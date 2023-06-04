https://ukraina.ru/20230604/1046879248.html

Около 20 глав разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре - Reuters

Около 20 глав разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре - Reuters - 04.06.2023 Украина.ру

Около 20 глав разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре - Reuters

Главы около 20 разведывательных служб мира провели секретную встречу во время саммита по безопасности „Диалог Шангри-Ла“ в Сингапуре, сообщило 2 июня агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники

2023-06-04T12:21

2023-06-04T12:21

2023-06-04T12:21

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саммит

сингапур

сша

китай

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разведка

встреча

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По их данным, такие встречи организуются правительством Сингапура и уже несколько лет тайно проводятся в отдельном месте во время саммита по безопасности. Ранее об этих встречах не сообщалось, добавил автор статьи.Как указали авторы статьи, на встрече присутствовали директор национальной разведки США Аврил Хейнс и представитель Китая, несмотря на напряженные отношения между двумя странами.По данным источника, на встрече также присутствовал Самант Гоэл, глава индийского агентства по сбору разведывательной информации за рубежом.Ранее 3 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на азиатском форуме по безопасности „Диалог Шангри-Ла“ заявил, что конфликт на Украине быстро закончится без военной поддержки Запада.„Мы не можем прекратить военную поддержку Киева, потому что мы не хотим мира, который приведет к капитуляции Украины", — сказал Боррель.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским

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новости, саммит, сингапур, сша, китай, reuters, разведка, встреча