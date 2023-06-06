Власти Новой Каховки: разрушения Каховской ГЭС очень серьёзные - 06.06.2023 Украина.ру
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Власти Новой Каховки: разрушения Каховской ГЭС очень серьёзные
Власти Новой Каховки: разрушения Каховской ГЭС очень серьёзные - 06.06.2023 Украина.ру
Власти Новой Каховки: разрушения Каховской ГЭС очень серьёзные
Ущерб, нанесённый Каховской ГЭС очень серьезный, её придется отстраивать практически заново, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев
2023-06-06T09:54
2023-06-06T09:54
новости
каховская гэс
новая каховка
всу
водохранилище
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В ночь на 6 июня ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, станция получила повреждения, уровень воды вниз по течению Днепра начал повышаться.В администрации Новокаховского городского округа отметили, вода сойдет через 2-3 дня. Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, нет, так как головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины.Сейчас наблюдается подтопление дачных поселков, а также городов Цюрупинск и Голая Пристань. Власти отметили, что в этих населенных пунктах уже нет света и воды, а жители сами уехали.Также глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале заявил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС ситуация контролируется, угрозы жизни людей нет.Он также отметил, что при необходимости власти готовы приступить к эвакуации жителей прибрежных сел.
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новости, каховская гэс, новая каховка, всу, водохранилище
Новости, Каховская ГЭС, Новая Каховка, ВСУ, водохранилище

Власти Новой Каховки: разрушения Каховской ГЭС очень серьёзные

09:54 06.06.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Ущерб, нанесённый Каховской ГЭС очень серьезный, её придется отстраивать практически заново, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев
В ночь на 6 июня ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, станция получила повреждения, уровень воды вниз по течению Днепра начал повышаться.
В администрации Новокаховского городского округа отметили, вода сойдет через 2-3 дня. Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, нет, так как головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины.
"Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал Леонтьев.
Сейчас наблюдается подтопление дачных поселков, а также городов Цюрупинск и Голая Пристань. Власти отметили, что в этих населенных пунктах уже нет света и воды, а жители сами уехали.
Также глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале заявил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС ситуация контролируется, угрозы жизни людей нет.
Он также отметил, что при необходимости власти готовы приступить к эвакуации жителей прибрежных сел.
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