Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он? - 06.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230606/1046954600.html
Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он? - 06.06.2023 Украина.ру
Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) появились снимки с экстренного заседания, которое Владимир Зеленский созвал по факту произошедшего на Каховской ГЭС. Пользователи сети заметили, что на фотографиях нет главы военной разведки Кирилла Буданова, о вероятной смерти которого сообщалось накануне
2023-06-06T12:55
2023-06-06T12:55
новости
новости украины
украина
кирилл буданов
снбо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046295140_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_ee18321a9ff3be889565a57b7378806b.jpg.webp
"Этот "глава ГУР" этим СМИ и приплатил, чтоб они так говорили. Что может быть лучше, чем удачная имитация собственной смерти, в нынешней-то ситуации", "А Залужный какой-то мешком ударенный сидит. Раньше харя была, как у хомяка, а сейчас... Это он вообще?", "А почему они там все без часов сидят?" - отреагировали пользователи сети.В понедельник, 5 июня, РИА Новости опубликовали информацию о том, что на Украине расходится новость о гибели главы военной разведки Кирилла Буданова. Издание уточнило, что украинский центр противодействия дезинформации это не подтверждает, называя вбросом.Буданов не появлялся на публике с 29 мая, как раз с тех пор как он выложил видео с угрозами в адрес Москвы и обещанием скорого ответа на ракетные удары.А 22 мая Буданов записал другое видео, где он предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки". В том ролике глава Главного управления разведки Украины пообещал российским бойцам жизнь, трехразовое питание и звонки домой.Также Буданов обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.30 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046295140_128:0:1020:669_1920x0_80_0_0_96a5f10c591f25c55b5e67c85678ee26.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, кирилл буданов, снбо
Новости, Новости Украины, Украина, Кирилл Буданов, СНБО

Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?

12:55 06.06.2023
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
Читать в
На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) появились снимки с экстренного заседания, которое Владимир Зеленский созвал по факту произошедшего на Каховской ГЭС. Пользователи сети заметили, что на фотографиях нет главы военной разведки Кирилла Буданова, о вероятной смерти которого сообщалось накануне
"Этот "глава ГУР" этим СМИ и приплатил, чтоб они так говорили. Что может быть лучше, чем удачная имитация собственной смерти, в нынешней-то ситуации", "А Залужный какой-то мешком ударенный сидит. Раньше харя была, как у хомяка, а сейчас... Это он вообще?", "А почему они там все без часов сидят?" - отреагировали пользователи сети.
©
©
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
Зеленский СНБО
В понедельник, 5 июня, РИА Новости опубликовали информацию о том, что на Украине расходится новость о гибели главы военной разведки Кирилла Буданова. Издание уточнило, что украинский центр противодействия дезинформации это не подтверждает, называя вбросом.

Буданов не появлялся на публике с 29 мая, как раз с тех пор как он выложил видео с угрозами в адрес Москвы и обещанием скорого ответа на ракетные удары.

А 22 мая Буданов записал другое видео, где он предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки". В том ролике глава Главного управления разведки Украины пообещал российским бойцам жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
Также Буданов обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
30 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаКирилл БудановСНБО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня
13:04Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
13:02Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти
12:55Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
12:45"Время наступило": Данилов рассказал о результатах срочного заседания СНБО
12:33Каждому своё. Игры в контрнаступление, что за этим стоит
12:23Бессмысленный террор: зачем Украина продолжает обстреливать новые регионы России
12:22Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"
12:20ВСУ добили свой Leopard, чтобы он не достался специалистам из России - Пушилин
12:08Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС
12:05Биография, достойная литературы ужасов. О Генри Киссинджере, имениннике и "миротворце"
12:04Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр
11:42"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с Крымом
11:33Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона
11:28Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию
11:27Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео
10:59Подоляк рассказал, как затопление Новой Каховки отразится на сроках начала контрнаступления
10:54Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды
10:47Рождённые в тяжёлое время. Какими будут новые элиты в России
10:33Хроника энергетической войны: последние события
Лента новостейМолния