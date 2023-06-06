https://ukraina.ru/20230606/1046922356.html

Позывной Чайка. Как боевой бывший летчик оказался в окопах Донбасса

Позывной Чайка. Как боевой бывший летчик оказался в окопах Донбасса - 06.06.2023 Украина.ру

Позывной Чайка. Как боевой бывший летчик оказался в окопах Донбасса

В окопах под Донецком можно встретить разных людей – и кадровых военных, и взявших в руки оружие в 2014-м году, и мобилизованных в 2022-м. Кто-то до СВО был студентом, кто-то – электриком, кто-то – преподавателем музыки,. А есть и бывший летчик морской авиации – и он, покорявший небеса, теперь вместе с товарищами месит вязкую окопную грязь.

2023-06-06T04:05

2023-06-06T04:05

2023-06-06T04:06

донецк

мобилизация

эксклюзив

спецоперация

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Знакомство с Чайкой происходит случайно, хотя еще перед выходом на позиции комбат "Тринадцатый" напутствует нас:- Обязательно пообщайтесь с Чайкой. Очень интересная личность, не пожалеете!Нас – это меня и нашего донецкого собкора Игоря Гомольского, с которым мы вместе едем на первую линию обороны. Напутствие принято к сведению – и тут же забыто. Впереди езда к точке "ноль" на трясущейся "буханке" верхом на упаковках пятилитровых баклажек. Потом – пеший переход от "точки ноль" до первой линии окопов во тьме, при свете полной, но довольно бледно светящей луны, где в каждой кочке мерещится мина-"лепесток", а в каждом бугорке по сторонам дороги - украинский диверсант.Дошли до позиций – и тут же непривычный городскому жителю окопный быт, размещение в тесных и душных блиндажах.В общем рекомендацию комбата мы позабыли, Чайку не искали и знакомство состоялось само собой. Колыхнулось покрывало, на входе в блиндаж появилась тень – которая при свете обернулась добродушного вида седоватым мужичком с рыжей кошкой на руках.- Говорят, у нас гости? Здорово, ребята!Чайка – самый старший среди присутствующих здесь, на первой линии обороны. Ему недавно исполнилось 55 лет. Несмотря на почтенный по военным меркам возраст, энергии ему не занимать – даже может дать немного форы своим более молодым товарищам.Все обитатели блиндажа – мобилизованные из России, родом из Оренбургской и Самарской областей. Они уже не первый месяц в Донбассе, уже успели и пороху понюхать, и под обстрелами посидеть. Окопная жизнь им уже не кажется чем-то противоестественным, они вросли, привыкли.- Что, концерт сегодня будет? – позевывая, спрашивает Чайку один из сослуживцев.- А как же! – хитро улыбаясь, отвечает Чайка.— Значит, мне спать придется одетым?- Ага!- А почему?- А потому что я уже разделся! – смеется Чайка со своей койки.Несмотря на далеко не юный возраст, Чайка спит на верхней полке и заскакивает на нее ловко и изящно, совсем как молодой. Я, будучи вдвое моложе, также ловко взобраться не могу.А наутро мы узнаем про Чайку сногсшибательный факт – выясняется, что этот с первого взгляда непримечательный седой мужичок в прошлом был военным летчиком, элитой российской армии. И не просто летчиком, а летчиком морской авиации – элитой среди элиты. И вот он, морской летчик, небожитель – и здесь, месит сапогами густую глину окопов.- Летчик – это не пилот! – строго поправляет Чайка. – Штурман я! Летчик управляет машиной, а я делаю все остальное.Челябинское военное авиационное училище штурманов Чайка закончил давно – еще при Советском Союзе. Отучился на летчика-штурмана общего профиля, мечтал попасть в Афганистан – не повезло. Когда новоиспеченный лейтенант ВВС получил заветные погоны с двумя звездами, Советский Союз уже вывел войска из-за Пянджа.Распределение Чайка получил в морскую авиацию, на вертолет Ка-27 (противолодочный). Проходил он переобучение в Николаеве, успел еще застать этот город в то время, когда он был красой и гордостью советского кораблестроения.- Какой город был! – с тоской вспоминает Чайка. – Все жили как люди, работали. Бандеровцев, нациков – никого не встречал. Обычные нормальные люди были. Наши, советские. Службу свою Чайка начал в Очакове, на Черном море - ныне главной базе ВМС Украины. Служил недолго, всего полгода - и продолжил уже на Северном Флоте. Страна распадалась на части, в некоторых республиках уже вовсю гремели конфликты – а бескрайняя гладь и ледовые просторы сурового Баренцева моря все еще оставалась важнейшим рубежом огромной страны. Огромную морскую границу регулярно проверяли на прочность различные гости и при СССР – а уж в 1990-е, когда огромная страна застыла на грани краха, желающие находились и подавно.