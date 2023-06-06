https://ukraina.ru/20230606/1046945048.html

Бессмысленный террор: зачем Украина продолжает обстреливать новые регионы России

Бессмысленный террор: зачем Украина продолжает обстреливать новые регионы России - 06.06.2023 Украина.ру

Бессмысленный террор: зачем Украина продолжает обстреливать новые регионы России

Постоянные обстрелы киевским режимом новых территорий России каждую неделю уносят жизни мирных жителей, подтверждая террористическую сущность и бессилие украинского государства

2023-06-06T12:23

2023-06-06T12:23

2023-06-06T13:16

эксклюзив

украина

террор

василий ткач

обстрелы

днр

террористы

контрнаступление

россия

сво

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Личная трагедияВо время поездки по ДНР на одной из наших остановок на очередной заправке к нам подошел мужчина и спросил дорогу к поселку городского типа Землянки под Макеевкой. У него не работал «Яндекс навигатор» — интернет в регионе не везде стабилен.Мы начали объяснять маршрут, сказав, что туда ехать опасно — можно попасть под обстрел. — Вот поэтому и еду, — печально сказал мужчина.Из разговора выяснилось, что сам он из Ростова, едет на похороны. Погиб тесть. Погиб в Донецке, но хоронить будут на родине — в Землянках.«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Градостроителей погиб мужчина 1951 года рождения», — скупое сообщение о его смерти в официальных источниках мы видели в новостях незадолго до встречи на заправке.ТеррористыПодобные сообщения в последнее время появляются в прессе едва ли не каждый день. География обстрелов широка - по всей линии соприкосновения от Херсонской до Харьковской областей. Повсюду гибнут мирные жители.За каждой скупой строчкой в заявлениях региональных руководителей и ведомств стоит личная трагедия, страдания, скорбь близких.Количество погибших и пострадавших от украинских обстрелов сложно объяснить неизбирательностью артиллерийского огня, ведь эти удары наносятся не по позициям военных, а именно по жилым кварталам в местах, удалённых от передовой.Так было в июне в Шебекино Белгородской области, так происходит уже на протяжении 9 лет в Донецкой Народной Республике. Обстрелы однозначно трактуются как террористическая деятельность."Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией", - отмечал еще в апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин.Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в российский парламент в июле прошлого года, но пока не принят."Совершенно очевидно, что сегодня ВСУ на приграничных территориях с Россией, ДНР, ЛНР, освобожденных территориях Украины осуществляют действия, которые имеют все признаки террористических актов", - комментировал документ один из его авторов, лидер думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Цели террористовКаждая террористическая группировка преследует определенные цели - от самых простых, меркантильных, вроде чемодана с долларами и вертолета, до создания неких утопических "государств" с псевдорелигиозной подоплекой.Единственное отличие нынешнего киевского режима от последних - прямая и открытая поддержка со стороны западных стран, в том числе США.А так, есть агрессивная псевдорелигия - украинский национализм, который не слишком отличается от германского нацизма времен Второй мировой.Есть и кровавые теракты с распространением их видеозаписей - например, массовое убийство российских военнопленных в ноябре 2022 года.И цель похожа - создание моноэтнического "украинского государства" с одним языком и культурой, что подразумевает устранение всех, кто в эти параметры не вписывается.Однако если такой подход показал некоторую эффективность на подконтрольной Киеву территории - протестную активность удалось подавить, но народной любви нацистам и убийцам это не добавило, - то в случае с новыми территориями России - полный провал.Сломить невозможноВ Донецке не встретишь человека, который бы предложил сдаться Украине, чтобы прекратились обстрелы. Военные тоже говорят - сражаться будем до нашей победы."В плен попадать не хочется, конечно - но это война. Всякое бывает. И погибнуть можно, и калекой остаться. Но я знаю, на что иду и ради чего это делаю", - рассказал доброволец Ярослав, с которым мы разговорились в донецком кафе.Ему 37 лет, родом из Донецка, но в 2014 году переехал в Россию. Служил в армии, в пехоте. Пошел добровольцем в апреле 2022 года. Говорит, что принял решение после того, как увидел фотографии убитой нацистами в Мариуполе девушки с выжженной на теле свастикой.По словам мужчины, у многих в его подразделении - схожие мотивы: каждое украинское зверство только усиливает желание уничтожить нацистскую нечисть.Есть и официальная статистика Минобороны РФ, подтверждающая: количество желающих служить по контракту с каждым днем только увеличивается.Что важно, в период независимости ДНР и ЛНР террористическая тактика киевского режима не привела к успеху - восемь лет обстрелов не сломили жителей Донбасса. Для чего же тогда продолжать убивать мирных жителей или сдавшихся в плен военных?КонтрнаступлениеНе исключено, что нынешнее обострение ситуации - попытка спровоцировать Россию на наступление и нанести контрудар. При этом очевидно, что на данный момент ни одна из сторон конфликта не обладает подавляющим преимуществом для успешных атакующих боевых действий.Киев собрал большую численность войск в живой силе и получил западную бронетехнику, однако без поддержки авиации способен только окопаться и удерживаться позиции, но не наступать.Нынешние действия украинской стороны похожи на булавочные уколы, которое не могут нанести серьезного ущерба, но вызывают бурю в медиапространстве - типичная тактика террористов.Однако мы видим, что на эти провокации российские военные не ведутся. Киев же не может постоянно отсиживаться в окопах, так как на него давят западные спонсоры, громко заявляющие, что Украине "дали всё необходимое для успешного контрнаступления".Однако все более или менее масштабные попытки наступательных действий киевского режима моментально купируются.Получается, своими действиями киевский режим только увеличивает количество жертв боевых действий без какой-либо надежды победить, так как все попытки наступать обречены, а спровоцировать Россию на ошибку не удается. Если это не понимают в Киеве, то наверняка понимают и в Вашингтоне.А если продолжают подталкивать Украину к самоубийственной войне, то именно это американским властям и нужно: максимальное уничтожение людей по обе стороны конфликта, не считаясь с потерями среди украинцев.

https://ukraina.ru/20230531/1046740145.html

https://ukraina.ru/20230209/1043392089.html

https://ukraina.ru/20230204/1043244516.html

https://ukraina.ru/20230606/1046922356.html

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эксклюзив, украина, террор, василий ткач, обстрелы, днр, террористы, контрнаступление, россия, сво