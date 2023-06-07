https://ukraina.ru/20230607/1046972038.html

Дмитрий Голубовский о том, как Высшие силы наказали Украину за Донбасс

Дмитрий Голубовский о том, как Высшие силы наказали Украину за Донбасс - 07.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Голубовский о том, как Высшие силы наказали Украину за Донбасс

Украинский режим должен быть полностью ликвидирован, а украинская государственность основательно пересмотрена. При этом России нужно выиграть не только войну, важно выиграть мир, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский.

2023-06-07T04:18

2023-06-07T04:18

2023-06-07T04:18

интервью

украина

александр дугин

война

киевский режим

нато

украинский неонацизм

каховская гэс

запад

рпц

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Форсайт-форум "Какая Украина нам нужна?", организованный мультимедийным изданием Украина.ру, прошел 2 июня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". О будущем Украины, ее денацификации и демилитаризацииговорили врио главы ДНР Денис Пушилин, философ Александр Дугин, зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв и другие.— Дмитрий Олегович, как вы считаете, какое значение имел данный форум для решения проблем силового и идеологического переустройства Украины?— За последние недели я наблюдаю активизацию боевых действий на Украине. Также идут активные дебаты между известными личностями внутри России о судьбе военной кампании. На фоне этого, у меня сложилось впечатление, что форум объединил в себе сторонников силового подхода. Он дал информационный повод для обозначения политических сил, поддерживающих эскалацию украинского конфликта с российской стороны и с расширением театра военных действий.На мероприятии по сути попытались дать ответ на вопрос, какая Украина нам нужна после победы России в войне, необходимость которой не обсуждается. Единственный человек, который обмолвился на форуме, что спецоперация может закончиться, а режим Зеленского или что-то подобное сохраниться, был Константин Затулин. Он остался в одиночестве в своём мнении.Что касается дипломатического решения украинского кризиса, от которого МИД и президент Владимир Путин окончательно не отказываются, — сейчас данная точка зрения постепенно становится маргинальной. Явно наблюдается крен в сторону наступательного образа действий, сторонником которого в сложившихся обстоятельствах так же являюсь и я.Я считаю, что украинский режим должен быть полностью ликвидирован, а украинская государственность основательно пересмотрена. Здесь возможны различные демократические решения, которые в том числе были озвучены на форуме: нейтральная Украина, признавшая новые российские границы; часть территорий отойдет России, часть — другим государствам и так далее. Наиболее радикально высказался Денис Пушилин — зачем разбрасываться территориями? Идеологическое основание этому дал господин Дугин, с которым я по существу согласен. Но не думаю, что оправдаются его прогнозы будущего относительно Европы и прочного мира на границе.Резюмируя то, что я сказал, в целом это был форум так называемых ястребов — сторонников силы, а не переговоров по украинскому вопросу. Это та партия, которая, вероятно, будет крепнуть, хотя и так уже влиятельна в силу тех обстоятельств, в которых мы сейчас живём и действуем.— На каких уровнях идет война Украины и Запада с Россией?— Любая война имеет множество измерений. Обычно внимание общественности и военкоров сфокусировано на военном уровне управления: кто-куда наступает и отступает, какое оружие используется, как идет противостояние армий и в военно-промышленных комплексов стран.Здесь примечательно два момента. Первый — война не выигрывается исключительно на этом уровне. Второй — важно выиграть не только войну, но и мир. Есть ситуации, в которых военное поражение в долгосрочной перспективе оборачивалось в пользу сообщества, которое сделало выводы из своего провала.Так было с Японией, которая проиграла Вторую мировую войну, а через незначительные по историческим меркам сроки оказалась индустриальным лидером планеты с лучшим, чем в США, уровнем жизни. У России же есть обратные исторические примеры.Здесь я хочу обратить внимание на очень правильную, высказанную Александром Дугиным на форуме, мысль. Известный философ сказал, что нам необходимо победить самих себя. Потому что, помимо украинского измерения этого конфликта, есть внутренние измерения, которые связаны с другими уровнями управления.— Над военным уровнем управления стоит экономика?— Да, для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Экономика должна быть в состоянии оплачивать военные конфликты. Пока что индустриальная мощь России может отвечать на вызовы этого конфликта, но мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше. Мировая экономика — штука вариативная, и она в целом в среднесрочной перспективе будет ухудшаться.Помимо этого, есть ещё потребность оплачивать мир. Это тоже надо иметь в виду.Над экономикой стоит политический уровень управления, который дает ответ на вопрос "какая Россия нам нужна политически по итогам этого конфликта". Александр Дугин сказал, что нам нужна империя в той или иной форме, где правление будет автократическим, централизованным, возможно, с элементами теократии.На эту тему, кстати, не ведётся каких-то обсуждений, хотя значительная часть российского общества хотела бы сохранения той или иной формы либеральных порядков. Как эти люди видят дальнейшее развитие конфликта и будущее самой России — немаловажный фактор. Если разные спектры общественного мнения не будут услышаны, мы рискуем столкнуться с растущей фрондой в отношении силовой политики, которую мы проводим.— Какая идеология наблюдается у россиян в отношении украинского конфликта?— Над политическим уровнем, о котором мы говорили, как раз стоит идеологический — связанный с морально этическими обоснованиями своей правоты. Морально-этические обоснования этого конфликта, на мой взгляд, достаточно сильны с точки зрения России, как обороняющейся стороны. Россия защищает Донбасс, защищает свои геополитические интересы. Да, нами используются превентивные действия (защита-наступление или превентивная война), и это совершенно нормальное явление в международной практике. Этим casus belli пользуется Израиль, пользовались и США – много раз.