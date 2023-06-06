https://ukraina.ru/20230606/1046951870.html
Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"
Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы" - 06.06.2023 Украина.ру
Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"
Украинец Дмитрий Шиманский, готовивший теракт в России с использованием "грязной бомбы", оказался кадровым сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 6 июня сообщил телеграм-канал RT
2023-06-06T12:22
2023-06-06T12:22
2023-06-06T12:22
новости
теракт
россия
украина
главное управление разведки украины (гур)
украинец
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В поле зрения российской контрразведки Шиманов попал в 2019 году, уже тогда он входил в группу сотрудников ГУР, руководивших преступным сообществом, похищавших в России ранее воевавших в Донбассе добровольцев, говорится в публикации.Также известно, что все свои действия члены этого преступного сообщества согласовывали с начальником разведки Кириллом Будановым.Во вторник, 6 июня, в ФСБ РФ сообщили, что ведомству удалось предотвратить на территории страны теракт с использованием "грязной бомбы". По задумке "авторов" ее взрыв должен был не только унести жизни россиян, но и сделать часть земель Брянской области непригодными для жизни.Согласно оперативной информации, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, именно оно должно было совершать теракты на территории России.Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения были задержаны российскими силовиками. Злоумышленники уже дали признательные показания.
https://ukraina.ru/20230606/1046936825.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, теракт, россия, украина, главное управление разведки украины (гур), украинец
Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"
Украинец Дмитрий Шиманский, готовивший теракт в России с использованием "грязной бомбы", оказался кадровым сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 6 июня сообщил телеграм-канал RT
В поле зрения российской контрразведки Шиманов попал в 2019 году, уже тогда он входил в группу сотрудников ГУР, руководивших преступным сообществом, похищавших в России ранее воевавших в Донбассе добровольцев, говорится в публикации.
"Добровольцам Донбасса вкалывали седативные препараты и пытались вывезти их на Украину. Расследование этих преступлений велось с марта 2020 года, исполнителей задержали. Шиманский, как считало следствие, был причастен к похищению в 2020 году ополченца Романа Волянюка", - говорится в публикации.
Также известно, что все свои действия члены этого преступного сообщества согласовывали с начальником разведки Кириллом Будановым.
Во вторник, 6 июня, в ФСБ РФ сообщили, что ведомству удалось предотвратить на территории страны теракт с использованием "грязной бомбы". По задумке "авторов" ее взрыв должен был не только унести жизни россиян, но и сделать часть земель Брянской области непригодными для жизни.
Согласно оперативной информации, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, именно оно должно было совершать теракты на территории России.
Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения были задержаны российскими силовиками. Злоумышленники уже дали признательные показания.