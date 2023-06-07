Украинское наступление и Каховская ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
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Украинское наступление и Каховская ГЭС
Украинское наступление и Каховская ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Украинское наступление и Каховская ГЭС
Кажется, уже все свыклись с мнением, что военкоры оказались правы и украинское наступление, о котором так долго говорил Зеленский, всё-таки началось. Однако, внешние проявления этого наступления не могут не вызвать некоторого удивления – где прорывы резервных корпусов с сотнями танков с выходом на оперативный простор?
2023-06-07T10:47
2023-06-07T10:48
мнения
мнение
украина
россия
наступление
война
каховская гэс
белгородская область
крым
ципсо
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Тем более всё это странно, если учесть, что авторитет медиа-клоунов Офиса президента оказался подмочен – по авторитетным прогнозам Подоляка и даже Буданова ВСУ сейчас должны находиться в Крыму, а они там не находятся. Благо украинские избиратели – что твои рыбки-гуппи, – ничего не помнят.Итак, что же это за такое гибридное наступление?Военная наука, в приближении доступном людям ни разу не военным, говорит, что наступать нужно там и тогда, где есть превосходство и где можно достичь стратегических целей.Начнём с конца. Целью наступления провозглашено "освобождение" территории Украины в границах 1991 года. Но тут есть три момента.Во-первых, у Украины нет такого превосходства, и нет возможностей чисто географических для того, чтобы одним могучим ударом занять всю территорию новых регионов России. Даже если исключить из рассмотрения сопротивление российских войск, нужно проводить три операции (восток, юг и Крым), причём две из них – последовательно (сначала юг, потом Крым).Во-вторых, Запад имеет своё представление о целях наступления. Учитывая невозможность достижения стратегических целей одним ударом за сравнительно короткий промежуток времени, ВСУ должны улучшить переговорные позиции Украины. Желательно, конечно, что-то отвоевать, но в целом это не обязательно. Главное показать России, что Украина в состоянии наступать и что война будет долгая.В-третьих, Зеленскому вообще не нужно успешное наступление – ни с решительными, ни с ограниченными целями.Ему необходимо сохранить свою власть и сохранить интерес мира к войне на Украине. Приостановка боевых действий будет означать для него катастрофу – стране не за что будет жить, а к Зеленскому появится масса вопросов (нам тут радоваться не надо – вопросы о том, как он довёл дело до войны, появятся только у Порошенко, доверие к которому по-прежнему на предельно низком уровне).Кроме того, в чисто военном плане у ВСУ нет необходимого перевеса. А в каком плане он есть? В плане информационном. Как раз именно в смысле информационно-психологических операций Украина с первых дней демонстрирует существенное преимущество над Россией. Вот и сейчас возникает впечатление, что разработкой контрнаступления рулит не Залужный, а рекламисты из ОП и ЦИПсО.С чисто военной точки зрения подрыв плотины Каховской ГЭС скорее работает в пользу российской стороны – дорога, проходящая по гребню плотины, разрушена, река, в обычном состоянии представляющая собой цепь слабопроточных озёр, двинулась, что затрудняет какие-либо операции по её форсированию.Но когда Зеленский говорит, что этот подрыв никак не влияет на украинское наступление он говорит правду. Более того – этот подрыв и есть наступление! С точки зрения информационной – чистый выигрыш Украины. Получается, что русские взорвали плотину, чтобы не дать возможность ВСУ наступать, а дальше как по накатанной – затопленные дома, зверушки в зоопарке, тысячи пострадавших, ссылки на подрыв Днепрогэса в 1941 году, со всеми связанными с ним фантазиями, и т.п.Одновременно начался следующий этап – удар по Крыму. Сейчас идёт массовый вброс относительно того, что повреждён Северо-Крымский канал. Причём никого (включая известного испанского блогера, который достаточно квалифицирован, чтобы не делать такие ошибки самому) не интересует, что вход канала довольно далеко от плотины и, более того, потеря воды пока ему не угрожает. На следующем этапе следует ожидать новой атаки на Крымский мост.