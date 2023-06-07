https://ukraina.ru/20230607/1046951277.html

Военный эксперт рассказал, почему наступление ВСУ будет идти по необычному сценарию

Военный эксперт рассказал, почему наступление ВСУ будет идти по необычному сценарию - 07.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему наступление ВСУ будет идти по необычному сценарию

Большинство из наступлений пока носят отвлекающий характер. У нас должно сложиться впечатление, что именно на этом направлении Украина движется с остервенением, а в тылу стягивается бронированный кулак, который взломает оборону РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-06-07T04:30

2023-06-07T04:30

2023-06-07T04:30

новости

наступление

командование

атаки

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045106951_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_9a9db69a08135f8c7355a09ff1a7772a.jpg

Поэтому мы видим равнозначные по интенсивности алармистские сообщения о боевых действиях и обстрелах ВСУ из-под Угледара, Запорожья, Авдеевки, Артемовска и Белгорода. Но мы не можем сказать, что именно на этих направлениях противник развернет именно свои силы, рассказал эксперт.Наша разведка фиксирует передвижение сил и средств противника. Поэтому Угледар и Волноваха рассматривались нами как одно из направлений, где ВСУ попытаются достичь успеха, захватив часть населенных пунктов, которые мы освободили в результате упорных боев. Неслучайно на этом направлении присутствовал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, добавил он.Все направления наступления ВСУ российское командование рассматривает как основные. Потому что противник пытается получить не только реальный, но и медийный результат. Мы это понимаем и помним слова Владимира Зеленского о том, что наступление будет проходить по нескольким направлениям, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, командование, атаки, всу