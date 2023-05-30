https://ukraina.ru/20230530/1046723382.html
Путин раскрыл, по какому центру принятия решений в Киеве был нанесен удар
Путин раскрыл, по какому центру принятия решений в Киеве был нанесен удар - 30.05.2023 Украина.ру
Путин раскрыл, по какому центру принятия решений в Киеве был нанесен удар
Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что атака украинских дронов на Москву произошла как раз после того, как российские военные нанесли удар по штабу военной разведки Украины. Об этом журналистам российский лидер сказал на выставке, посвященной креативной экономике
2023-05-30T16:33
2023-05-30T16:33
2023-05-30T16:33
новости
москва
атака
беспилотники
украина
владимир путин
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Глава государства отметил, что той территорией, которая называется Украиной, все последние годы руководили связанные с Западом люди, создавая из соседнего государства АнтиРоссию. В итоге Москва была вынуждена ответить, но в отличие от Киева наносит удары только по военным объектам.Путин назвал атаку украинских БПЛА на Москву террористической деятельностью, отметив, что ПВО сработала штатно, хотя работать еще есть над чем, и уплотнение противовоздушной обороны будет проведено.Он добавил, что таким же образом Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире украинского телеканала призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "кошмарить" Москву.Ранее аналогичные признания в государственном терроризме сделали глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и замглавы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
https://ukraina.ru/20230530/1046701780.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, атака, беспилотники, украина, владимир путин
Путин раскрыл, по какому центру принятия решений в Киеве был нанесен удар
Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что атака украинских дронов на Москву произошла как раз после того, как российские военные нанесли удар по штабу военной разведки Украины. Об этом журналистам российский лидер сказал на выставке, посвященной креативной экономике
Глава государства отметил, что той территорией, которая называется Украиной, все последние годы руководили связанные с Западом люди, создавая из соседнего государства АнтиРоссию. В итоге Москва была вынуждена ответить, но в отличие от Киева наносит удары только по военным объектам.
Путин назвал атаку украинских БПЛА на Москву террористической деятельностью, отметив, что ПВО сработала штатно, хотя работать еще есть над чем, и уплотнение противовоздушной обороны будет проведено.
"Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию РФ, спровоцировать на такой же ответ, украинские граждане должны это понимать", - сказал Путин.
Он добавил, что таким же образом Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.
Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
Накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире украинского телеканала призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "кошмарить" Москву.
Ранее аналогичные признания в государственном терроризме сделали глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и замглавы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.