Ну а пиаровский характер атак на Белгородскую область ни у кого сомнений не вызывал. Причём украинские СМИ так и пишут – ждём, мол, новых видосиков от т.н. "РДК" (организация запрещена в России, но запрещать там нечего – это просто подразделение ВСУ). Где именно они сняты – в Шебекино (отдельные аплодисменты экспертам центральных каналов, которые не в состоянии выучить название населённого пункта) или в Шостке, – никого не интересует, кроме участников съёмок (в Шостке сниматься безопаснее). Просто удивительно, как они создание "Белгородской народной республики" ещё не провозгласили…Ну и самое главное – украинское медийное наступление направлено не столько против России (хотя оно достигает своих целей – достаточно посмотреть на динамику отношений Пригожина с Шойгу и Герасимовым), сколько против Запада, которому наглядно показывают, что ВСУ и рады бы наступать, но тут Россия плотину подорвала и теперь нужны новые планы по предоставлению Украине помощи…Ну а успех этого наступления определяется тем, насколько удастся затянуть войну и сохранить внимание мировой общественности к Украине.Это, разумеется, не означает, что ВСУ не рванут когда-нибудь на Мелитополь. Но Зеленский постарается предельно отсрочить этот день. Ему не нужен Мелитополь. Ему нужна военная и экономическая помощь Запада, а также сохранение военного положения, при котором не проводят выборы. Но Запад это тоже понимает.
https://ukraina.ru/20230606/1046938337.html
https://ukraina.ru/20230606/1046950147.html
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мнения, мнение, украина, россия, наступление, война, каховская гэс, белгородская область, крым, ципсо, информационная война
Мнения, Мнение, Украина, Россия, наступление, война, Каховская ГЭС, Белгородская область, Крым, ЦИПсО, информационная война

Украинское наступление и Каховская ГЭС

10:47 07.06.2023 (обновлено: 10:48 07.06.2023)
 
© скриншот видео тг-канала "Таврия. Новости Херсонской области"
© скриншот видео тг-канала "Таврия. Новости Херсонской области"
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Кажется, уже все свыклись с мнением, что военкоры оказались правы и украинское наступление, о котором так долго говорил Зеленский, всё-таки началось. Однако, внешние проявления этого наступления не могут не вызвать некоторого удивления – где прорывы резервных корпусов с сотнями танков с выходом на оперативный простор?
Тем более всё это странно, если учесть, что авторитет медиа-клоунов Офиса президента оказался подмочен – по авторитетным прогнозам Подоляка и даже Буданова ВСУ сейчас должны находиться в Крыму, а они там не находятся. Благо украинские избиратели – что твои рыбки-гуппи, – ничего не помнят.
Итак, что же это за такое гибридное наступление?
Военная наука, в приближении доступном людям ни разу не военным, говорит, что наступать нужно там и тогда, где есть превосходство и где можно достичь стратегических целей.
Начнём с конца. Целью наступления провозглашено "освобождение" территории Украины в границах 1991 года. Но тут есть три момента.
Во-первых, у Украины нет такого превосходства, и нет возможностей чисто географических для того, чтобы одним могучим ударом занять всю территорию новых регионов России. Даже если исключить из рассмотрения сопротивление российских войск, нужно проводить три операции (восток, юг и Крым), причём две из них – последовательно (сначала юг, потом Крым).
Вчера, 10:15
Авария на Каховской ГЭСПо имеющейся информации около 2 часов ночи был осуществлен ряд ударов по Каховской ГЭС. Разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов
Во-вторых, Запад имеет своё представление о целях наступления. Учитывая невозможность достижения стратегических целей одним ударом за сравнительно короткий промежуток времени, ВСУ должны улучшить переговорные позиции Украины. Желательно, конечно, что-то отвоевать, но в целом это не обязательно. Главное показать России, что Украина в состоянии наступать и что война будет долгая.
