https://ukraina.ru/20230606/1046951870.html

Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"

Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы" - 06.06.2023 Украина.ру

Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"

Украинец Дмитрий Шиманский, готовивший теракт в России с использованием "грязной бомбы", оказался кадровым сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 6 июня сообщил телеграм-канал RT

2023-06-06T12:22

2023-06-06T12:22

2023-06-06T12:22

новости

теракт

россия

украина

главное управление разведки украины (гур)

украинец

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В поле зрения российской контрразведки Шиманов попал в 2019 году, уже тогда он входил в группу сотрудников ГУР, руководивших преступным сообществом, похищавших в России ранее воевавших в Донбассе добровольцев, говорится в публикации.Также известно, что все свои действия члены этого преступного сообщества согласовывали с начальником разведки Кириллом Будановым.Во вторник, 6 июня, в ФСБ РФ сообщили, что ведомству удалось предотвратить на территории страны теракт с использованием "грязной бомбы". По задумке "авторов" ее взрыв должен был не только унести жизни россиян, но и сделать часть земель Брянской области непригодными для жизни.Согласно оперативной информации, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, именно оно должно было совершать теракты на территории России.Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения были задержаны российскими силовиками. Злоумышленники уже дали признательные показания.

https://ukraina.ru/20230606/1046936825.html

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новости, теракт, россия, украина, главное управление разведки украины (гур), украинец