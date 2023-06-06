https://ukraina.ru/20230606/1046954600.html
Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он? - 06.06.2023 Украина.ру
Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) появились снимки с экстренного заседания, которое Владимир Зеленский созвал по факту произошедшего на Каховской ГЭС. Пользователи сети заметили, что на фотографиях нет главы военной разведки Кирилла Буданова, о вероятной смерти которого сообщалось накануне
2023-06-06T12:55
2023-06-06T12:55
2023-06-06T12:55
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"Этот "глава ГУР" этим СМИ и приплатил, чтоб они так говорили. Что может быть лучше, чем удачная имитация собственной смерти, в нынешней-то ситуации", "А Залужный какой-то мешком ударенный сидит. Раньше харя была, как у хомяка, а сейчас... Это он вообще?", "А почему они там все без часов сидят?" - отреагировали пользователи сети.В понедельник, 5 июня, РИА Новости опубликовали информацию о том, что на Украине расходится новость о гибели главы военной разведки Кирилла Буданова. Издание уточнило, что украинский центр противодействия дезинформации это не подтверждает, называя вбросом.Буданов не появлялся на публике с 29 мая, как раз с тех пор как он выложил видео с угрозами в адрес Москвы и обещанием скорого ответа на ракетные удары.А 22 мая Буданов записал другое видео, где он предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки". В том ролике глава Главного управления разведки Украины пообещал российским бойцам жизнь, трехразовое питание и звонки домой.Также Буданов обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.30 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, кирилл буданов, снбо
Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) появились снимки с экстренного заседания, которое Владимир Зеленский созвал по факту произошедшего на Каховской ГЭС. Пользователи сети заметили, что на фотографиях нет главы военной разведки Кирилла Буданова, о вероятной смерти которого сообщалось накануне
"Этот "глава ГУР" этим СМИ и приплатил, чтоб они так говорили. Что может быть лучше, чем удачная имитация собственной смерти, в нынешней-то ситуации", "А Залужный какой-то мешком ударенный сидит. Раньше харя была, как у хомяка, а сейчас... Это он вообще?", "А почему они там все без часов сидят?" - отреагировали пользователи сети.
В понедельник, 5 июня, РИА Новости опубликовали информацию о том, что на Украине расходится новость о гибели главы военной разведки Кирилла Буданова. Издание уточнило, что украинский центр противодействия дезинформации это не подтверждает, называя вбросом.
Буданов не появлялся на публике с 29 мая, как раз с тех пор как он выложил видео с угрозами в адрес Москвы и обещанием скорого ответа на ракетные удары.
А 22 мая Буданов записал другое видео, где он предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки". В том ролике глава Главного управления разведки Украины пообещал российским бойцам жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
Также Буданов обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
30 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.