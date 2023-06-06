"Деклассированные элементы". Военный эксперт рассказал, как в ряды ВСУ вербуют "пушечное мясо" - 06.06.2023 Украина.ру
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"Деклассированные элементы". Военный эксперт рассказал, как в ряды ВСУ вербуют "пушечное мясо"
"Деклассированные элементы". Военный эксперт рассказал, как в ряды ВСУ вербуют "пушечное мясо" - 06.06.2023 Украина.ру
"Деклассированные элементы". Военный эксперт рассказал, как в ряды ВСУ вербуют "пушечное мясо"
У Украины ещё сохраняются многомилионные людские ресурсы, которых может хватить на десятки лет. При этом на Запад всегда может найти "пушечное мясо для ВСУ среди деклассированных элементов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-06T04:30
2023-06-06T04:30
новости
мобилизация
ресурсы
всу
вербовка
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Сейчас за пределами Украины идет активная вербовка ее сторонников. Для этого создается материальная заинтересованность в наемничестве, а таким способом вербовать людей можно долго, рассказал эксперт.Человека ставят перед выбором: либо ты лишаешься всех своих активов, потому что не сможешь выплачивать кредиты, либо ты идешь убивать русских и вопрос с твоими долгами закрывается, добавил он.Кроме того, на подконтрольной Киеву территории проживает 10 млн мужчин призывного возраста. Да, там проводится насильственная мобилизация, но есть ресурс, который режим Владимира Зеленского еще не использует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мобилизация, ресурсы, всу, вербовка
Новости, мобилизация, ресурсы, ВСУ, вербовка

"Деклассированные элементы". Военный эксперт рассказал, как в ряды ВСУ вербуют "пушечное мясо"

04:30 06.06.2023
 
© AP / Andriy Dubchak
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP / Andriy Dubchak
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У Украины ещё сохраняются многомилионные людские ресурсы, которых может хватить на десятки лет. При этом на Запад всегда может найти "пушечное мясо для ВСУ среди деклассированных элементов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сейчас за пределами Украины идет активная вербовка ее сторонников. Для этого создается материальная заинтересованность в наемничестве, а таким способом вербовать людей можно долго, рассказал эксперт.
Человека ставят перед выбором: либо ты лишаешься всех своих активов, потому что не сможешь выплачивать кредиты, либо ты идешь убивать русских и вопрос с твоими долгами закрывается, добавил он.
"С нами реально воюют страны с населением в 1,5 млрд человек. Запад всегда может найти пушечное мясо среди деклассированных элементов. Да, они будут воевать хуже, но они будут воевать", - подчеркнул Онуфриенко.
Кроме того, на подконтрольной Киеву территории проживает 10 млн мужчин призывного возраста. Да, там проводится насильственная мобилизация, но есть ресурс, который режим Владимира Зеленского еще не использует, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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