"Сердце обливается": американский офицер рассказал о кровавом обмане киевского режима
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУучения по форсированию реки в Десантно-штурмовых войсках ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУ
Киевский режим дает украинцам ложные надежды на победу, заставляя их бесцельно отдавать на поле боя свои жизни. Такое заявление 5 июня в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис
"У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв", — сказал офицер.
Дэвис добавил, что своими атаками украинцы могут лишь разведать слабые места российской обороны, однако Москва к этому уже готова.
"Они (российские военные, - Ред.) явно учатся и превращаются в гораздо более грозную военную силу. У них намного больше военного потенциала и человеческих ресурсов. Украина такими преимуществами не обладает, поэтому время работает не на Украину, а на Россию, и я думаю, что это будет иметь решающее значение", — сказал офицер.
Комментируя анонсируемое Киевом контрнаступление, Дэвис подчеркнул, что даже в случае тактических успехов Украины военное преимущество России в конечном итоге приведет к уничтожению украинских войск.
07:47"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозамиВ рамках предстоящего пакета военной помощи Австралия собирается передать Киеву бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. Такое сообщение 6 июня опубликовало австралийская газета Sydney Morning Herald со ссылкой на собственные неназванные источники