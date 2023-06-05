Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении - 05.06.2023 Украина.ру
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Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении
Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении - 05.06.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении
Вооружённые силы России отбили две крупные атаки ВСУ на Угледарском направлении, нанеся серьёзный урон живой силе и военной технике противника, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 5 июня в эфире телеканала Россия 24
2023-06-05T16:13
2023-06-05T16:13
новости
вс рф
всу
фронт
контрнаступление
спецоперация
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Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что украинские войска пошли в наступление на Запорожском направлении, где ценой больших потерь в личном составе и военной технике вклинились в оборону российских войск местами на глубину до 400 метров, после чего были отброшены с занятых позиций силами ВС РФ.СМИ также сообщили, что от ВСУ в ближайшее время стоит ожидать масштабных лобовых атак, так как нащупать уязвимые места в российской обороне им не удалось.Бои продолжаются, но ВС РФ уже отбросили противника назад, отметил он.
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новости, вс рф, всу, фронт, контрнаступление, спецоперация
Новости, ВС РФ, ВСУ, фронт, контрнаступление, Спецоперация

Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении

16:13 05.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Вооружённые силы России отбили две крупные атаки ВСУ на Угледарском направлении, нанеся серьёзный урон живой силе и военной технике противника, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 5 июня в эфире телеканала Россия 24
Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что украинские войска пошли в наступление на Запорожском направлении, где ценой больших потерь в личном составе и военной технике вклинились в оборону российских войск местами на глубину до 400 метров, после чего были отброшены с занятых позиций силами ВС РФ.
СМИ также сообщили, что от ВСУ в ближайшее время стоит ожидать масштабных лобовых атак, так как нащупать уязвимые места в российской обороне им не удалось.
"Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике", – сказал Пушилин.
Бои продолжаются, но ВС РФ уже отбросили противника назад, отметил он.
украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
09:40
Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июняМинобороны РФ сообщило о срыве украинского наступления под Донецком и Запорожьем. Под Калугой упали два украинских беспилотника
 
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