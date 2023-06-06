https://ukraina.ru/20230606/1046936825.html
Украина готовила в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", два исполнителя задержаны - ФСБ
Украина готовила в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", два исполнителя задержаны - ФСБ - 06.06.2023 Украина.ру
Украина готовила в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", два исполнителя задержаны - ФСБ
Киев обсуждал возможность переброски в Россию переносных ядерных зарядов, содержащих радиоактивные вещества. Их собирались использовать для совершения терактов, которые позволили бы сделать российские территории непригодными для жизни. Такое сообщение 6 июня распространила ФСБ
2023-06-06T09:46
2023-06-06T09:46
2023-06-06T09:46
новости
грязная бомба
украина
киев
фсб
задержание
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Согласно оперативной информации, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, основной задачей которого было совершение терактов на территории РФ.В ближайшее время боевики собирались применить в одном из российских регионов - Брянской области - "грязную бомбу", содержащую радиоактивные вещества. Как следствие, место попадания этого снаряда должно было стать непригодным для жизни людей.Известно, что с начала 2023 года подразделение, основанное Будановым, совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах.Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения были задержаны российскими силовиками. Злоумышленники уже дали признательные показания.Другой задержанный, гражданин Украины Александр Морозов, рассказал, что ему поставили задачу "вылететь в составе пары на производство бомбометания в Брянской области", где его целью должен был стать склад горюче-смазочных материалов. "Самолет был поврежден, и я совершил вынужденную посадку, после чего был взят в плен", - добавил Морозов.
https://ukraina.ru/20230606/1046935104.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грязная бомба, украина, киев, фсб, задержание
Украина готовила в РФ теракт с использованием "грязной бомбы", два исполнителя задержаны - ФСБ
Киев обсуждал возможность переброски в Россию переносных ядерных зарядов, содержащих радиоактивные вещества. Их собирались использовать для совершения терактов, которые позволили бы сделать российские территории непригодными для жизни. Такое сообщение 6 июня распространила ФСБ
Согласно оперативной информации, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, основной задачей которого было совершение терактов на территории РФ.
В ближайшее время боевики собирались применить в одном из российских регионов - Брянской области - "грязную бомбу", содержащую радиоактивные вещества. Как следствие, место попадания этого снаряда должно было стать непригодным для жизни людей.
Известно, что с начала 2023 года подразделение, основанное Будановым, совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах.
Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения были задержаны российскими силовиками. Злоумышленники уже дали признательные показания.
"Ранее руководством украинской разведки обсуждался вопрос возможности создания и переброски (в Россию – Ред.) "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений, малых переносных ядерных зарядов. Они не так много весят", - сказал украинский пилот Шиманский.
Другой задержанный, гражданин Украины Александр Морозов, рассказал, что ему поставили задачу "вылететь в составе пары на производство бомбометания в Брянской области", где его целью должен был стать склад горюче-смазочных материалов.
"Самолет был поврежден, и я совершил вынужденную посадку, после чего был взят в плен", - добавил Морозов.