https://ukraina.ru/20230606/1046954600.html

Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?

Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он? - 06.06.2023 Украина.ру

Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?

На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) появились снимки с экстренного заседания, которое Владимир Зеленский созвал по факту произошедшего на Каховской ГЭС. Пользователи сети заметили, что на фотографиях нет главы военной разведки Кирилла Буданова, о вероятной смерти которого сообщалось накануне

2023-06-06T12:55

2023-06-06T12:55

2023-06-06T12:55

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"Этот "глава ГУР" этим СМИ и приплатил, чтоб они так говорили. Что может быть лучше, чем удачная имитация собственной смерти, в нынешней-то ситуации", "А Залужный какой-то мешком ударенный сидит. Раньше харя была, как у хомяка, а сейчас... Это он вообще?", "А почему они там все без часов сидят?" - отреагировали пользователи сети.В понедельник, 5 июня, РИА Новости опубликовали информацию о том, что на Украине расходится новость о гибели главы военной разведки Кирилла Буданова. Издание уточнило, что украинский центр противодействия дезинформации это не подтверждает, называя вбросом.Буданов не появлялся на публике с 29 мая, как раз с тех пор как он выложил видео с угрозами в адрес Москвы и обещанием скорого ответа на ракетные удары.А 22 мая Буданов записал другое видео, где он предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки". В том ролике глава Главного управления разведки Украины пообещал российским бойцам жизнь, трехразовое питание и звонки домой.Также Буданов обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.30 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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