До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин - 04.06.2023 Украина.ру
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До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин
До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин - 04.06.2023 Украина.ру
До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы города Шебекино, а также рассказал о возможной стратегии ВСУ при наступлении и атаке БПЛА по Москве
2023-06-04T11:05
2023-06-04T11:05
видео
новости
виктор литовкин
всу
шебекино
бпла
москва
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00:35 - Является ли Белгородская область направлением для наступления ВСУ? 05:34 – Какие направления ВСУ выберут для наступления? 09:43 - БПЛА в Москве: необходим ли специальный режим? 15:30 - Ожидать ли в ближайшие месяцы тактики взятия крупных городов?
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новости, виктор литовкин, всу, шебекино, бпла, москва, видео
Видео, Новости, Виктор Литовкин, ВСУ, Шебекино, БПЛА, Москва

До польской границы: как, когда и какие крупные города возьмёт Россия - военный эксперт Литовкин

11:05 04.06.2023
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы города Шебекино, а также рассказал о возможной стратегии ВСУ при наступлении и атаке БПЛА по Москве
00:35 - Является ли Белгородская область направлением для наступления ВСУ?
05:34 – Какие направления ВСУ выберут для наступления?
09:43 - БПЛА в Москве: необходим ли специальный режим?
15:30 - Ожидать ли в ближайшие месяцы тактики взятия крупных городов?
 
ВидеоНовостиВиктор ЛитовкинВСУШебекиноБПЛАМосква
 
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