https://ukraina.ru/20230604/1046877709.html
До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин
До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин - 04.06.2023 Украина.ру
До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы города Шебекино, а также рассказал о возможной стратегии ВСУ при наступлении и атаке БПЛА по Москве
2023-06-04T11:05
2023-06-04T11:05
2023-06-04T11:05
видео
новости
виктор литовкин
всу
шебекино
бпла
москва
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00:35 - Является ли Белгородская область направлением для наступления ВСУ? 05:34 – Какие направления ВСУ выберут для наступления? 09:43 - БПЛА в Москве: необходим ли специальный режим? 15:30 - Ожидать ли в ближайшие месяцы тактики взятия крупных городов?
шебекино
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046877585_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a8c2c8c39142545ba06f4e5b0892c322.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новости, виктор литовкин, всу, шебекино, бпла, москва, видео
Видео, Новости, Виктор Литовкин, ВСУ, Шебекино, БПЛА, Москва
До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы города Шебекино, а также рассказал о возможной стратегии ВСУ при наступлении и атаке БПЛА по Москве
00:35 - Является ли Белгородская область направлением для наступления ВСУ?
05:34 – Какие направления ВСУ выберут для наступления?
09:43 - БПЛА в Москве: необходим ли специальный режим?
15:30 - Ожидать ли в ближайшие месяцы тактики взятия крупных городов?