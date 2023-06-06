https://ukraina.ru/20230606/1046950576.html

Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС

Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру

Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС

Немецкая газета-таблоид Bild, описывая прорыв дамбы Каховской ГЭС, сначала написала, что сооружение "взорвала Россия", но чуть позже изменила заголовок и формулировки в самой статье на более нейтральные. Соответствующая публикация вышла 6 июня

2023-06-06T12:08

2023-06-06T12:08

2023-06-06T12:08

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Утром в Twitter издания появилась статья "Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину".Позже название материала было изменено на "Взорвана огромная плотина на Украине".В тексте теперь приводятся позиции обеих сторон:- Украины, что Россия якобы сама подорвала дамбу, и- России, что плотина была разрушена в результате очередного обстрела ВСУ.Буквально парой часов ранее Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС".Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.

https://ukraina.ru/20230606/1046935836.html

https://ukraina.ru/20230606/1046935367.html

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новости, каховская гэс, bild, обвинения, россия, украина