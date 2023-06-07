"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара - 07.06.2023 Украина.ру
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"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара
"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара - 07.06.2023 Украина.ру
"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара
Начиная с 3—4 июня противник на некоторых участках линии соприкосновения противник предпринимает активные боевые действия. Большинство атак было успешно отбито ВС РФ. Понеся потери, ВСУ откатились на исходные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-06-07T04:15
2023-06-07T04:15
новости
наступление
атаки
всу
противник
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Большинство из этих наступлений ВСУ носят отвлекающий характер. У российского командования должно сложиться впечатление, что именно на этом направлении Украина движется с остервенением, а в тылу за этими наступающими стягивается бронированный кулак, который будет взламывать нашу оборону, рассказал эксперт.На самом деле перед противником стоит задача не продемонстрировать нам свои возможности, а добиться конкретных результатов, добавил он.Наша разведка фиксирует передвижение сил и средств противника. Поэтому Угледар и Волноваха рассматривались нами как одно из направлений, где ВСУ попытаются достичь успеха, захватив часть населенных пунктов, которые ВС РФ освободили в результате упорных боев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, атаки, всу, противник
Новости, наступление, атаки, ВСУ, противник

"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара

04:15 07.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Начиная с 3—4 июня противник на некоторых участках линии соприкосновения противник предпринимает активные боевые действия. Большинство атак было успешно отбито ВС РФ. Понеся потери, ВСУ откатились на исходные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Большинство из этих наступлений ВСУ носят отвлекающий характер. У российского командования должно сложиться впечатление, что именно на этом направлении Украина движется с остервенением, а в тылу за этими наступающими стягивается бронированный кулак, который будет взламывать нашу оборону, рассказал эксперт.
На самом деле перед противником стоит задача не продемонстрировать нам свои возможности, а добиться конкретных результатов, добавил он.
"Поэтому мы видим равнозначные по интенсивности алармистские сообщения о боевых действиях и обстрелах из-под Угледара, Запорожья, Авдеевки, Артемовска и Белгорода. Но мы не можем сказать, что именно на этих направлениях противник развернет именно свои силы", - подчеркнул Леонков.
Наша разведка фиксирует передвижение сил и средств противника. Поэтому Угледар и Волноваха рассматривались нами как одно из направлений, где ВСУ попытаются достичь успеха, захватив часть населенных пунктов, которые ВС РФ освободили в результате упорных боев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостинаступлениеатакиВСУпротивник
 
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04:15"Отвлекающее наступление". Военный эксперт рассказал, как ВСУ хотят запутать место главного удара
04:00Как заканчивается Украина. Почему страна теряет население катастрофическими темпами
04:00"Стягивается бронированный кулак". Военный эксперт рассказал, что прячет Украина за наступлением ВСУ
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