[Casus belli — "случай (для) войны", "военный инцидент" — юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны]Идеологическое обоснование наших действий оспорить трудно. Внятного возражения, даже от противников силового решения украинского кризиса, я не слышал. Например, как обеспечить безопасность жителей Крыма и Донецка? Как защитить Россию от биологического оружия вблизи ее границ? Не иначе, как теми действиями, которые предприняла Москва, когда оказалась в зоне досягаемости ракет средней дальности, которые могут быть размещены на Украине.— А какие мировоззренческие настроения царят в украинском обществе?— Если говорить об украинстве, то это человеконенавистническая идеология, как минимум, в отношении русских. В сознании украинцев закреплена мысль: "если убиваем мы — это хорошо и законно, если в ответ убивают нас — это плохо, и это – агрессия". Подобного рода системы типа Третьего рейха, милитаристской Японии или Украины базируются на мировоззрении и идеологиях, в которых геноцид является одной из идеологем. Украина прославляет геноцид, когда украинцы его осуществляют, и превращает геноцид в трагедию, когда он направлен против них.Есть такое понятие как духовный уровень войны, когда человек знает, что допустимо, а что нет с точки зрения духовности. Это знание основано на признании действия духовных законов, и воздаяния за человеческие деяния в той или иной форме. В дхармической картине мира это называется кармой: что желаешь другим, получишь сам. Ярчайший пример этого — недавняя фотографию Петра Порошенко в бомбоубежище. Когда начались бомбардировки Донбасса, он сказал [дончанам], дескать, наши дети пойдут учиться, а ваши будут сидеть по подвалам и спасаться от бомб. Теперь эти слова и действия, его и подобных ему деятелей, вернулись в Киев. С точки зрения киевского обывателя, они вернулись "российской агрессией". С точки зрения человека, признающего законы духовного мира, Россия — лишь инструмент Высших Сил.— Какие есть ещё важные уровни конфликта на Украине?— Я бы упомянул религиозный, духовно-идеологический уровень. Обратите внимание на активность Ватикана в этом конфликте. Почему Папе римскому столь важно так или иначе пытаться сыграть роль миротворца? Потому что у Ватикана здесь свои интересы. Ватикан — крупнейшая не только духовная, но и политическая сила мира, проецирующая на Украине свои интересы.— То есть Ватикан хочет властвовать на Украине вместо Русской православной Церкви?— Религия – не только вопросы администрирования, грубо говоря, чья церковная администрация будет действовать на украинских территориях, где РПЦ сейчас фактически запрещена. Вопрос гораздо глубже — в том, какие духовные нарративы будут вводиться в жизнь общества.Если говорить об украинском обществе, посмотрите, что такое их собственная местная церковь и богослужение — с песнями и плясками в храме в прямом смысле этого слова. Это то, за что группа Pussy Riot была в своё время посажена в тюрьму. С точки зрения незамутненной христианской веры то, что сейчас торжествует на Украине – это различные формы язычества. Начиная от откровенного язычества, которое исповедуют нацистские подразделения "Азов"*, Kraken (они даже проводят языческие ритуалы), и заканчивая закамуфлированным под христианские ритуалы язычеством. Любой, кто поддерживает тезис "Україна понад усе!" — язычник. Над всем может быть только Бог.На Украине не пахнет ни христианским смирением, ни прощением, ни любовью к ближнему. Только озлобленная ересь, которая воюет против того, что когда-то было для нее материнской церковью. При этом, если в нашем обществе нет понимания, что идет религиозная война, то у идеологов украинства такое осознание есть. Оно является частью их идеологии, которую необходимо искоренять.— Какие мы можем сделать выводы из всего этого? Как России дальше действовать?— Мне близок девиз: мы русские, с нами Бог. Следуя ему, у нас не должно быть вопросов, как действовать дальше. На самом деле война ведётся ради утверждения определённых принципов духовного существования нашего общества. Если наше общество это поймёт, из этого будет следовать всё остальное, как в части войны, так и в части мира. И, конечно же, это даст правильную мотивацию для принятия верных решений и действий на уровне вооружённых сил.— Власти Новой Каховки сообщили о том, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины. Западные политики, в частности глава Европейского совета Шарль Мишель, возлагают ответственность на Россию. Как можете это прокомментировать?— Разрушение плотины было предсказуемым. Как человек, который имеет инженерно-техническое образование, я могу сказать, что ГЭС могла рухнуть сама. Ранее, когда русские войска были еще в Херсоне, ВСУ постоянно обстреливали ГЭС, и уже были нанесены несовместимые с её "жизнью" тяжёлые повреждения, которые в силу процессов деградации материалов и усталости рано или поздно привели бы к ее разрушению. Обрушение — это дело случайное. Самое главное, что, если конструкция даёт слабину в одном месте, дальше разрушение идет по нарастающей.Для того, чтобы понять, что случилось, необходимо провести расследования, для которого сейчас нет условий. Более того, по окончанию украинского конфликта условий тоже не будет. Поэтому история с ГЭС обрастёт огромным количеством мифов и легенд о том, кто в этом виноват.Запад, как инициатор конфликта, будет всегда все валить на Россию. А кого ему обвинять? Не Украину же. Агрессор всегда будет обвинять в агрессии противоположную сторону. Гитлер тоже обвинял Советский Союз в намерении напасть на Третий рейх, связывая "коммунистическую угрозу" с "мировым еврейством" в рамках нацистской идеологии. Мы никогда не услышим правды о Северном потоке, в подрыве которого тоже поспешно обвинили Россию, но потом, не найдя никаких доказательств, замолчали и засекретили результаты расследования. Мы не найдем правды о ситуации в Буче, когда российские войска попали под удар украинской артиллерии, и пострадали мирные жители. Ждать от Запада правды бесполезно.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина, александр дугин, война, киевский режим, нато, украинский неонацизм, каховская гэс, запад, рпц, ватикан, русские