https://ukraina.ru/20230605/1046892402.html

Медоборудование станции скорой помощи Шебекино перевезли в другое место - главврач

Медоборудование станции скорой помощи Шебекино перевезли в другое место - главврач - 05.06.2023 Украина.ру

Медоборудование станции скорой помощи Шебекино перевезли в другое место - главврач

Ценное медоборудование вывезли из Шебекино Белгородской области, сообщил главврач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров на странице социальной сети "ВКонтакте"

2023-06-05T10:09

2023-06-05T10:09

2023-06-05T10:09

новости

шебекино

обстрелы

скорая помощь

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Киева. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ обстреливают приграничные округа - Грайворонский и Шебекинский.22 мая в Белгородскую область с территории Украины проникла ДРГ с территории Украины. В результате российскими силами было уничтожено порядка 70 диверсантов.Обстрелы региона продолжаются до сих пор. Утром 5 июня губернатом Вячеслав Гладков сообщил, что во время ночного обстрела энергетических объектов области пострадал один мирный житель.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин рассказал, что для предотвращения атак ДРГ в Белгородской области должны взаимодействовать несколько силовых структур: пограничники, Росгвардия и Минобороны.Киевские власти устраивают диверсии, чтобы российское командование стянуло с Донбасского направления войска Минобороны и прикрыло большой участок границы между Харьковской и Белгородской областями, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230605/1046889754.html

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новости, шебекино, обстрелы, скорая помощь