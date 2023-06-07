https://ukraina.ru/20230607/1046947611.html

"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара

"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара - 07.06.2023 Украина.ру

"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара

Начиная с 3—4 июня противник на некоторых участках линии соприкосновения противник предпринимает активные боевые действия. Большинство атак было успешно отбито ВС РФ. Понеся потери, ВСУ откатились на исходные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-06-07T04:15

2023-06-07T04:15

2023-06-07T04:15

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наступление

атаки

всу

противник

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Большинство из этих наступлений ВСУ носят отвлекающий характер. У российского командования должно сложиться впечатление, что именно на этом направлении Украина движется с остервенением, а в тылу за этими наступающими стягивается бронированный кулак, который будет взламывать нашу оборону, рассказал эксперт.На самом деле перед противником стоит задача не продемонстрировать нам свои возможности, а добиться конкретных результатов, добавил он.Наша разведка фиксирует передвижение сил и средств противника. Поэтому Угледар и Волноваха рассматривались нами как одно из направлений, где ВСУ попытаются достичь успеха, захватив часть населенных пунктов, которые ВС РФ освободили в результате упорных боев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, атаки, всу, противник