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Власти Новой Каховки: разрушения Каховской ГЭС очень серьёзные

Власти Новой Каховки: разрушения Каховской ГЭС очень серьёзные - 06.06.2023 Украина.ру

Власти Новой Каховки: разрушения Каховской ГЭС очень серьёзные

Ущерб, нанесённый Каховской ГЭС очень серьезный, её придется отстраивать практически заново, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев

2023-06-06T09:54

2023-06-06T09:54

2023-06-06T09:54

новости

каховская гэс

новая каховка

всу

водохранилище

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В ночь на 6 июня ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, станция получила повреждения, уровень воды вниз по течению Днепра начал повышаться.В администрации Новокаховского городского округа отметили, вода сойдет через 2-3 дня. Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, нет, так как головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины.Сейчас наблюдается подтопление дачных поселков, а также городов Цюрупинск и Голая Пристань. Власти отметили, что в этих населенных пунктах уже нет света и воды, а жители сами уехали.Также глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале заявил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС ситуация контролируется, угрозы жизни людей нет.Он также отметил, что при необходимости власти готовы приступить к эвакуации жителей прибрежных сел.

https://ukraina.ru/20220713/novayakakhovka-1036269717.html

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новости, каховская гэс, новая каховка, всу, водохранилище