В гости периодически наведывались норвежские или американские подлодки – и противолодочные вертолеты раз за разом летали куда-то далеко, в сторону открытого океана гонять наглецов.— Вот летишь – и вокруг сплошь ледяной простор! Красота! – мечтательно жмурится бывший штурман.Девять долгих лет, с 1989 по 1998 год летал над океаном Чайка – и эти годы он вспоминает как с гордостью, так и… со стыдом.- Девяностые – это, брат, страшное время! Нам зарплату платили в лучшем случае раз в три месяца! Стыдно признаться – у матери иногда просил деньги перевести!Пока Россия упорно строила демократию, рыночную экономику и прочие атрибуты, Чайка летал, бороздил небо над бескрайней серой гладью Баренцева моря. Просился в Чечню – не дали. К концу 1990-х не выдержал, уволился в звании капитана, так и не попав на войну.Мечта, впрочем, никуда не делась. Вторая Чечня, поход в военкомат – отказ, вертолетчиков хватало. Замирение Грузии – не прошел уже летную комиссию. К осени 2022 года Чайка уже собирался ехать на СВО "хоть тушкой, хоть чучелом", активно искал добровольческое подразделение, готовое его взять - и тут началась мобилизация.- Спасибо военкому, посоветовал мне по мобилизации идти! – улыбается Чайка. – У добровольцев, говорят, проблемы бывают с зарплатой, надбавками.В батальоне "Тринадцатого" добродушный Чайка сразу прижился. Офицеры батальона, прожженные донецкие ополченцы, отнеслись к нему с подчеркнутым уважением – боевой летчик, офицер, да еще и в годах.- Какой же позывной тебе дать? – спросили бывшего штурмана в батальоне. – Может, "Старый"?- Не хочу быть старым! Можно что-нибудь морское?- Ну подумаем… Идешь пить чай? Чай, чай… Тогда будешь Чайкой!Чайке предложили должность в штабе… а бывший штурман уперся: мол, хочу на передовую!Его отговаривали – мол, возраст у тебя не тот, болеть будешь. Чайка настаивал. Апеллировали к опасности – не помогло.- Должности капитанской для тебя нет, Чайка! – говорили ему офицеры батальона.- Тогда я буду рядовой! Рядовой капитан! – рубанул Чайка и тем решил спор.И вот уже который месяц бывший летчик месит сапогами окопную грязь. Вместе со всеми ходит в караулы, дежурит по ночам, ежась от продувающего насквозь степного ветра. Вместе со всеми ковыряется во внутренностях капризного бензинового генератора.- Чайка, может ну его? – спрашивает его кто-то из сослуживцев. – У нас сегодня ротация, нас первый взвод меняет. Пусть они мучаются с ним!- Человеком надо быть! – укоризненно отвечает сослуживцу Чайка. – Зачем делать другим бяку, когда можно сделать конфетку?Сослуживцы, такие же мобилизованные, только помоложе, улыбаются – и продолжают возиться с упрямой техникой. С Чайкой они не спорят – не столько возрастом и авторитетом, сколько добрым словом и личной харизмой может он убедить, что делать нужно именно так.Чайка в окопах явно в своей стихии. За день его можно увидеть то на одном краю, то на другом. То на правом краю траншеи он смотрит куда-то через трубу разведчика, то на левом. Кажется, что он везде.- Я за время окопного быта 17 кило сбросил! – гордится Чайка. – Одышка пропала, чувствовать себя лучше стал! С лейтенантских погон мечтал на войну попасть – попал! И чувствую себя прекрасно!Есть у Чайки и другой повод для гордости.- Местные, донецкие, начали меня "брат" называть! – гордо говорит Чайка. – А для них это ууууу! Это нужно заслужить! Горжусь этим!Когда мы уходим, Чайка сопровождает нас на "ноль". Идем в темноте, по разбитой дороге. Где высоко или скользко подаем ему руку – обижается. Не старый, мол. А ведь и правда не старый! Идет лучше нас. Помощь – это скорей по привычке.На точке холодно. Днем тепло было, а сейчас ветер прямо ледяной. Транспорт ждать минут двадцать.- Ну как вам? - интересуется Чайка.- Я тут думал…- Никогда не думай по дороге. Переставляй ноги и гляди перед собой!Чуть позже нас забирает машина – мы забираемся в виды видавший грузовик, рассаживаемся на скамьях, трясемся на ухабах в тишине. Когда машина въезжает в безопасную зону, предлагаем привет жене. Чайка отнекивается, но потом все же соглашается:- Я люблю тебя, и обязательно вернусь! Жди! Все будет хорошо! – говорит Чайка в камеру. Его глаза улыбаются.

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Фёдор Громов

Фёдор Громов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

донецк, мобилизация, эксклюзив, спецоперация