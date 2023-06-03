https://ukraina.ru/20230603/1046865513.html

"Мы не хотим мира": Боррель рассказал, что ждёт Украину без военной помощи Запада

"Мы не хотим мира": Боррель рассказал, что ждёт Украину без военной помощи Запада - 03.06.2023 Украина.ру

"Мы не хотим мира": Боррель рассказал, что ждёт Украину без военной помощи Запада

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине быстро закончится без военной поддержки Запада, сообщило агентство Reuters 3 июня

2023-06-03T11:08

2023-06-03T11:08

2023-06-03T11:09

новости

жозеп боррель

владимир зеленский

украина

военная помощь

конфликт

россия

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Ранее Владимир Зеленский заявлял, что „не будет никакого „Минска-3“. Как отметил главный дипломатический советник Игорь Жовква, Украина не заинтересована в прекращении огня, если это „закрепит территориальные приобретения России“.Боррель отметил, что, если военная поддержка Украины прекратится, конфликт быстро закончится, но он закончится утратой суверенитета страны.Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако Зеленский прошлой осенью на законодательном уровне ввел запрет на них.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что действия и заявления Зеленого о недопустимости „Минска-3“ „абсолютно подтверждают“ позицию Киева как нежелание вести переговоры.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

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новости, жозеп боррель, владимир зеленский, украина, военная помощь, конфликт, россия