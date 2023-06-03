https://ukraina.ru/20230603/1046872688.html

В США назвали российский самолёт „летающим танком“

В США назвали российский самолёт „летающим танком“ - 03.06.2023 Украина.ру

В США назвали российский самолёт „летающим танком“

Самолёт Су-25 можно назвать „летающим танком“ ВС РФ, сравнимым с американским штурмовиком А-10, написал обозреватель 19FortfyFive Крис Осборн 3 июня

2023-06-03T18:53

2023-06-03T18:53

2023-06-03T18:53

новости

сво

сша

вс рф

су-25

танк

россия

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101459/06/1014590600_0:5:2978:1680_1920x0_80_0_0_4fdb96a3a810bb8e421c3bf27dd9b7c9.jpg.webp

Су-25, впервые появившийся в 1975 году, представляет собой одноместный двухмоторный реактивный самолет, предназначенный для обеспечения непосредственной авиационной поддержки, отмечает автор.Крис Осборн сообщил, что в ВВС США самолёт А-10 прозвали „летающим танком“, поэтому многие американские военнослужащие скажут, что он не имеет аналогов в мире.Однако автор проводит сравнение с Су-25, который имеет схожие характеристики.Оба самолёта обладают практически одинаковой дальностью полета, а также хорошо вооружены.Журналист отметил, что в ВКС насчитывается около 250 самолетов Су-25, и сейчас этот самолет используют в спецоперации на Украине.Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как поставки самолётов F-16 на Украину могут не только обанкротить США, Польшу и Запад, но и заставить вспомнить Великую Отечественную войну.Владимир Попов отметил, что если взять хорошо подготовленных летчиков, летающих на истребителях советского производства Су-25, Су-27, МиГ-29, их можно переучивать минимум 3—4 месяца: теория, отработка полетов, взлета и посадки и так далее.Но вывод таков, резюмировал эксперт, что примерно треть таких пилотов останутся недоученными из-за короткой программы обучения и станут летающими мешенями.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Попова на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

https://ukraina.ru/20230523/1046489548.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, сша, вс рф, су-25, танк, россия, f-16