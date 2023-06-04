https://ukraina.ru/20230604/1046879248.html
Около 20 глав разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре - Reuters
Около 20 глав разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре - Reuters - 04.06.2023 Украина.ру
Около 20 глав разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре - Reuters
Главы около 20 разведывательных служб мира провели секретную встречу во время саммита по безопасности „Диалог Шангри-Ла“ в Сингапуре, сообщило 2 июня агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники
2023-06-04T12:21
2023-06-04T12:21
2023-06-04T12:21
новости
саммит
сингапур
сша
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reuters
разведка
встреча
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По их данным, такие встречи организуются правительством Сингапура и уже несколько лет тайно проводятся в отдельном месте во время саммита по безопасности. Ранее об этих встречах не сообщалось, добавил автор статьи.Как указали авторы статьи, на встрече присутствовали директор национальной разведки США Аврил Хейнс и представитель Китая, несмотря на напряженные отношения между двумя странами.По данным источника, на встрече также присутствовал Самант Гоэл, глава индийского агентства по сбору разведывательной информации за рубежом.Ранее 3 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на азиатском форуме по безопасности „Диалог Шангри-Ла“ заявил, что конфликт на Украине быстро закончится без военной поддержки Запада.„Мы не можем прекратить военную поддержку Киева, потому что мы не хотим мира, который приведет к капитуляции Украины", — сказал Боррель.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, саммит, сингапур, сша, китай, reuters, разведка, встреча
Новости, саммит, Сингапур, США, Китай, Reuters, разведка, встреча
Около 20 глав разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре - Reuters
Главы около 20 разведывательных служб мира провели секретную встречу во время саммита по безопасности „Диалог Шангри-Ла“ в Сингапуре, сообщило 2 июня агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники
По их данным, такие встречи организуются правительством Сингапура и уже несколько лет тайно проводятся в отдельном месте во время саммита по безопасности. Ранее об этих встречах не сообщалось, добавил автор статьи.
Как указали авторы статьи, на встрече присутствовали директор национальной разведки США Аврил Хейнс и представитель Китая, несмотря на напряженные отношения между двумя странами.
По данным источника, на встрече также присутствовал Самант Гоэл, глава индийского агентства по сбору разведывательной информации за рубежом.
"Абсолютно важно, даже когда есть недоверие, и даже когда вы встречаетесь с фактическими противниками, все равно пытаться проработать и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также пытаться справиться с потенциалом эскалации", — заявила Хейнс во время публичных выступлений на саммите.
Ранее 3 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на азиатском форуме по безопасности „Диалог Шангри-Ла“ заявил, что конфликт на Украине быстро закончится без военной поддержки Запада.
„Мы не можем прекратить военную поддержку Киева, потому что мы не хотим мира, который приведет к капитуляции Украины", — сказал Боррель.
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