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Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении

Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении - 05.06.2023 Украина.ру

Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении

Вооружённые силы России отбили две крупные атаки ВСУ на Угледарском направлении, нанеся серьёзный урон живой силе и военной технике противника, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 5 июня в эфире телеканала Россия 24

2023-06-05T16:13

2023-06-05T16:13

2023-06-05T16:13

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Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что украинские войска пошли в наступление на Запорожском направлении, где ценой больших потерь в личном составе и военной технике вклинились в оборону российских войск местами на глубину до 400 метров, после чего были отброшены с занятых позиций силами ВС РФ.СМИ также сообщили, что от ВСУ в ближайшее время стоит ожидать масштабных лобовых атак, так как нащупать уязвимые места в российской обороне им не удалось.Бои продолжаются, но ВС РФ уже отбросили противника назад, отметил он.

https://ukraina.ru/20230605/1046892740.html

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2023

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новости, вс рф, всу, фронт, контрнаступление, спецоперация