В-третьих, Зеленскому вообще не нужно успешное наступление – ни с решительными, ни с ограниченными целями.
Ему необходимо сохранить свою власть и сохранить интерес мира к войне на Украине. Приостановка боевых действий будет означать для него катастрофу – стране не за что будет жить, а к Зеленскому появится масса вопросов (нам тут радоваться не надо – вопросы о том, как он довёл дело до войны, появятся только у Порошенко, доверие к которому по-прежнему на предельно низком уровне).
Кроме того, в чисто военном плане у ВСУ нет необходимого перевеса. А в каком плане он есть? В плане информационном. Как раз именно в смысле информационно-психологических операций Украина с первых дней демонстрирует существенное преимущество над Россией. Вот и сейчас возникает впечатление, что разработкой контрнаступления рулит не Залужный, а рекламисты из ОП и ЦИПсО.
С чисто военной точки зрения подрыв плотины Каховской ГЭС скорее работает в пользу российской стороны – дорога, проходящая по гребню плотины, разрушена, река, в обычном состоянии представляющая собой цепь слабопроточных озёр, двинулась, что затрудняет какие-либо операции по её форсированию.
Но когда Зеленский говорит, что этот подрыв никак не влияет на украинское наступление он говорит правду. Более того – этот подрыв и есть наступление! С точки зрения информационной – чистый выигрыш Украины. Получается, что русские взорвали плотину, чтобы не дать возможность ВСУ наступать, а дальше как по накатанной – затопленные дома, зверушки в зоопарке, тысячи пострадавших, ссылки на подрыв Днепрогэса в 1941 году, со всеми связанными с ним фантазиями, и т.п.
Одновременно начался следующий этап – удар по Крыму. Сейчас идёт массовый вброс относительно того, что повреждён Северо-Крымский канал. Причём никого (включая известного испанского блогера, который достаточно квалифицирован, чтобы не делать такие ошибки самому) не интересует, что вход канала довольно далеко от плотины и, более того, потеря воды пока ему не угрожает. На следующем этапе следует ожидать новой атаки на Крымский мост.
Вчера, 12:33
Каждому своё. Игры в контрнаступление, что за этим стоитО том, что контрнаступление ВСУ, вожделенное, многажды анонсированное, на Западе всеми ожидаемое, все же началось, на Украине разрешили поведать замминистра обороны, но женщине. Чтобы, видимо, по привычке снять с себя ответственность за провалы
Ну а пиаровский характер атак на Белгородскую область ни у кого сомнений не вызывал. Причём украинские СМИ так и пишут – ждём, мол, новых видосиков от т.н. "РДК" (организация запрещена в России, но запрещать там нечего – это просто подразделение ВСУ). Где именно они сняты – в Шебекино (отдельные аплодисменты экспертам центральных каналов, которые не в состоянии выучить название населённого пункта) или в Шостке, – никого не интересует, кроме участников съёмок (в Шостке сниматься безопаснее). Просто удивительно, как они создание "Белгородской народной республики" ещё не провозгласили…
Ну и самое главное – украинское медийное наступление направлено не столько против России (хотя оно достигает своих целей – достаточно посмотреть на динамику отношений Пригожина с Шойгу и Герасимовым), сколько против Запада, которому наглядно показывают, что ВСУ и рады бы наступать, но тут Россия плотину подорвала и теперь нужны новые планы по предоставлению Украине помощи…
Ну а успех этого наступления определяется тем, насколько удастся затянуть войну и сохранить внимание мировой общественности к Украине.
Это, разумеется, не означает, что ВСУ не рванут когда-нибудь на Мелитополь. Но Зеленский постарается предельно отсрочить этот день. Ему не нужен Мелитополь. Ему нужна военная и экономическая помощь Запада, а также сохранение военного положения, при котором не проводят выборы. Но Запад это тоже понимает.
 
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