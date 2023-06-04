https://ukraina.ru/20230604/1046878467.html

В Крыму отразили атаку беспилотников - Аксёнов

В Крыму отразили атаку беспилотников - Аксёнов - 04.06.2023 Украина.ру

В Крыму отразили атаку беспилотников - Аксёнов

В Крыму силами ПВО в ночь на 4 июня было сбито пять вражеских беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 4 июня

2023-06-04T11:34

2023-06-04T11:34

2023-06-04T11:34

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беспилотники

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Глава региона отметил, что в результате падения одного из беспилотников, выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое.Один не взорвавшийся БПЛА обнаружили на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения, отметил глава региона.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым.Ранее 25 мая в разных районах полуострова заглушили и посадили, а посадили, а также сбили средствами ПВО есть беспилотников.Накануне 3 июня член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске.В своём телеграм-канале Рогов разместил фото хвостовой части „Точки-У“, сбитой в Бердянске, отметив, что в „в истории государства "У" пора ставить точку!“Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, сергей аксенов, джанкой, владимир рогов, пво, бпла, беспилотник, беспилотники