевиков в итоге замочили. Так же Россия действует в ходе СВО.Пока Запад не втянет в Украину все свои людские и материальные ресурсы, мы не будем раскрывать все свои козыри. Но как только они туда втянутся, мы их уничтожим. Просто так идти в наступление на ВСУ нет смысла, потому что война на этом не закончится. Враг все равно будет вводить в бой новые силы. Пусть на Западе и дальше думают, что мы используем на Украине все свои силы. Хотя у нас даже не все мобилизованные попали на поле боя. У нас еще есть резервы.И то, что на Западе уже говорят о войне на истощение, подтверждает, что мы выбрали верную тактику.- Я отдельно хотел уточнить насчет Польши, которая не только отправляет на Украину своих военнослужащих, но закупает много южнокорейской военной техники. Не получится ли так, что пока мы разбираемся с ВСУ, нам придется иметь дело с еще одной крупной армией?- Мы уже разбираемся не только с ВСУ, но и в целом с НАТО. Об этом уже сказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Понятно, что по мере истощения ВСУ на территорию Украины будут вводиться войска Польши. Вопрос в том, ограничится ли Варшава одной Украиной? Они же могут попытаться атаковать Калининград.Так что вне зависимости от того, закупает Польша что-то или нет, ее в принципе рассматривают как резервную АнтиРоссию. Но это не будет сценарий Варшавы. Этот сценарий будет проталкивать США.Мы этот сценарий имеем в виду. Мы им говорим: "Хотите входить – входите. Только потом сюрприз будет".- Может ли наше тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии усмирить их пыл? Или это больше политический вопрос, а не военный?- Это определенный тактический ход и серьезное предупреждение. Как бы на Западе не хорохорились, они понимают, что Россия может нанести тактический ядерный удар. Но не по столицам, а по центрам управления в Европе. А это будет серьезный ущерб. Причем наш удар будет быстрым. Мы будем бить не простыми, а гиперзвуковыми ракетами, которые перехватить просто невозможно.Они уже испытали это на себе. Когда мы пару недель назад нанесли удар "Кинжалами", они были в шоке. По неподтвержденной информации, из Украины поехали гробы с американскими генералами. Поэтому в США устроили истерику по поводу того, как отомстить Россию. Именно с этим связаны их метания с беспилотником над Черным морем, снарядами с обедненным ураном и отработкой ударов по Санкт-Петербургу. Сразу же видно, что они получили по зубам. Страшно им. И именно потому, что мы защищаемся, они нас еще больше ненавидят.Я не хочу предсказывать катаклизмы. Но наши арсеналы в Белоруссии могут использованы против их системы управления, которые могут находиться на крупных кораблях.Я понимаю людей, которые призывают Россию действовать более решительно. Да, нам надо действовать решительно. Но продуманно и осторожно. Надо и дальше на каждый ход Запада делать свой более мощный ход.- Вы в одном из интервью упомянули, что в Сирии российским и американским солдатам пришлось участвовать в боестолкновениях друг с другом. Каков тогда был результат этих столкновений и какой может быть сейчас (кроме ядерной войны)?- Я уже говорил, что США могут хорохориться сколько угодно. Но та же Сирия показала, что вести контактный бой с профессиональными солдатами они неспособны. Их даже могут мочить аборигены, как это было во Вьетнаме. Я думаю, что нам придется еще раз вступить в прямые боестолкновения с американцами. Возможно, они уже где-то были, просто мы о них не знаем. Примерно то же самое произойдет и с британцами.Напомню, что дипломатическая атака на Россию под предлогом отравления в Солсберри произошла именно в тот момент, когда был освобожден Алеппо. Потому что была информация, что вместе с террористами были захвачены в плен британские инструкторы из числа бывших офицеров разведки. Передали их или не передали – осталось тайной, но факт остается фактом.Так что мы в Сирии уже схлестнулись с Западом, как СССР во время гражданской войны в Испании схлестнулся с Гитлеровской Германией. А потом началась Вторая мировая война. Мне кажется, что нечто подобное будет и сейчас. История повторяется, но с какими-то новыми условиями.Поэтому у России нет другого выхода. Либо мы их, либо они нас. Некоторые спрашивают: "А почему мы с ними не договорились"? Как-раз Россия пыталась договориться в конце 2021 года. И Путин десятки раз говорил, что СВО – это вынужденная мера. С нами не хотели договариваться. Нам только угрожали, в том числе ядерным оружием на территории Украины.Мы и сейчас готовы к переговорам. Но не к капитуляции. Переговоры если и будут, то только на условиях, что наши новые регионы останутся за нами, а угроз с территории Украины больше никогда не будет. Если она сохранится, то мы продолжим спецоперацию по устранению этой угрозы. А если Запад станет для нас непосредственной угрозой, придется уничтожать вооруженные силы Запада.

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

https://ukraina.ru/20230327/1044760320.html

https://ukraina.ru/20230327/1044732543.html

https://ukraina.ru/20230325/1044717980.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сша, украина, сирия, всу, ядерное оружие, великобритания, белоруссия, польша