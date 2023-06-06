Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
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Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС
Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС
Немецкая газета-таблоид Bild, описывая прорыв дамбы Каховской ГЭС, сначала написала, что сооружение "взорвала Россия", но чуть позже изменила заголовок и формулировки в самой статье на более нейтральные. Соответствующая публикация вышла 6 июня
2023-06-06T12:08
2023-06-06T12:08
новости
каховская гэс
bild
обвинения
россия
украина
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Утром в Twitter издания появилась статья "Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину".Позже название материала было изменено на "Взорвана огромная плотина на Украине".В тексте теперь приводятся позиции обеих сторон:- Украины, что Россия якобы сама подорвала дамбу, и- России, что плотина была разрушена в результате очередного обстрела ВСУ.Буквально парой часов ранее Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС".Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.
https://ukraina.ru/20230606/1046935836.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, каховская гэс, bild, обвинения, россия, украина
Новости, Каховская ГЭС, Bild, обвинения, Россия, Украина

Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС

12:08 06.06.2023
 
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Немецкая газета-таблоид Bild, описывая прорыв дамбы Каховской ГЭС, сначала написала, что сооружение "взорвала Россия", но чуть позже изменила заголовок и формулировки в самой статье на более нейтральные. Соответствующая публикация вышла 6 июня
Утром в Twitter издания появилась статья "Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину".
Позже название материала было изменено на "Взорвана огромная плотина на Украине".
В тексте теперь приводятся позиции обеих сторон:
- Украины, что Россия якобы сама подорвала дамбу, и
- России, что плотина была разрушена в результате очередного обстрела ВСУ.
09:07
Зеленский выдал свою версию разрушения Каховской ГЭС и срочно созвал СНБОВладимир Зеленский заявил, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне и объявил экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины. Соответствующее сообщение он разместил в своем телеграм-канале 5 июня
Буквально парой часов ранее Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС".
Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.
08:48
Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭСУдар украинских войск по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Об этом 6 июня сообщила администрация Новой Каховки
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.
Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.
 
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