В Харькове наемник с Тайваня пытался убить своих сослуживцев - 05.06.2023 Украина.ру
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В Харькове наемник с Тайваня пытался убить своих сослуживцев
В Харькове наемник с Тайваня пытался убить своих сослуживцев - 05.06.2023 Украина.ру
В Харькове наемник с Тайваня пытался убить своих сослуживцев
Уроженец Тайваня Пан Ливей, принимавший участие в боевых действиях на Украине, из-за личного конфликта пытался убить своих сослуживцев. Об этом на днях сообщил Telegram-канал ForeignCombatants
2023-06-05T10:13
2023-06-05T10:13
новости
тайвань
иностранные наемники
украина
спецоперация
харьков
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Пан Ливей служил во Французском легионе, и на Украину приехал вместе со своим земляком Чэн Си, с которым у него был личный конфликт еще до начала боевых действий, выяснили СМИ. Обманом заманив Чэн Си на встречу, Пан Ливей бросил в него три гранаты."В результате взрыва Чэн Си и товарищ, с которым он пришел на встречу к Пан Ливею, получили осколочные ранения. Пострадавший расторг контракт с ВСУ и покинул Украину, а нападавшего задержали и обвинили в покушении на убийство и незаконном хранении оружия", - сообщает Telegram-канал Readovka.Конфликт между наемниками, по информации СМИ, произошел в апреле, в юго-западной части Харькова.Пострадавший получил осколочные ранения, сильнее пострадал еще один наемник, наблюдавший за конфликтом.В конце мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьков и его окрестности стягивают подразделения, сформированные из иностранных наемников.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на украинской стороне, в более чем 2,5 тысячи человек. В МИД РФ обвинили британские спецслужбы в вербовке наемников для ВСУ.
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новости, тайвань, иностранные наемники, украина, спецоперация, харьков
Новости, Тайвань, иностранные наемники, Украина, Спецоперация, Харьков

В Харькове наемник с Тайваня пытался убить своих сослуживцев

10:13 05.06.2023
 
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© соцсети
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Уроженец Тайваня Пан Ливей, принимавший участие в боевых действиях на Украине, из-за личного конфликта пытался убить своих сослуживцев. Об этом на днях сообщил Telegram-канал ForeignCombatants
Пан Ливей служил во Французском легионе, и на Украину приехал вместе со своим земляком Чэн Си, с которым у него был личный конфликт еще до начала боевых действий, выяснили СМИ. Обманом заманив Чэн Си на встречу, Пан Ливей бросил в него три гранаты.
"В результате взрыва Чэн Си и товарищ, с которым он пришел на встречу к Пан Ливею, получили осколочные ранения. Пострадавший расторг контракт с ВСУ и покинул Украину, а нападавшего задержали и обвинили в покушении на убийство и незаконном хранении оружия", - сообщает Telegram-канал Readovka.
Конфликт между наемниками, по информации СМИ, произошел в апреле, в юго-западной части Харькова.
Пострадавший получил осколочные ранения, сильнее пострадал еще один наемник, наблюдавший за конфликтом.
В конце мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьков и его окрестности стягивают подразделения, сформированные из иностранных наемников.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на украинской стороне, в более чем 2,5 тысячи человек. В МИД РФ обвинили британские спецслужбы в вербовке наемников для ВСУ.
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