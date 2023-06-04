https://ukraina.ru/20230604/1046877709.html

До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин

До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин - 04.06.2023 Украина.ру

До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы города Шебекино, а также рассказал о возможной стратегии ВСУ при наступлении и атаке БПЛА по Москве

2023-06-04T11:05

2023-06-04T11:05

2023-06-04T11:05

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00:35 - Является ли Белгородская область направлением для наступления ВСУ? 05:34 – Какие направления ВСУ выберут для наступления? 09:43 - БПЛА в Москве: необходим ли специальный режим? 15:30 - Ожидать ли в ближайшие месяцы тактики взятия крупных городов?

шебекино

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, виктор литовкин, всу, шебекино, бпла, москва, видео