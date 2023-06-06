https://ukraina.ru/20230606/1046935104.html

"Сердце обливается": американский офицер рассказал о кровавом обмане киевского режима

"Сердце обливается": американский офицер рассказал о кровавом обмане киевского режима - 06.06.2023 Украина.ру

"Сердце обливается": американский офицер рассказал о кровавом обмане киевского режима

Киевский режим дает украинцам ложные надежды на победу, заставляя их бесцельно отдавать на поле боя свои жизни. Такое заявление 5 июня в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис

2023-06-06T08:20

2023-06-06T08:20

2023-06-06T08:20

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"У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв", — сказал офицер.Дэвис добавил, что своими атаками украинцы могут лишь разведать слабые места российской обороны, однако Москва к этому уже готова."Они (российские военные, - Ред.) явно учатся и превращаются в гораздо более грозную военную силу. У них намного больше военного потенциала и человеческих ресурсов. Украина такими преимуществами не обладает, поэтому время работает не на Украину, а на Россию, и я думаю, что это будет иметь решающее значение", — сказал офицер.Комментируя анонсируемое Киевом контрнаступление, Дэвис подчеркнул, что даже в случае тактических успехов Украины военное преимущество России в конечном итоге приведет к уничтожению украинских войск.

https://ukraina.ru/20230606/1046934574.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, офицер, сша