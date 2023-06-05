https://ukraina.ru/20230605/1046894114.html

В Харькове наемник с Тайваня пытался убить своих сослуживцев

В Харькове наемник с Тайваня пытался убить своих сослуживцев - 05.06.2023 Украина.ру

В Харькове наемник с Тайваня пытался убить своих сослуживцев

Уроженец Тайваня Пан Ливей, принимавший участие в боевых действиях на Украине, из-за личного конфликта пытался убить своих сослуживцев. Об этом на днях сообщил Telegram-канал ForeignCombatants

2023-06-05T10:13

2023-06-05T10:13

2023-06-05T10:13

новости

тайвань

иностранные наемники

украина

спецоперация

харьков

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Пан Ливей служил во Французском легионе, и на Украину приехал вместе со своим земляком Чэн Си, с которым у него был личный конфликт еще до начала боевых действий, выяснили СМИ. Обманом заманив Чэн Си на встречу, Пан Ливей бросил в него три гранаты."В результате взрыва Чэн Си и товарищ, с которым он пришел на встречу к Пан Ливею, получили осколочные ранения. Пострадавший расторг контракт с ВСУ и покинул Украину, а нападавшего задержали и обвинили в покушении на убийство и незаконном хранении оружия", - сообщает Telegram-канал Readovka.Конфликт между наемниками, по информации СМИ, произошел в апреле, в юго-западной части Харькова.Пострадавший получил осколочные ранения, сильнее пострадал еще один наемник, наблюдавший за конфликтом.В конце мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьков и его окрестности стягивают подразделения, сформированные из иностранных наемников.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на украинской стороне, в более чем 2,5 тысячи человек. В МИД РФ обвинили британские спецслужбы в вербовке наемников для ВСУ.

https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html

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новости, тайвань, иностранные наемники, украина, спецоперация, харьков