https://ukraina.ru/20230604/1046877929.html

В Киеве признали, что украинские мужчины массово пытаются покинуть страну в нежелании идти на убой в ВСУ

В Киеве признали, что украинские мужчины массово пытаются покинуть страну в нежелании идти на убой в ВСУ - 04.06.2023 Украина.ру

В Киеве признали, что украинские мужчины массово пытаются покинуть страну в нежелании идти на убой в ВСУ

Ежедневно украинские пограничники задерживают в среднем до 20 человек, которые пытаются выехать из страны, и отказывают до 150 мужчинам в пересечении границы, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова спикера погранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире одного из украинских телеканалов

2023-06-04T11:08

2023-06-04T11:08

2023-06-04T11:08

новости

всу

украина

мобилизация

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Ранее СМИ сообщали, что украинские мужчины идут на многое, лишь бы не отправляться на убой на поле боя, в частности, подделывают документы, переодеваются в женскую одежду и даже совершают самоубийства.Накануне стало известно, что мужчина из оккупированной вооружёнными силам Украины Снигирёвки на правом берегу Днепра в Херсонской области наложил на себя руки после прихода к нему домой представителя местного военкомата, так как мирный житель не хотел вступать в ряды ВСУ.Стоит отметить, что многие мужчины на Украине понимают, что украинское командование бросит их на убой без предварительной подготовки, что и можно было наблюдать в то время, когда Киев пытался удержать последние позиции на западе Артёмовска.

https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html

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2023

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новости, всу, украина, мобилизация