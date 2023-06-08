https://ukraina.ru/20230608/1047006323.html

"Провалились в первом акте". Военный эксперт о том, почему ВСУ оказались не готовы к своему наступлению

"Провалились в первом акте". Военный эксперт о том, почему ВСУ оказались не готовы к своему наступлению - 08.06.2023 Украина.ру

"Провалились в первом акте". Военный эксперт о том, почему ВСУ оказались не готовы к своему наступлению

У Украины отсутствуют классические предпосылки для перехода в наступление. У ВСУ нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-08T05:45

2023-06-08T05:45

2023-06-08T05:45

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Более того, последние действия на фронте указывают на то, что ВСУ даже не вскрыли российскую систему связи. А спутниковой разведки оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению, рассказал эксперт.Мотивации у Украины тоже оказалось недостаточно, чтобы обеспечить наступательные действия. В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где они быстро достигли оперативного успеха, сейчас наступающие подразделения ВСУ уперлись в серьезную оборону, добавил он.Все СМИ обошли кадры, где на одном колесном поле ВСУ бросили десяток бронеавтомобилей MaxxPro и Humvee. Поэтому сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, атака, сво, оборона, всу