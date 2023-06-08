"Шутка": индийский бизнесмен оценил влияние западных санкций на отношения Москвы и Нью-Дели
09:36 08.06.2023 (обновлено: 09:41 08.06.2023)
США используют санкции для того, чтобы попытаться запугать людей, заявил президент некоммерческого партнерства "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани. Его слова приводит РИА Новости 8 июня
"Санкции для меня — это "шутка". Способ, которым американцы хотят запугать людей", – ответил он на вопрос агентства о влиянии западных санкций на деловые связи между РФ и Индией.
Запреты могут лишь создать трудности для бизнеса, которые можно преодолеть, не более, считает Котвани.
Ранее на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский сказал, что жители России не замечают действия западных санкции, поскольку магазины работают, на их полках есть товар, а цены не поднялись.
Всё это благодаря мерам правительства Российской Федерации, отметил он.
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