https://ukraina.ru/20230606/1046936825.html

Украина готовила в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", два исполнителя задержаны - ФСБ

Украина готовила в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", два исполнителя задержаны - ФСБ - 06.06.2023 Украина.ру

Украина готовила в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", два исполнителя задержаны - ФСБ

Киев обсуждал возможность переброски в Россию переносных ядерных зарядов, содержащих радиоактивные вещества. Их собирались использовать для совершения терактов, которые позволили бы сделать российские территории непригодными для жизни. Такое сообщение 6 июня распространила ФСБ

2023-06-06T09:46

2023-06-06T09:46

2023-06-06T09:46

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Согласно оперативной информации, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, основной задачей которого было совершение терактов на территории РФ.В ближайшее время боевики собирались применить в одном из российских регионов - Брянской области - "грязную бомбу", содержащую радиоактивные вещества. Как следствие, место попадания этого снаряда должно было стать непригодным для жизни людей.Известно, что с начала 2023 года подразделение, основанное Будановым, совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах.Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения были задержаны российскими силовиками. Злоумышленники уже дали признательные показания.Другой задержанный, гражданин Украины Александр Морозов, рассказал, что ему поставили задачу "вылететь в составе пары на производство бомбометания в Брянской области", где его целью должен был стать склад горюче-смазочных материалов. "Самолет был поврежден, и я совершил вынужденную посадку, после чего был взят в плен", - добавил Морозов.

https://ukraina.ru/20230606/1046935104.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грязная бомба, украина, киев, фсб, задержание