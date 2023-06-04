https://ukraina.ru/20230604/1046877929.html
В Киеве признали, что украинские мужчины массово пытаются покинуть страну в нежелании идти на убой в ВСУ
В Киеве признали, что украинские мужчины массово пытаются покинуть страну в нежелании идти на убой в ВСУ - 04.06.2023 Украина.ру
В Киеве признали, что украинские мужчины массово пытаются покинуть страну в нежелании идти на убой в ВСУ
Ежедневно украинские пограничники задерживают в среднем до 20 человек, которые пытаются выехать из страны, и отказывают до 150 мужчинам в пересечении границы, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова спикера погранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире одного из украинских телеканалов
2023-06-04T11:08
2023-06-04T11:08
2023-06-04T11:08
новости
всу
украина
мобилизация
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Ранее СМИ сообщали, что украинские мужчины идут на многое, лишь бы не отправляться на убой на поле боя, в частности, подделывают документы, переодеваются в женскую одежду и даже совершают самоубийства.Накануне стало известно, что мужчина из оккупированной вооружёнными силам Украины Снигирёвки на правом берегу Днепра в Херсонской области наложил на себя руки после прихода к нему домой представителя местного военкомата, так как мирный житель не хотел вступать в ряды ВСУ.Стоит отметить, что многие мужчины на Украине понимают, что украинское командование бросит их на убой без предварительной подготовки, что и можно было наблюдать в то время, когда Киев пытался удержать последние позиции на западе Артёмовска.
https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, мобилизация
В Киеве признали, что украинские мужчины массово пытаются покинуть страну в нежелании идти на убой в ВСУ
Ежедневно украинские пограничники задерживают в среднем до 20 человек, которые пытаются выехать из страны, и отказывают до 150 мужчинам в пересечении границы, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова спикера погранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире одного из украинских телеканалов
Ранее СМИ сообщали, что украинские мужчины идут на многое, лишь бы не отправляться на убой на поле боя, в частности, подделывают документы, переодеваются в женскую одежду и даже совершают самоубийства.
Накануне стало известно, что мужчина из оккупированной вооружёнными силам Украины Снигирёвки на правом берегу Днепра в Херсонской области наложил на себя руки после прихода к нему домой представителя местного военкомата, так как мирный житель не хотел вступать в ряды ВСУ.
"Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах. Каждый день 120-150 лиц получают отказ в пересечении границы", – сказал Демченко.
Стоит отметить, что многие мужчины на Украине понимают, что украинское командование бросит их на убой без предварительной подготовки, что и можно было наблюдать в то время, когда Киев пытался удержать последние позиции на западе Артёмовска.