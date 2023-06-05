https://ukraina.ru/20230605/1046916000.html
Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении
Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении - 05.06.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении
Вооружённые силы России отбили две крупные атаки ВСУ на Угледарском направлении, нанеся серьёзный урон живой силе и военной технике противника, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 5 июня в эфире телеканала Россия 24
2023-06-05T16:13
2023-06-05T16:13
2023-06-05T16:13
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Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что украинские войска пошли в наступление на Запорожском направлении, где ценой больших потерь в личном составе и военной технике вклинились в оборону российских войск местами на глубину до 400 метров, после чего были отброшены с занятых позиций силами ВС РФ.СМИ также сообщили, что от ВСУ в ближайшее время стоит ожидать масштабных лобовых атак, так как нащупать уязвимые места в российской обороне им не удалось.Бои продолжаются, но ВС РФ уже отбросили противника назад, отметил он.
https://ukraina.ru/20230605/1046892740.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, всу, фронт, контрнаступление, спецоперация
Новости, ВС РФ, ВСУ, фронт, контрнаступление, Спецоперация
Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении
Вооружённые силы России отбили две крупные атаки ВСУ на Угледарском направлении, нанеся серьёзный урон живой силе и военной технике противника, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 5 июня в эфире телеканала Россия 24
Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что украинские войска пошли в наступление на Запорожском направлении, где ценой больших потерь в личном составе и военной технике вклинились в оборону российских войск местами на глубину до 400 метров, после чего были отброшены с занятых позиций силами ВС РФ.
СМИ также сообщили, что от ВСУ в ближайшее время стоит ожидать масштабных лобовых атак, так как нащупать уязвимые места в российской обороне им не удалось.
"Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике", – сказал Пушилин.
Бои продолжаются, но ВС РФ уже отбросили противника назад, отметил он.