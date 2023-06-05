https://ukraina.ru/20230605/1046902576.html

"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИ

"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИ - 05.06.2023 Украина.ру

"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИ

Сын бывшего владельца банка "Национальный кредит" и чемпиона Украины по мотогонкам Андрея Онистрата Остап с позывным "Бандер" был ликвидирован под Угледаром, сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2023-06-05T13:00

2023-06-05T13:00

2023-06-05T13:00

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Он служил оператором БПЛА в 68-й отдельной егерской бригаде, погиб в боях под Павловкой на угледарском направлении, уточняется в сообщении. По информации журналистов, "Бендер" мечтал "сжечь русский танк" к своему Дню Рождения.Андрей Онистрат воспитывает шестерых детей. Ранее он был председателем наблюдательного совета ПАО "Банк Национальный кредит". Также бизнесмен является вице-президентом Федерации триатлона Украины.Напомним, под Артемовском погиб музыкант Даниил Подыбайло, входивший в состав украинской теробороны.Также ВС России был ликвидирован поэт Игорь Мисяк, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html

угледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, угледар, украина