https://ukraina.ru/20230606/1046948315.html

"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с Крымом

"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с Крымом - 06.06.2023 Украина.ру

"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с Крымом

В ночь на вторник, 6 июня, украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС на территории Херсонской области, контролируемой Россией. В результате разрушений начался спуск воды, в ряде населенных пунктов фиксируется подтопление

2023-06-06T11:42

2023-06-06T11:42

2023-06-06T11:42

эксклюзив

каховская гэс

чп

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херсонская область

владимир зеленский

крым

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Что произошлоПервые сообщения о ЧП на Каховской гидроэлектростанции появились под утро. В телеграм-каналах появилось видео прорыва дамбы, снятое с беспилотника.Первые официальные комментарии поступили утром от мэра города Новая Каховка Владимира Леонтьева, который подтвердил факт разрушений.По его словам, произошедшее – серьезнейший террористический акт.Администрация Новой Каховки сообщила, что обстрел станции со стороны ВСУ велся, предположительно, из РСЗО "Ольха".Как передают экстренные службы, обрушилась половина из 28 пролетов ГЭС, обрушение продолжается.Ситуация в городахНаиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.В сети, в частности, распространяется видео из Новой Каховки, где вода заметна уже возле здания местной администрации. Также есть видео, снятое возле местного дома культуры, где вблизи него плавают лебеди. Мэр города Леонтьев заявил, что необходимости эвакуации жителей пока нет, однако власти готовятся "к самым плохим последствиям".Экстренные службы региона опубликовали данные по уровню воды по состоянию на утро: вода продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, 8 - в Днепрянах, 5,3 - в Корсунке. Отмечается, что уровень воды продержится около трех суток.Позднее мэр Новой Каховки сообщил, что началась эвакуация жителей подтопленных домов.Согласно главе правительства Херсонской области Андрею Алексеенко, в зоне подтопления могут оказаться 22 тыс. человек.Заявления УкраиныУкраинская сторона традиционно обвинила в произошедшем Россию. Официальные лица ограничились дежурными заявлениями о "терроризме" со стороны РФ, более конкретную версию выдвинуло "Укргидроэнерго".По их данным, россияне будто бы взорвали машинный зал внутри гидроэлектростанции. Конкретные источники этой информации не приводятся. С февраля прошлого года эта украинская компания никакого отношения к работе Каховской ГЭС не имеет.Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что по факту событий на станции созывается срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.Между тем, в Кривом Роге Днепропетровской области власти пытаются унять панику, которая охватила местных жителей. На 70% этот город снабжается водой через Каховскую ГЭС. Население принялось запасаться водой, из-за чего техническая инфраструктура не выдерживает, ломаются насосы, в ряде районов водоснабжение остановлено.Местные власти объявили о снижении водоснабжения промышленных предприятий и понижении давления в трубах в жилых домах по ночам, из-за чего вода в темное время суток будет доступна, в лучшем случае, для жителей первых и вторых этажей. Днем, обещает руководство Кривого Рога, вода жителям будет подаваться в полном объеме.Последствия на поле бояПланы украинского наступления, которое анонсируется Киевом все последние месяцы, могут быть скорректированы, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Гипотетическое форсирование Днепра, которое могли бы предпринять Вооруженные силы Украины, теперь затруднено из-за увеличивающегося русла. Судя по всему, украинской армии придется передислоцировать те свои подразделения, которые занимали прибрежную территорию в районе разлива воды.Поступающая вода также путает все карты, касающиеся заминированных территорий. Часть мин смыло водой. Украинские телеграм-каналы публикуют фото таких мин, собранных в кучу на берегу. На каком именно берегу это зафиксировано и кто устанавливал эти мины, не уточняется.Что будет в КрымуСеверо-Крымский канал, питающий водой Крым, берет свое начало именно в районе Каховской ГЭС.Как написал у себя в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, угрозы подтопления на полуострове нет, однако последствия прорыва Каховской ГЭС в регионе ощутить могут.О ситуации в Севастополе проинформировал и губернатор Михаил Развожаев."На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС - никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения", - написал он у себя в телеграм-канале.Развожаев призвал жителей не поддаваться панике, которую намеренно будут раскручивать в украинских СМИ.Украина – декорации к кровавому слэшеруАтака Украины на Каховскую ГЭС полностью укладывается в циничную концепцию Зеленского и его команды, для которых руководимая ими страна – лишь декорации для их кровавого замысла. Об этой "религии" киевского режима накануне в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель и публицист Платон Беседин.По его словам, нынешняя украинская власть переснимает сериал "Слуга народа" в реальной жизни.Вместо юмористического сериала Зеленский "снимает" кровавый слэшер с элементами военного эпоса и боевика. В "Слуге народа" персонаж Зеленского с соратниками терпит поражение, теперь же, полагает Беседин, предпринимается попытка в реальной жизни изменить этот финал.И в этом плане, всё, что происходит на Каховской ГЭС - отличная иллюстрация к словам Бесединаю

https://ukraina.ru/20230606/1046938337.html

https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, каховская гэс, чп, атака, украина, россия, подтопления, херсонская область, владимир зеленский, крым, аксенов, михаил развожаев, новая каховка