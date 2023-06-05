"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИ - 05.06.2023 Украина.ру
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"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИ
"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИ - 05.06.2023 Украина.ру
"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИ
Сын бывшего владельца банка "Национальный кредит" и чемпиона Украины по мотогонкам Андрея Онистрата Остап с позывным "Бандер" был ликвидирован под Угледаром, сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2023-06-05T13:00
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Он служил оператором БПЛА в 68-й отдельной егерской бригаде, погиб в боях под Павловкой на угледарском направлении, уточняется в сообщении. По информации журналистов, "Бендер" мечтал "сжечь русский танк" к своему Дню Рождения.Андрей Онистрат воспитывает шестерых детей. Ранее он был председателем наблюдательного совета ПАО "Банк Национальный кредит". Также бизнесмен является вице-президентом Федерации триатлона Украины.Напомним, под Артемовском погиб музыкант Даниил Подыбайло, входивший в состав украинской теробороны.Также ВС России был ликвидирован поэт Игорь Мисяк, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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новости, всу, угледар, украина
Новости, ВСУ, Угледар, Украина

"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИ

13:00 05.06.2023
 
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Сын бывшего владельца банка "Национальный кредит" и чемпиона Украины по мотогонкам Андрея Онистрата Остап с позывным "Бандер" был ликвидирован под Угледаром, сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Он служил оператором БПЛА в 68-й отдельной егерской бригаде, погиб в боях под Павловкой на угледарском направлении, уточняется в сообщении.
"Под Угледаром ликвидирован оператор дрона — сын украинского банкира и чемпиона мира по мотоспорту Остап Онистрат", –сообщает издание EADaily.
По информации журналистов, "Бендер" мечтал "сжечь русский танк" к своему Дню Рождения.
Андрей Онистрат воспитывает шестерых детей. Ранее он был председателем наблюдательного совета ПАО "Банк Национальный кредит". Также бизнесмен является вице-президентом Федерации триатлона Украины.
Напомним, под Артемовском погиб музыкант Даниил Подыбайло, входивший в состав украинской теробороны.
Также ВС России был ликвидирован поэт Игорь Мисяк, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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