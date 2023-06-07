https://ukraina.ru/20230607/1046984956.html

"Приднестровский козырь". Как Запад планирует использовать анклав в войне против России

"Приднестровский козырь". Как Запад планирует использовать анклав в войне против России - 07.06.2023 Украина.ру

"Приднестровский козырь". Как Запад планирует использовать анклав в войне против России

Приднестровская Молдавская Республика, граничащая с Молдавией и Украиной, с самого начала своего существования (ПМР провозгласила свою независимость в 1990 году) позиционировала себя как форпост России в регионе.

2023-06-07T13:11

2023-06-07T13:11

2023-06-07T13:11

приднестровье

запад

эксклюзив

владимир зотов

россия

молдавия

украина

владимир зеленский

санду

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Суверенитет Приднестровья до нынешнего дня признали лишь три политических образования – Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах, и номинально оно считается частью Молдавии. Однако при этом в политическом плане ПМР традиционно является полной противоположностью своей молдавской соседке. В частности, если последняя с самого начала стала позиционировать себя как очередную антироссийскую и антирусскую этнократию, то в Приднестровье всегда отрицали этнический национализм, упирая, во-первых, на свою русскость ("Приднестровье – русская земля"), а, во-вторых, на равенство всех проживающих в республике национальностей – русских, молдаван, украинцев, болгар, цыган, и т.д. Иными словами, идеалы, провозглашаемые в Тирасполе, всегда являлись полной противоположностью идеалам Кишинёва. Это же можно сказать и об основном внешнеполитическом векторе Приднестровья.Здесь стоит отметить, что помимо понятной близости с Россией (примерно половина жителей республики являются российскими гражданами, а в 2006 году в ПМР прошёл референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения проголосовали за присоединение к РФ), приднестровские власти ранее активно развивали взаимодействие с Украиной. Игорь Смирнов, многие годы занимавший пост президента ПМР, в своё время даже пытался инициировать установку в крепости Бендеры памятника Мазепе. Однако впоследствии отношения Тирасполя с Киевом резко обострились, а Украина начала оказывать активную помощь в Молдавии в деле блокады республики. Этот процесс приобрёл особенную силу после того, как главой киевского режима стал Владимир Зеленский.Зажатое с двух сторон Приднестровье, фактически лишённое постоянных каналов связи с Россией, многие годы выживало за счёт многочисленных коррупционных схем, в основном связанных с контрабандой, в которые, помимо приднестровской власти и бизнеса, были вовлечены многие влиятельные представители Киева и Кишинёва. Это позволяло республике более-менее сносно существовать даже в условиях номинальной блокады. Однако после того, как пост президента Украины занял Владимир Зеленский, а пост президента Молдавии – Майя Санду, давление на Приднестровье начало постоянно усиливаться. Киев и Кишинёв заблокировали ввоз в республику самого необходимого, включая лекарственные препараты. Молдавия и Украина также периодически пытаются лишить ПМР российского газа.В 2022 году украинские спецслужбы совершили в Приднестровье ряд провокаций, включая обстрел из гранатомёта здания министерства госбезопасности. Изначально в Киеве опасались того, что ПМР станет одним из плацдармов, с которого будет вестись российское наступление, однако когда на южном направлении инициатива перешла к ВСУ, а ВС РФ оставили Херсон, Украина стала готовиться к агрессии против Приднестровья. Зимой текущего года Киев начал скапливать у границ республики серьёзную группировку. Премьером Молдавии стал Дорин Речан, сходу заявивший о необходимости "демилитаризации" Приднестровья.Напомним, в Приднестровье также располагается российский миротворческий контингент численностью около 2 тыс человек, в основном состоящий из местных контрактников. У ПМР также есть собственные вооружённые силы, представляющие собой около 7500 военнослужащих, имеющих на вооружении незначительное количество советских танков и РСЗО. То есть, по факту Приднестровье является для Украины лёгкой добычей.Накануне Дня Победы RT со ссылкой на собственные источники опубликовало материал, в котором говорилось о намерении ВСУ в скором времени вторгнуться на территорию республики, действуя в двух направлениях – на столицу Приднестровья Тирасполь и на Колбасну, где до сих пор находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Однако этого не произошло. На недавно прошедшем в Молдавии саммите Европейской политической платформы Зеленский предложил молдавской стороне помощь в деле подчинения Приднестровья (в интернете даже появился фейк, согласно которому Майя Санду дала на это согласие). Тем не менее, ВСУ пока воздерживаются от вторжения на приднестровскую территорию.Очевидно, что падение Приднестровья, в котором проживают российские граждане и которое охраняют российские миротворцы, нанесёт Москве сильнейший удар по репутации. Сокрушение "форпоста России" будет воспринято как в самой РФ, так и за её пределами, как тяжёлое внешнеполитическое поражение. Почему же Киев не идёт на этот шаг?Основная причина заключается в том, что этот сценарий может быть реализован в любой удобный момент. Линия фронта на южном направлении в ближайшей перспективе вряд ли будет меняться в пользу России – особенно после подрыва Каховской ГЭС, серьёзно затруднившего перспективы наступления для обеих сторон. У Украины на данный момент нет такой уж насущной необходимости брать Тирасполь. Приднестровье блокировано, и, по сути, уже находится в заложниках.Украине также нет смысла немедленно занимать склад в Колбасне. Да, там находится множество боеприпасов советских калибров, но, во-первых, их нынешнее состояние и реальные объёмы доподлинно не известны, а, во-вторых, судя по сообщениям военкоров, ВСУ уже не испытывают острого снарядного голода, так как Запад на текущий день предоставляет им всё необходимое.Также существует мнение, согласно которому против нападения Украины на Приднестровье выступает Румыния, которая считает сферой своих интересов всю Молдавию в её "международно признанных" границах, и, кроме того, не хочет отдавать Киеву статус первого вассала Запада в регионе. Но здесь стоит помнить, что модераторами всех связанных с регионом процессов являются США и Британия, которые, если у них возникнет такая необходимость, не станут считаться с мнением Румынии ни в малейшей степени. Как только в Вашингтоне и Лондоне решат, что пора, агрессия против ПМР будет развязана незамедлительно.В качестве вывода можно отметить, что западные стратеги на данный момент считают захват Приднестровья нецелесообразным, ожидая формирования ситуации, в рамках которой его осуществление вызовет более серьёзный политический и медийный эффект. На Западе полагают, что Россия не сможет помочь ПМР в случае нападения на неё, и что она и так может быть оккупирована в любой момент. США и их союзники явно решили использовать приднестровский вопрос как козырь, с которым они пока не спешат расставаться.

https://ukraina.ru/20230519/1046388695.html

https://ukraina.ru/20230521/1046397903.html

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приднестровье, запад, эксклюзив, владимир зотов, россия, молдавия, украина, владимир зеленский, санду