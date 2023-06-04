Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" и призвал помолиться о единстве Церкви - 04.06.2023 Украина.ру
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Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" и призвал помолиться о единстве Церкви
Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" и призвал помолиться о единстве Церкви - 04.06.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" и призвал помолиться о единстве Церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил праздничный молебен у иконы „Святая Троица“ Андрея Рублева после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Троицы, сообщило РИА Новости 4 июля
2023-06-04T14:20
2023-06-04T14:20
новости
патриарх кирилл
троица
троица
андрей рублёв
церковь
храм христа спасителя.
рпц
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Праздник Троицы в 2023 году Русская православная церковь отмечает 4 июняВ проповеди после литургии у "Троицы" в храме Христа Спасителя патриарх сказал, что икону „Троица“ Андрея Рублёва привезут в храм Христа Спасителя на „определённое время“ по указанию президента страны Владимира Путина.Посвященное Святой Троице молебное пение священнослужители во главе с патриархом совершают с традиционными атрибутами праздника Троицы - держа в руках цветы и молодые побеги берез.Они имеют ряд символических значений, в том числе напоминают о мамврийском дубе, под которым Святая Троица в лицах трех ангелов явилась Аврааму, и о весне на земле и в душе человека.На Троицу духовенство совершает богослужения в зеленых облачениях. Этот цвет символизирует животворение и вечную жизнь.Как сообщается, вечером 3 июня икону "Троица" доставили в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер", занимающейся доставкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.По данным СМИ, авто этой же компании привозило икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", написал Андрей Рублёв в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, патриарх кирилл, троица, троица, андрей рублёв, церковь, храм христа спасителя., рпц
Новости, Патриарх Кирилл, Троица, Троица, Андрей Рублёв, Церковь, Храм Христа Спасителя., РПЦ

Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" и призвал помолиться о единстве Церкви

14:20 04.06.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя
Патриаршее служение по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил праздничный молебен у иконы „Святая Троица“ Андрея Рублева после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Троицы, сообщило РИА Новости 4 июля
Праздник Троицы в 2023 году Русская православная церковь отмечает 4 июня
В проповеди после литургии у "Троицы" в храме Христа Спасителя патриарх сказал, что икону „Троица“ Андрея Рублёва привезут в храм Христа Спасителя на „определённое время“ по указанию президента страны Владимира Путина.
„…этот образ был передан в наш храм, чтобы здесь он пробыл определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться о единстве народа, о единстве Церкви и укреплении веры православной среди нас", — сказал патриарх.
Посвященное Святой Троице молебное пение священнослужители во главе с патриархом совершают с традиционными атрибутами праздника Троицы - держа в руках цветы и молодые побеги берез.
Они имеют ряд символических значений, в том числе напоминают о мамврийском дубе, под которым Святая Троица в лицах трех ангелов явилась Аврааму, и о весне на земле и в душе человека.
На Троицу духовенство совершает богослужения в зеленых облачениях. Этот цвет символизирует животворение и вечную жизнь.
Как сообщается, вечером 3 июня икону "Троица" доставили в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер", занимающейся доставкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.
По данным СМИ, авто этой же компании привозило икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.
Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", написал Андрей Рублёв в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века.
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