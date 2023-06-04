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В Крыму отразили атаку беспилотников - Аксёнов
В Крыму отразили атаку беспилотников - Аксёнов - 04.06.2023 Украина.ру
В Крыму отразили атаку беспилотников - Аксёнов
В Крыму силами ПВО в ночь на 4 июня было сбито пять вражеских беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 4 июня
2023-06-04T11:34
2023-06-04T11:34
2023-06-04T11:34
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крым
сергей аксенов
джанкой
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пво
бпла
беспилотник
беспилотники
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Глава региона отметил, что в результате падения одного из беспилотников, выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое.Один не взорвавшийся БПЛА обнаружили на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения, отметил глава региона.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым.Ранее 25 мая в разных районах полуострова заглушили и посадили, а посадили, а также сбили средствами ПВО есть беспилотников.Накануне 3 июня член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске.В своём телеграм-канале Рогов разместил фото хвостовой части „Точки-У“, сбитой в Бердянске, отметив, что в „в истории государства "У" пора ставить точку!“Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, сергей аксенов, джанкой, владимир рогов, пво, бпла, беспилотник, беспилотники
Новости, Крым, Сергей Аксенов, Джанкой, Владимир Рогов, ПВО, БПЛА, беспилотник, беспилотники
В Крыму отразили атаку беспилотников - Аксёнов
В Крыму силами ПВО в ночь на 4 июня было сбито пять вражеских беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 4 июня
Глава региона отметил, что в результате падения одного из беспилотников, выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое.
„За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — ред.)“. - написал Аксёнов.
Один не взорвавшийся БПЛА обнаружили на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения, отметил глава региона.
„В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет“. - написал он.
ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым.
Ранее 25 мая в разных районах полуострова заглушили и посадили, а посадили, а также сбили средствами ПВО есть беспилотников.
Накануне 3 июня член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе и Бердянске.
„Нацисты предприняли очередную попытку нанести удар по мирному городу [...] По предварительной информации, сработала система ПВО - сбито 6 ракет“. - отметил Рогов.
В своём телеграм-канале Рогов разместил фото хвостовой части „Точки-У“, сбитой в Бердянске, отметив, что в „в истории государства "У" пора ставить точку!“
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