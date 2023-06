https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html

Новости мобилизации, мощность наступления. Главное на Украине на утро 4 июня

Новости мобилизации, мощность наступления. Главное на Украине на утро 4 июня - 04.06.2023 Украина.ру

Новости мобилизации, мощность наступления. Главное на Украине на утро 4 июня

Военкомы на Украине применяют всё новые способы мобилизации. Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинское наступление будет очень мощным

2023-06-04T09:55

2023-06-04T09:55

2023-06-04T09:55

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046874853_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_e82aa7aefb7b01941e483e369b38110d.jpg

Как сообщил РИА "Новости" сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (аналоге российского военкомата — Ред.), мужчин в подконтрольной Украине части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи."Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи", - рассказал собеседник агентства.По его словам, с июня во все призывные пункты поступило устное распоряжение "по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт".Также он сообщил агентству о самоубийстве одного из мобилизованных в регионе."По сведениям, полученным от источников в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, сегодня в Снигирёвке пройдут похороны мобилизованного Кальника Сергея. Он покончил с собой у себя дома после приезда к нему военкома, не желая идти в ВСУ", - отметил он.Тем временем в других регионах военкомы подчас идут на проникновение в частную собственность. Так, в одесских телеграм-каналах распространилось видео, на котором запечатлены сотрудники военкомата, попавшие в двор частного дома без разрешения хозяев."В Одессе военкомы, пытаясь попасть во двор частного дома, решили вопрос оригинальным способом - просунули руку в щель и открыли замок изнутри. Судя по опубликованному видео, они какое-то время ждали у дверей, пока хозяева сами откроют, но потом решили пойти на крайние меры", - подписало видео издание "Страна".Несколькими днями ранее военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап сообщил о потребности ВСУ в новых специалистов."К сожалению, не все из наших ребят знают иностранные языки. Сейчас очень большой спрос у нас на людей, спокойно владеющих английским, немецким и французским языками", – приводит слова комиссара местное издание Kharkiv Today.Он отметил, что на указанные должности готовы брать и женщин, но только при добровольном согласии, в отличие от мужчин, подлежащих обязательной мобилизации.Тем временем на Украине начали ещё сильнее ограничивать выезд мужчин за границу. Как сообщил утром 4 июня в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Украины, до 150 человек в день получают отказы при выезде из Украины за границу. Ещё порядка 20 задерживают ежедневно при попытке незаконного пересечения. При этом некоторые мужчины подделывают даже свидетельство о смерти жены."Делают это потому, что родителям-одиночкам разрешено пересекать границу. Также подделывают документы о своих детях - пытаются предоставить свидетельство, что якобы имеют троих детей в возрасте до 18 лет. Или документы по военкоматам, что они непригодны к военной службе", - отметил представитель ГПСУ.Ранее ведомство сообщило об ужесточении правил пересечения границы. Так, ГПСУ будет более тщательно подходить к "установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях" ("Путь")."В настоящее время 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены. Соответствующие решения приняты в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.При этом в украинской армии признают потери и нехватку личного состава."Почему мы не можем менять людей [на передовой] чаще? У нас тупо люди заканчиваются", - рассказал украинский военных психолог Андрей Козинчук в интервью проекту "Крапивный" несколько дней назад.К потерям он отнёс не только убитых, но и раненных и контуженных украинских военных.Мощное наступлениеАмериканский генерал, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус убеждён, что украинское наступление будет очень мощным, а ВСУ и другие формирования Украины во время него "достигнут общевойскового эффекта"."Я думаю, что контрнаступление [Украины] будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они успешно будут проводить общевойсковые операции. Силы обороны Украины будут работать слаженно и комплексно. Они будут выполнять различные задачи. Среди них – разминирование, прорывы, противовоздушная оборона для защиты войск. Будут применять средства радиоэлектронной борьбы, налаживать логистику и работать при поддержке артиллерии и миномётов", - заявил Петреус в комментарии The Guardian.Ранее в комментарии The Wall Street Journal президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что его государство готово к наступлению."Я считаю, что на сегодня мы готовы это делать. Мы бы хотели некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать этого месяцами. Мы очень верим в успех, я не знаю, сколько нам понадобится времени", - отметил Зеленский.В то же время, замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью изданию The Times заявил, что Украине не хватает оружия для наступления."Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно всё, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно", — отметил он.По словам Жовквы, Зеленский за последний месяц посетил так много стран из-за необходимости получить больше оружия. Также замглавы ОП пожаловался на истощение ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot. Он подчеркнул, что снарядов для этих ЗРК Украине тоже не хватает.При этом тот же Зеленский в интервью The Wall Street Journal также заявлял, что Украине необходимы 50 систем противоракетной обороны Patriot."Украине нужно 50 батарей Patriot. Это на сегодняшний день единственный комплекс, который может "выключать" некоторые виды российских ракет... Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть", - отметил Зеленский.Ранее вр.и.о губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА "Новости" сообщил о том, что ВСУ перебрасывают на херсонское направление артиллерию. Председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также заявил о том, что ВСУ скапливают резервы на запорожском направлении.

https://ukraina.ru/20230603/1046872121.html

https://ukraina.ru/20230603/1046867487.html

https://ukraina.ru/20230603/1046864006.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники