https://ukraina.ru/20230605/1046908257.html

Алексей Леонков: Зеленский хорошо помог Герасимову отразить танковую атаку ВСУ на Волноваху

Алексей Леонков: Зеленский хорошо помог Герасимову отразить танковую атаку ВСУ на Волноваху - 05.06.2023 Украина.ру

Алексей Леонков: Зеленский хорошо помог Герасимову отразить танковую атаку ВСУ на Волноваху

Противник перешел от обстрелов и отдельных ротно-тактических групп к более интенсивным боевым действиям на отдельных участках, чтобы у нас складывалось мнение, что именно там будет прорыв. Мы предполагали, что бои будут тяжелыми

2023-06-05T16:09

2023-06-05T16:09

2023-06-05T16:09

интервью

всу

танк

донбасс

запорожье

герасимов

россия

минобороны рф

владимир зеленский

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И на всех этих предположениях строилась не только наша эшелонированная оборона, но и последующие действия, которые должны были обескровить наступающую украинскую группировку, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Целью Киева был прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, но своих задач он не добился.- Алексей Петрович, сумела ли наша оборона полностью сдержать этот прорыв?- Начиная с 3-4 июня противник на некоторых участках линии соприкосновения предпринимает активные боевые действия с участием ротно-тактических и даже батальонных групп. За прошедшее время большинство атак было отбито. ВСУ, понеся потери, откатились на исходные позиции.Пока мы не можем говорить о том, что это было наступление. Это было начало наступательной операции, когда нам должно было показаться, что противник наступает по всем направлениям, чтобы создать масштабность этой атаки. Если почитать телеграм-каналы и новостные ленты, может сложиться впечатление, что везде происходит что-то интенсивное. Мол, танки и БМП стреляют и наступают. На самом деле перед противником стоит задача не продемонстрировать нам свои возможности, а добиться конкретных результатов.Да, большинство из этих наступлений носят отвлекающий характер. У нас должно сложиться впечатление, что именно на этом направлении Украина движется с остервенением, а в тылу за этими наступающими стягивается бронированный кулак, который взломает нашу оборону.Поэтому мы видим равнозначные по интенсивности алармистские сообщения о боевых действиях и обстрелах из-под Угледара, Запорожья, Авдеевки, Артемовска и Белгорода. Но мы не можем сказать, что именно на этих направлениях противник развернет именно свои силы.Единственный, кто видит четкую картину – наш Оперштаб. Наша разведка фиксирует передвижение сил и средств противника. Поэтому Угледар и Волноваха рассматривались нами как одно из направлений, где ВСУ попытаются достичь успеха, захватив часть населенных пунктов, которые мы освободили в результате упорных боев. Неслучайно на этом направлении присутствовал начальник Генштаба Валерий Герасимов.- Чего нам ждать дальше?- Уже много раз говорилось, что перед противником на Южном направлении стояла задача перерезать захватить Запорожскую АЭС, выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор с Крымом. Действия на других направлениях могли бы стать эффективными для Украины, если бы им удалось повторить осенний "Харьковский наступ", который не был основным, но принес больше пользы, чем безуспешные попытки прорваться на Херсонском направлении.Поэтому мы видим картину, о которой мы говорили уже давно. Противник перешел от обстрелов и отдельных ротно-тактических групп к более интенсивным боевым действиям на отдельных участках, чтобы у нас складывалось мнение, что именно там будет прорыв. Мы предполагали, что бои будут тяжелыми. И на всех этих предположениях строилась не только наша эшелонированная оборона, но и последующие действия, которые должны были обескровить наступающую украинскую группировку.Мы надеемся на то, что наше командование обладает всей полнотой картины и не будет поддаваться алармистским настроениям, которые раздуваются в телеграм-каналах. Оно располагает реальными данными. У нас есть войска и резервы. В случае чего мы сможем усилить тот или иной фланг.То, что мы видим – это только первая фаза. Что будет дальше – покажет время.- Вы упомянули Герасимова. Нужно ли ему выезжать в район Орехова-Гуляйполя или Сватово-Кременной, чтобы улучшить качество боевого управления?- Нет. Средств разведки и работы оперативных штабов на местах вполне хватает, чтобы вся информация была у него на столе. Понятное дело, что работает не только НГШ, и но и весь штаб с командующими направлениями. Есть взаимодействие всех родов войск, которые участвуют в СВО и которые в случае чего готовы прийти на помощь из других военных округов.Все направления мы рассматриваем как основные. Потому что противник пытается получить не только реальный, но и медийный результат. Мы это понимаем. Мы же помним слова Зеленского, что наступление будет проходить по нескольким направлениям. Спасибо ему за анонс. Но мы и так об этом знаем.- Есть ли смысл усилить нажим на Марьинку, чтобы вынудить противника прекратить это наступление и направить туда свои резервы?- Я не буду давать советов Минобороны. Они лучше меня знают оперативную обстановку на местах в режиме реального времени. Они знают, как перебрасывать войска, как усилить направления, на какие провокации нужно отвечать, а на какие – нет.Тут нужно сохранять хладнокровие и спокойствие. Потому что любые панические настроения и быстрые реакции могут привести к худшим результатам, чем выверенная тактика и стратегия, которая у нашего Генштаба есть.- Как мы можем сохранить спокойствие наших граждан, если мы видим, что Белгородскую область обстреливают сильнее, чем обычно, и туда заходят ДРГ?- Для сохранения спокойствия нужно читать и смотреть официальные СМИ. Практика последней недели показала, что количество ложных и панических сообщений в телеграме выросло в несколько раз. Это дело рук не только квази-патриотических каналов. Эту волну разгоняют с помощью технических средств. Людям вбрасывают тревожную информацию про трупы и бездействие армии. Некоторые авторитетные каналы тоже ведутся на эту чепуху. Поэтому если вы хотите сохранить спокойствие и веру в наши ВС РФ, читайте официальные сводки Минобороны и смотрите федеральные телеканалы, где информация проверяется гораздо тщательнее.

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https://ukraina.ru/20230605/1046905480.html

https://ukraina.ru/20230604/1046873959.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, танк, донбасс, запорожье, герасимов, россия, минобороны рф, владимир зеленский