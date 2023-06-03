https://ukraina.ru/20230603/1046872688.html
В США назвали российский самолёт „летающим танком“
В США назвали российский самолёт „летающим танком“ - 03.06.2023 Украина.ру
В США назвали российский самолёт „летающим танком“
Самолёт Су-25 можно назвать „летающим танком“ ВС РФ, сравнимым с американским штурмовиком А-10, написал обозреватель 19FortfyFive Крис Осборн 3 июня
2023-06-03T18:53
2023-06-03T18:53
2023-06-03T18:53
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Су-25, впервые появившийся в 1975 году, представляет собой одноместный двухмоторный реактивный самолет, предназначенный для обеспечения непосредственной авиационной поддержки, отмечает автор.Крис Осборн сообщил, что в ВВС США самолёт А-10 прозвали „летающим танком“, поэтому многие американские военнослужащие скажут, что он не имеет аналогов в мире.Однако автор проводит сравнение с Су-25, который имеет схожие характеристики.Оба самолёта обладают практически одинаковой дальностью полета, а также хорошо вооружены.Журналист отметил, что в ВКС насчитывается около 250 самолетов Су-25, и сейчас этот самолет используют в спецоперации на Украине.Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как поставки самолётов F-16 на Украину могут не только обанкротить США, Польшу и Запад, но и заставить вспомнить Великую Отечественную войну.Владимир Попов отметил, что если взять хорошо подготовленных летчиков, летающих на истребителях советского производства Су-25, Су-27, МиГ-29, их можно переучивать минимум 3—4 месяца: теория, отработка полетов, взлета и посадки и так далее.Но вывод таков, резюмировал эксперт, что примерно треть таких пилотов останутся недоученными из-за короткой программы обучения и станут летающими мешенями.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Попова на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, сша, вс рф, су-25, танк, россия, f-16
В США назвали российский самолёт „летающим танком“
Самолёт Су-25 можно назвать „летающим танком“ ВС РФ, сравнимым с американским штурмовиком А-10, написал обозреватель 19FortfyFive Крис Осборн 3 июня
Су-25, впервые появившийся в 1975 году, представляет собой одноместный двухмоторный реактивный самолет, предназначенный для обеспечения непосредственной авиационной поддержки, отмечает автор.
"Су-25 — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах", — указано в материале.
Крис Осборн сообщил, что в ВВС США самолёт А-10 прозвали „летающим танком“, поэтому многие американские военнослужащие скажут, что он не имеет аналогов в мире.
Однако автор проводит сравнение с Су-25, который имеет схожие характеристики.
Оба самолёта обладают практически одинаковой дальностью полета, а также хорошо вооружены.
Журналист отметил, что в ВКС насчитывается около 250 самолетов Су-25, и сейчас этот самолет используют в спецоперации на Украине.
Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как поставки самолётов F-16 на Украину могут не только обанкротить США, Польшу и Запад, но и заставить вспомнить Великую Отечественную войну.
Владимир Попов отметил, что если взять хорошо подготовленных летчиков, летающих на истребителях советского производства Су-25, Су-27, МиГ-29, их можно переучивать минимум 3—4 месяца: теория, отработка полетов, взлета и посадки и так далее.
Но вывод таков, резюмировал эксперт, что примерно треть таких пилотов останутся недоученными из-за короткой программы обучения и станут летающими мешенями.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Попова на нашем сайте.
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