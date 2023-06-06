Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы" - 06.06.2023 Украина.ру
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Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"
Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы" - 06.06.2023 Украина.ру
Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"
Украинец Дмитрий Шиманский, готовивший теракт в России с использованием "грязной бомбы", оказался кадровым сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 6 июня сообщил телеграм-канал RT
2023-06-06T12:22
2023-06-06T12:22
новости
теракт
россия
украина
главное управление разведки украины (гур)
украинец
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В поле зрения российской контрразведки Шиманов попал в 2019 году, уже тогда он входил в группу сотрудников ГУР, руководивших преступным сообществом, похищавших в России ранее воевавших в Донбассе добровольцев, говорится в публикации.Также известно, что все свои действия члены этого преступного сообщества согласовывали с начальником разведки Кириллом Будановым.Во вторник, 6 июня, в ФСБ РФ сообщили, что ведомству удалось предотвратить на территории страны теракт с использованием "грязной бомбы". По задумке "авторов" ее взрыв должен был не только унести жизни россиян, но и сделать часть земель Брянской области непригодными для жизни.Согласно оперативной информации, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, именно оно должно было совершать теракты на территории России.Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения были задержаны российскими силовиками. Злоумышленники уже дали признательные показания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, теракт, россия, украина, главное управление разведки украины (гур), украинец
Новости, теракт, Россия, Украина, Главное управление разведки Украины (ГУР), украинец

Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"

12:22 06.06.2023
 
© Telegram/rt_russian
© Telegram/rt_russian
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Украинец Дмитрий Шиманский, готовивший теракт в России с использованием "грязной бомбы", оказался кадровым сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 6 июня сообщил телеграм-канал RT
В поле зрения российской контрразведки Шиманов попал в 2019 году, уже тогда он входил в группу сотрудников ГУР, руководивших преступным сообществом, похищавших в России ранее воевавших в Донбассе добровольцев, говорится в публикации.

"Добровольцам Донбасса вкалывали седативные препараты и пытались вывезти их на Украину. Расследование этих преступлений велось с марта 2020 года, исполнителей задержали. Шиманский, как считало следствие, был причастен к похищению в 2020 году ополченца Романа Волянюка", - говорится в публикации.

Также известно, что все свои действия члены этого преступного сообщества согласовывали с начальником разведки Кириллом Будановым.
09:46
Украина готовила в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", два исполнителя задержаны - ФСБКиев обсуждал возможность переброски в Россию переносных зарядов, содержащих радиоактивные вещества. Их собирались использовать для совершения терактов, которые позволили бы сделать российские территории непригодными для жизни. Такое сообщение 6 июня распространила ФСБ
Во вторник, 6 июня, в ФСБ РФ сообщили, что ведомству удалось предотвратить на территории страны теракт с использованием "грязной бомбы". По задумке "авторов" ее взрыв должен был не только унести жизни россиян, но и сделать часть земель Брянской области непригодными для жизни.
Согласно оперативной информации, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, именно оно должно было совершать теракты на территории России.
Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения были задержаны российскими силовиками. Злоумышленники уже дали признательные показания.
 
НовоститерактРоссияУкраинаГлавное управление разведки Украины (ГУР)украинец
 
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