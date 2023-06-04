https://ukraina.ru/20230604/1046881336.html
СМИ: стала известна причина крупнейшей железнодорожной катастрофы в Индии
СМИ: стала известна причина крупнейшей железнодорожной катастрофы в Индии - 04.06.2023 Украина.ру
СМИ: стала известна причина крупнейшей железнодорожной катастрофы в Индии
Сбой в электронной блокировке, которая не даёт поездам оказаться на одном пути, стало причиной столкновения трёх составов в Индии, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова министра железных дорог страны Ашвина Вайшнава в эфире телеканала NDTV
2023-06-04T13:30
2023-06-04T13:30
2023-06-04T13:30
новости
индия
железная дорога
поезда
катастрофа
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Ранее СМИ заявили, что в индийском штате Одиша столкнулись три поезда: два пассажирских и один грузовой. Один пассажирский поезд столкнулся с грузовым, после этого в него сзади на полной скорости врезался другой пассажирский поезд, шедший за ним.По их данным, в результате катастрофы погибли 288 человек и более 900 пассажиров получили ранения.Также известно, что эта железнодорожная катастрофа стала крупнейшей в Индии и мире за последнее время, а мелкие ж/д аварии случаются в стране постоянно из-за сбоев электронных систем, координирующих работу этого вида транспорта.
https://ukraina.ru/20230504/1045940548.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, индия, железная дорога, поезда, катастрофа
Новости, Индия, железная дорога, поезда, катастрофа
СМИ: стала известна причина крупнейшей железнодорожной катастрофы в Индии
Сбой в электронной блокировке, которая не даёт поездам оказаться на одном пути, стало причиной столкновения трёх составов в Индии, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова министра железных дорог страны Ашвина Вайшнава в эфире телеканала NDTV
Ранее СМИ заявили, что в индийском штате Одиша столкнулись три поезда: два пассажирских и один грузовой. Один пассажирский поезд столкнулся с грузовым, после этого в него сзади на полной скорости врезался другой пассажирский поезд, шедший за ним.
По их данным, в результате катастрофы погибли 288 человек и более 900 пассажиров получили ранения.
"Речь идет о электронной блокировке. Изменение, которое произошло во время электронной блокировки, из-за этого и произошла авария. Кто это сделал и как это произошло, будет выяснено после надлежащего расследования", – приводит РИА Новости слова министра железных дорог Индии.
Также известно, что эта железнодорожная катастрофа стала крупнейшей в Индии и мире за последнее время, а мелкие ж/д аварии случаются в стране постоянно из-за сбоев электронных систем, координирующих работу этого вида транспорта.