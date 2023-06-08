"Провалились в первом акте". Военный эксперт о том, почему ВСУ оказались не готовы к своему наступлению - 08.06.2023 Украина.ру
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"Провалились в первом акте". Военный эксперт о том, почему ВСУ оказались не готовы к своему наступлению
"Провалились в первом акте". Военный эксперт о том, почему ВСУ оказались не готовы к своему наступлению - 08.06.2023 Украина.ру
"Провалились в первом акте". Военный эксперт о том, почему ВСУ оказались не готовы к своему наступлению
У Украины отсутствуют классические предпосылки для перехода в наступление. У ВСУ нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-08T05:45
2023-06-08T05:45
новости
наступление
атака
сво
оборона
всу
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Более того, последние действия на фронте указывают на то, что ВСУ даже не вскрыли российскую систему связи. А спутниковой разведки оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению, рассказал эксперт.Мотивации у Украины тоже оказалось недостаточно, чтобы обеспечить наступательные действия. В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где они быстро достигли оперативного успеха, сейчас наступающие подразделения ВСУ уперлись в серьезную оборону, добавил он.Все СМИ обошли кадры, где на одном колесном поле ВСУ бросили десяток бронеавтомобилей MaxxPro и Humvee. Поэтому сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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новости, наступление, атака, сво, оборона, всу
Новости, наступление, атака, СВО, оборона, ВСУ

"Провалились в первом акте". Военный эксперт о том, почему ВСУ оказались не готовы к своему наступлению

05:45 08.06.2023
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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У Украины отсутствуют классические предпосылки для перехода в наступление. У ВСУ нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Более того, последние действия на фронте указывают на то, что ВСУ даже не вскрыли российскую систему связи. А спутниковой разведки оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению, рассказал эксперт.
Мотивации у Украины тоже оказалось недостаточно, чтобы обеспечить наступательные действия. В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где они быстро достигли оперативного успеха, сейчас наступающие подразделения ВСУ уперлись в серьезную оборону, добавил он.
"Логика обычных наступательных действий предполагает, что на направлении, где достигнуты оперативные результаты, нужно накопить силы, продавить оборону и выйти на оперативный простор за оборонительные линии. Но поскольку ВСУ продвинулись лишь на жалкие сотни метров в серой зоне, это нельзя назвать успехом", - подчеркнул Анпилогов.
Все СМИ обошли кадры, где на одном колесном поле ВСУ бросили десяток бронеавтомобилей MaxxPro и Humvee. Поэтому сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостинаступлениеатакаСВОоборонаВСУ
 
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