Кому запрет — кому обход. Как ЕС нарушает свои же эмбарго и кто зарабатывает на российских санкциях

The Washington Post по итогам анализа утёкших в сеть документов Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал "за закрытыми дверями" подорвать нефтепровод "Дружба", чтобы "разрушить промышленность Венгрии"