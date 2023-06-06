"Сердце обливается": американский офицер рассказал о кровавом обмане киевского режима - 06.06.2023 Украина.ру
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"Сердце обливается": американский офицер рассказал о кровавом обмане киевского режима
"Сердце обливается": американский офицер рассказал о кровавом обмане киевского режима - 06.06.2023 Украина.ру
"Сердце обливается": американский офицер рассказал о кровавом обмане киевского режима
Киевский режим дает украинцам ложные надежды на победу, заставляя их бесцельно отдавать на поле боя свои жизни. Такое заявление 5 июня в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис
2023-06-06T08:20
2023-06-06T08:20
новости
украина
всу
офицер
сша
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"У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв", — сказал офицер.Дэвис добавил, что своими атаками украинцы могут лишь разведать слабые места российской обороны, однако Москва к этому уже готова."Они (российские военные, - Ред.) явно учатся и превращаются в гораздо более грозную военную силу. У них намного больше военного потенциала и человеческих ресурсов. Украина такими преимуществами не обладает, поэтому время работает не на Украину, а на Россию, и я думаю, что это будет иметь решающее значение", — сказал офицер.Комментируя анонсируемое Киевом контрнаступление, Дэвис подчеркнул, что даже в случае тактических успехов Украины военное преимущество России в конечном итоге приведет к уничтожению украинских войск.
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Новости, Украина, ВСУ, офицер, США

"Сердце обливается": американский офицер рассказал о кровавом обмане киевского режима

08:20 06.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУучения по форсированию реки в Десантно-штурмовых войсках ВСУ
учения по форсированию реки в Десантно-штурмовых войсках ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУ
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Киевский режим дает украинцам ложные надежды на победу, заставляя их бесцельно отдавать на поле боя свои жизни. Такое заявление 5 июня в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис
"У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв", — сказал офицер.
Дэвис добавил, что своими атаками украинцы могут лишь разведать слабые места российской обороны, однако Москва к этому уже готова.
"Они (российские военные, - Ред.) явно учатся и превращаются в гораздо более грозную военную силу. У них намного больше военного потенциала и человеческих ресурсов. Украина такими преимуществами не обладает, поэтому время работает не на Украину, а на Россию, и я думаю, что это будет иметь решающее значение", — сказал офицер.
Комментируя анонсируемое Киевом контрнаступление, Дэвис подчеркнул, что даже в случае тактических успехов Украины военное преимущество России в конечном итоге приведет к уничтожению украинских войск.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
07:47
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